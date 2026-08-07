Prefeitura faz vacinação sem agendamento em shopping de Vila Velha

Para receber a vacina, basta apresentar um documento oficial com foto. No caso de crianças e adolescentes, também é necessário levar o cartão de vacinação.
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Um avião interrompeu o pouso e voltou a ganhar altitude durante a aproximação ao Aeroporto de Vitória. A cena, de causar um frio na barriga, foi registrada na última sexta-feira (31) e viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre a manobra.
O registro foi feito pelo videomaker Dione Rosa, que almoçava em um shopping próximo ao terminal quando percebeu a movimentação da aeronave e decidiu gravar. Segundo ele, o vídeo chegou até o próprio piloto, que entrou em contato para elogiar a qualidade das imagens.
A manobra, conhecida como arremetida, faz parte dos procedimentos padrão da aviação e é realizada quando o piloto interrompe a tentativa de pouso e volta a ganhar altitude para fazer uma nova aproximação. A decisão pode ocorrer por diversos fatores, como condições meteorológicas, presença de outra aeronave na pista ou qualquer situação que torne o pouso menos seguro naquele momento.
Embora possa causar apreensão entre passageiros e pessoas que acompanham a cena, a arremetida é considerada uma medida preventiva e representa justamente uma ação para garantir a segurança da operação.
Uma mulher de 28 anos, identificada como Cremacia Oliveira dos Santos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (6), em uma estrada na localidade de Conceição do Baixo, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo.
Testemunhas relataram aos policiais que Cremacia caminhava pela estrada quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos. Após o crime, o suspeito fugiu em direção ao Córrego da Japira.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civi informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Um homem foi encontrado morto pelo próprio pai na manhã desta quinta-feira (6), em uma propriedade rural na localidade de Córrego Cafarnaum, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima retornou ao sítio para trabalhar acompanhado de um vizinho e encontrou o filho caído no chão, já sem sinais vitais. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
De acordo com a PM, na tarde de quarta-feira (5), o pai da vítima e um vizinho trabalharam juntos na colheita e no transporte de café. Por volta das 17h, eles deixaram a propriedade, enquanto o homem permaneceu no terreiro realizando um serviço de lanternagem em um veículo.
Ainda segundo a corporação, um morador das proximidades relatou ter ouvido, por volta das 6h20 desta quinta-feira, vários estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. Como a soltura de rojões é comum na região, ele não desconfiou que pudesse se tratar de um crime.
Por volta das 7h, o pai e o vizinho voltaram ao sítio para dar continuidade ao trabalho e encontraram a vítima morta. Eles acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que enviou equipes ao local. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda informações sobre a investigação.
Um bolão com 30 cotas e nove números apostados, feito em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, acertou a quinta da Mega-Sena e vai receber R$ 211.372,50.
Novamente nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio realizado na noite de quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 165 milhões para o próximo sorteio, no domingo (9).
As dezenas sorteadas foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54
O Espírito Santo recebeu dois novos alertas meteorológicos de ventos nesta sexta-feira (7), emitidos pelo Insitituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O primeiro alerta é da cor amarela e indica perigo potencial para vendaval, durante o dia inteiro. Todas as cidades do Estado receberam o aviso, com exceção de Água Doce do Norte, na Região Noroeste. A expectativa é de ventos entre 40 e 60 km/h.
Já o segundo alerta é mais intenso, da cor laranja, e indica perigo para ventos costeiros durante toda esta sexta-feira. O aviso abrange 11 cidades capixabas. São elas:
Para o sábado (8) há previsão de vendaval apenas no litoral capixaba, segundo o Inmet. No domingo (9) não há alertas.
Um jovem identificado como Felipe Teixeira Filadelfo, de 19 anos, foi preso na quinta-feira (6), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por suspeita de participação no homicídio de Antônio Carlos Souza Ribeiro, de 47 anos. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada no bairro Cohab em cumprimento de um mandado de prisão temporária.
