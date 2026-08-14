Dia dos Solteiros: 3 passeios no ES para conhecer gente nova

Amanhã, 15 de agosto, é o Dia dos Solteiros! E se a data chegou sem um mozão no calendário, tudo bem: não faltam opções no Espírito Santo para sair de casa, conhecer gente nova, fazer amizades e, quem sabe, encontrar aquele crush.





A ideia aqui é esquecer um pouco o aplicativo de relacionamento e apostar em programas que naturalmente colocam pessoas em contato. Afinal, às vezes o match acontece melhor ao vivo, né?





Confira três opções de passeios para aproveitar a data — acompanhado ou não: