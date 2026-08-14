Homem é salvo pela PM após ser amarrado em 'tribunal do crime' em Viana

Um homem de 28 anos foi salvo pela Polícia Militar após ser mantido amarrado durante um “tribunal do crime”, no bairro Bom Pastor, em Viana, na noite de quinta-feira (13). Segundo a corporação, a vítima estava enrolada com fita adesiva quando os militares chegaram ao local. Dois suspeitos, identificados como Marcos Antonio Alves de Oliveira, de 27 anos, conhecido como "Baby", e Regis do Rosario Silva, de 35, foram presos durante a ocorrência.
À Polícia Militar, a vítima contou que foi chamada ao local para resolver desavenças. Ao chegar ao endereço, porém, teria sido cercada por seis homens. Ainda segundo o relato, a ação teria sido ordenada por um traficante que está foragido no Rio de Janeiro.
A vítima também relatou aos policiais que os envolvidos tinham funções diferentes durante o crime. Dois homens teriam sido responsáveis por atraí-la até o local. Regis e Marcos Antonio atuariam como olheiros, enquanto outros dois homens seguravam a vítima e buscavam armas que seriam utilizadas na execução.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes chegaram ao local após receberem uma denúncia sobre o crime. Quando os policiais se aproximaram do endereço indicado, Marcos Antonio teria gritado para alertar os demais integrantes do grupo sobre a presença das equipes.
Durante as buscas pela região, os militares localizaram Regis, que estava com dois telefones celulares, apreendidos durante a ocorrência. Marcos Antonio também foi encontrado e detido. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica.
Em nota, a Polícia Civil informou que Regis e Marcos Antonio foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, praticado em concurso de pessoas.
Ainda segundo a corporação, os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana, onde permanecerão à disposição da Justiça.