Segundo as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, no bairro Residencial Parque Washington. A corporação afirma que Felipe teria cometido o homicídio com a participação de um adolescente. Antônio foi encontrado morto ao lado da cama, com um facão próximo ao corpo. Na ocasião, a Polícia Militar encontrou a residência aberta e, conforme a investigação, não havia sinais de arrombamento.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, após o crime, Felipe teria se mudado para Vitória. Com a informação de que ele havia retornado a São Mateus, equipes realizaram buscas e localizaram o suspeito em frente ao imóvel onde estaria morando. Durante a abordagem, um aparelho celular foi apreendido e será submetido à análise para auxiliar no andamento das investigações.
A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, de 37 anos, condenada pela morte da ciclista Luísa da Silva Lopes, de 24 anos, foi encaminhada ao sistema prisional na manhã desta sexta-feira (7). Ela deixou a Delegacia Regional de Vitória por volta das 7h30, passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) da Capital e, em seguida, foi levada ao presídio.
Adriana foi condenada na quinta-feira (6) a 28 anos e dez meses de prisão em regime fechado pelo atropelamento que matou Luísa, ocorrido em 15 de abril de 2022, na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória. A pena é de 26 anos e 10 meses de reclusão, dois anos de detenção, 10 dias-multa e o pagamento de R$ 500 mil por danos morais. A condenação foi definida após dois dias de júri popular.
Dez mulheres em situação de rua, atendidas pelo Centro Pop de Vila Velha, receberam o implante contraceptivo subdérmico (Implanon). A iniciativa, segundo a prefeitura, busca garantir que o direito de decidir sobre a própria reprodução chegue a uma população em uma condição de maior vulnerabilidade. Ainda de acordo com a administração municipal, a inserção do implante é realizada somente após manifestação de interesse da paciente e com seu consentimento.
Com eficácia de até três anos, o Implanon é um método contraceptivo de longa duração inserido sob a pele do braço, dispensando o uso diário de medicamentos e reduzindo a necessidade de retornos frequentes às unidades de saúde.
A ação foi conduzida por equipes das secretarias de Saúde e de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha, em parceria com o Consultório na Rua, serviço que atua justamente para garantir assistência à saúde à população em situação de rua. O atendimento busca assegurar que essas mulheres tenham acesso ao mesmo cuidado disponível para toda a população, respeitando suas escolhas e necessidades.
Um homem de 36 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (6), na comunidade de Imburi, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de furtar um computador e uma mangueira de 40 metros da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Tiago Silva Vidal, na comunidade de Curvina.
Segundo a Polícia Civil, ele escalou um muro de cerca de três metros, arrombou um portão e invadiu a sala dos professores para cometer o crime. Outros dois suspeitos foram presos por receptação.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito arrombou um portão
de grade e quebrou a janela da sala para levar o objeto. O crime foi registrado nas primeiras horas do
dia, quando funcionárias da escola descobriram o arrombamento da sala dos
professores. O prejuízo foi estimado em
cerca de R$ 4 mil.
Durante o depoimento, o homem confessou o crime e informou onde havia escondido o computador. Ele também admitiu ter furtado a mesma escola no dia 12 de julho, quando levou uma televisão.
Com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do serviço de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes, a Polícia Civil prendeu outros dois homens, de 38 e 35 anos, suspeitos de receber e esconder o computador furtado.
O suspeito de 36 anos foi autuado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Os outros dois responderão por receptação. Segundo a Polícia Civil, os materiais recuperados serão devolvidos à escola.
Um motociclista de 18 anos morreu após sofrer um acidente na tarde desta quinta-feira (6), no km 15,6 da BR 393, na região de
Recreio, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motocicleta teria perdido o controle da direção, saído da
pista e colidido contra um objeto fixo.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.
O motociclista chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da
ambulância durante o atendimento.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim.