O que fazer no Dia dos Pais no Espírito Santo: 4 roteiros de passeio

O Dia dos Pais está chegando e, para criar boas memórias ao lado de quem sempre esteve por perto, preparamos uma seleção de passeios pelo Espírito Santo que agradam aos mais diferentes perfis. Tem aventura, passeio de barco, experiências em vinícolas e programas culturais para aproveitar o domingo em família. Confira:
Se o seu pai gosta de adrenalina, a Serra reúne opções para um dia cheio de experiências. É possível fazer uma aula de surf nas ondas de Jacaraípe com a Moulin Surf School (27 99644-9021), acelerar em uma corrida no Kart Kis, no Portal de Jacaraípe (27 99658-8376), ou encarar a tradicional subida ao Mestre Álvaro com guias especializados, como Aloil Anchesqui (27 99829-4245) e Junior Nass (27 99631-2337).
Um dos cenários mais tradicionais da culinária capixaba também rende um ótimo passeio. O Píer da Ilha das Caieiras é ponto de encontro de pescadores artesanais e uma boa opção para quem gosta de pescar robalos e tainhas.
Depois, vale embarcar em um passeio de barco pelo manguezal com a Maré Capixaba Passeios (R$ 30 por pessoa, com duração de aproximadamente 25 minutos) e fechar o roteiro saboreando uma autêntica moqueca capixaba nos restaurantes da região, com pratos que variam entre R$ 180 e R$ 280.
Para os pais apaixonados por vinho, Santa Teresa oferece experiências que vão muito além da degustação. A Vinícola Tabocas promove visitas guiadas aos sábados, das 9h às 16h30, com apresentação da história da produção local e degustação de rótulos (R$ 80 por pessoa).
Outra opção é a Vinícola Nonno Francesco, que oferece experiências na propriedade, incluindo colheita na parreira, mediante agendamento pelo WhatsApp (27 99914-6667).
Roteiro cultural em Vila Velha
A Prainha é um convite para um passeio repleto de história, com atrações como a Casa da Memória, a Igreja do Rosário e um charmoso entorno repleto de bares e restaurantes. Para completar o roteiro, vale visitar o Parque Cultural Casa do Governador, que recebe a exposição IMAGINALIVRE!, do coletivo carioca OPAVIVARÁ!, em cartaz até 1º de novembro.
A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do parque. O espaço funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h.
Colunista
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.