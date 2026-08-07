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Giovana Duarte

O que fazer no Dia dos Pais no Espírito Santo: 4 roteiros de passeio

De trilhas na Serra a vinícolas em Santa Teresa, passando por passeios de barco em Vitória e roteiros culturais em Vila Velha: veja sugestões

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:15

Publicado em 

07 ago 2026 às 11:15
Giovana Duarte

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Giovana Duarte Giovana Duarte
Confira dicas de passeios para curtir o Dia dos Pais no Espírito Santo
Confira dicas de passeios para curtir o Dia dos Pais no Espírito Santo Giovana Duarte

O Dia dos Pais está chegando e, para criar boas memórias ao lado de quem sempre esteve por perto, preparamos uma seleção de passeios pelo Espírito Santo que agradam aos mais diferentes perfis. Tem aventura, passeio de barco, experiências em vinícolas e programas culturais para aproveitar o domingo em família. Confira:

Roteiro de aventura na Serra

Se o seu pai gosta de adrenalina, a Serra reúne opções para um dia cheio de experiências. É possível fazer uma aula de surf nas ondas de Jacaraípe com a Moulin Surf School (27 99644-9021), acelerar em uma corrida no Kart Kis, no Portal de Jacaraípe (27 99658-8376), ou encarar a tradicional subida ao Mestre Álvaro com guias especializados, como Aloil Anchesqui (27 99829-4245) e Junior Nass (27 99631-2337).

A Serra reúne opções para um dia cheio de experiências, como praias excelentes
A Serra reúne opções para um dia cheio de experiências, como praias excelentes Giovana Duarte
Pesca, passeio de barco e moqueca na Ilha das Caieiras, em Vitória

Um dos cenários mais tradicionais da culinária capixaba também rende um ótimo passeio. O Píer da Ilha das Caieiras é ponto de encontro de pescadores artesanais e uma boa opção para quem gosta de pescar robalos e tainhas. 


Depois, vale embarcar em um passeio de barco pelo manguezal com a Maré Capixaba Passeios (R$ 30 por pessoa, com duração de aproximadamente 25 minutos) e fechar o roteiro saboreando uma autêntica moqueca capixaba nos restaurantes da região, com pratos que variam entre R$ 180 e R$ 280.

A Ilha das Caieiras, em Vitória, é um ótimo local de passeio para o Dia dos Pais
A Ilha das Caieiras, em Vitória, é um ótimo local de passeio para o Dia dos Pais Giovana Duarte
Roteiro pelas vinícolas de Santa Teresa

Para os pais apaixonados por vinho, Santa Teresa oferece experiências que vão muito além da degustação. A Vinícola Tabocas promove visitas guiadas aos sábados, das 9h às 16h30, com apresentação da história da produção local e degustação de rótulos (R$ 80 por pessoa). 


Outra opção é a Vinícola Nonno Francesco, que oferece experiências na propriedade, incluindo colheita na parreira, mediante agendamento pelo WhatsApp (27 99914-6667).

Santa Teresa tem ótimas vinícolas com visitas guiadas contando a história dos vinhos produzidos no ES
Santa Teresa tem ótimas vinícolas com visitas guiadas contando a história dos vinhos produzidos no ES Giovana Duarte

Roteiro cultural em Vila Velha

A Prainha é um convite para um passeio repleto de história, com atrações como a Casa da Memória, a Igreja do Rosário e um charmoso entorno repleto de bares e restaurantes. Para completar o roteiro, vale visitar o Parque Cultural Casa do Governador, que recebe a exposição IMAGINALIVRE!, do coletivo carioca OPAVIVARÁ!, em cartaz até 1º de novembro. 


A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site do parque. O espaço funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h.

Um fogão karaoke e um rede de descanso com os sons remetem às águas
Um fogão karaoke e um rede de descanso com os sons remetem às águas Pedro Agilson

Colunista

Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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