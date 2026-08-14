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Giovana Duarte

Dia dos Solteiros: 3 passeios no ES para conhecer gente nova

Da canoa havaiana ao forró em Itaúnas, opções para quem está solteiro e quer aproveitar o fim de semana para fazer novas amizades, viver experiências e, por que não, encontrar um par

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 12:00

Publicado em 

14 ago 2026 às 12:00
Giovana Duarte

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Giovana Duarte Giovana Duarte
3 passeios no ES para conhecer gente nova
3 passeios no ES para conhecer gente nova Giovana Duarte

Amanhã, 15 de agosto, é o Dia dos Solteiros! E se a data chegou sem um mozão no calendário, tudo bem: não faltam opções no Espírito Santo para sair de casa, conhecer gente nova, fazer amizades e, quem sabe, encontrar aquele crush.


A ideia aqui é esquecer um pouco o aplicativo de relacionamento e apostar em programas que naturalmente colocam pessoas em contato. Afinal, às vezes o match acontece melhor ao vivo, né?


Confira três opções de passeios para aproveitar a data — acompanhado ou não:

Canoa havaiana

Que tal trocar o match no aplicativo por um match na remada? As atividades de canoa havaiana e caiaque são uma boa pedida para quem quer praticar esporte, conhecer gente e ainda curtir uma paisagem bonita do litoral capixaba.


Há opções de remadas na Praia da Guarderia, Curva da Jurema, Praia de Camburi, Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Os passeios costumam acontecer ao nascer ou ao pôr do sol e custam, em média, R$ 60 por pessoa.


Entre as empresas que oferecem as experiências estão AlmaVivaVaa, Almar027 e RadicalOficialE convenhamos: se não sair um romance, pelo menos rende um pôr do sol bonito e algumas fotos para o feed.

Que tal trocar o match no aplicativo por um match na remada? A Canoa Havaiana pode ser uma boa!
Que tal trocar o match no aplicativo por um match na remada? A Canoa Havaiana pode ser uma boa! Giovana Duarte
Forró em Itaúnas

Se a ideia é conhecer gente, Itaúnas já joga no modo fácil. A vila, conhecida como a capital mundial do forró pé de serra, reúne durante o ano inteiro programação para quem gosta de dançar, ouvir música e socializar.


O Forró da Padaria e o Bar Forró de Itaúnas promovem shows, oficinas de dança e eventos que juntam a galera. A programação costuma acontecer às sextas, sábados e domingos, começando à tarde e seguindo noite adentro.


E fica a dica: você não precisa chegar sabendo dançar. No forró, errar o passo também faz parte da experiência, e pode até render uma nova parceria de dança.

No Festival de Forró de Itaúnas, o Forró da Padaria faz sucesso
No Festival de Forró de Itaúnas, o Forró da Padaria faz sucesso Giovana Duarte
Ecopasseios para conhecer gente e lugares novos

Para quem prefere natureza a pista de dança, outra opção é entrar em um ecopasseio em grupo.


Empresas de turismo como Alma Nativa e Mochilão dos Sonhos organizam excursões para destinos como Pico da Bandeira, Ilhas Itatiaia, Pedra dos Dois Olhos, Caparaó Capixaba e outros cantinhos do Espírito Santo.


Além de conhecer lugares novos, os passeios reúnem pessoas que muitas vezes estão viajando sozinhas ou em pequenos grupos. Ou seja: você já chega com um assunto em comum para puxar conversa.


No fim, pode ser que o Dia dos Solteiros não termine com um relacionamento, mas pelo menos começa com um passeio, uma história nova e, quem sabe, algumas amizades. E se vier um crush no pacote, melhor ainda.

Em Castelo, a Gruta do Limoeiro é uma boa dica de passeio alternativo
Em Castelo, a Gruta do Limoeiro é uma boa dica de passeio alternativo Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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