O que fazer no Dia dos Pais no Espírito Santo: 4 roteiros de passeio

Um dos cenários mais tradicionais da culinária capixaba também rende um ótimo passeio. O Píer da Ilha das Caieiras é ponto de encontro de pescadores artesanais e uma boa opção para quem gosta de pescar robalos e tainhas.





Depois, vale embarcar em um passeio de barco pelo manguezal com a Maré Capixaba Passeios (R$ 30 por pessoa, com duração de aproximadamente 25 minutos) e fechar o roteiro saboreando uma autêntica moqueca capixaba nos restaurantes da região, com pratos que variam entre R$ 180 e R$ 280.