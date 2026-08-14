Dia dos Solteiros: 3 passeios no ES para conhecer gente nova

Amanhã, 15 de agosto, é o Dia dos Solteiros! E se a data chegou sem um mozão no calendário, tudo bem: não faltam opções no Espírito Santo para sair de casa, conhecer gente nova, fazer amizades e, quem sabe, encontrar aquele crush.
A ideia aqui é esquecer um pouco o aplicativo de relacionamento e apostar em programas que naturalmente colocam pessoas em contato. Afinal, às vezes o match acontece melhor ao vivo, né?
Confira três opções de passeios para aproveitar a data — acompanhado ou não:
Que tal trocar o match no aplicativo por um match na remada? As atividades de canoa havaiana e caiaque são uma boa pedida para quem quer praticar esporte, conhecer gente e ainda curtir uma paisagem bonita do litoral capixaba.
Há opções de remadas na Praia da Guarderia, Curva da Jurema, Praia de Camburi, Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Os passeios costumam acontecer ao nascer ou ao pôr do sol e custam, em média, R$ 60 por pessoa.
Entre as empresas que oferecem as experiências estão AlmaVivaVaa, Almar027 e RadicalOficial. E convenhamos: se não sair um romance, pelo menos rende um pôr do sol bonito e algumas fotos para o feed.
Se a ideia é conhecer gente, Itaúnas já joga no modo fácil. A vila, conhecida como a capital mundial do forró pé de serra, reúne durante o ano inteiro programação para quem gosta de dançar, ouvir música e socializar.
O Forró da Padaria e o Bar Forró de Itaúnas promovem shows, oficinas de dança e eventos que juntam a galera. A programação costuma acontecer às sextas, sábados e domingos, começando à tarde e seguindo noite adentro.
E fica a dica: você não precisa chegar sabendo dançar. No forró, errar o passo também faz parte da experiência, e pode até render uma nova parceria de dança.
Para quem prefere natureza a pista de dança, outra opção é entrar em um ecopasseio em grupo.
Empresas de turismo como Alma Nativa e Mochilão dos Sonhos organizam excursões para destinos como Pico da Bandeira, Ilhas Itatiaia, Pedra dos Dois Olhos, Caparaó Capixaba e outros cantinhos do Espírito Santo.
Além de conhecer lugares novos, os passeios reúnem pessoas que muitas vezes estão viajando sozinhas ou em pequenos grupos. Ou seja: você já chega com um assunto em comum para puxar conversa.
No fim, pode ser que o Dia dos Solteiros não termine com um relacionamento, mas pelo menos começa com um passeio, uma história nova e, quem sabe, algumas amizades. E se vier um crush no pacote, melhor ainda.
Colunista
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.