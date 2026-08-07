AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mercado ESG

Documentário capixaba leva alerta sobre o plástico à Europa com apoio de marcas capixabas

Produção gravada no Espírito Santo amplia alcance internacional com entrevistas em quatro países e reúne especialistas que pesquisam os impactos dos microplásticos e soluções para reduzir a contaminação ambiental

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 12:57

Públicado em 

07 ago 2026 às 12:57
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza, Espanha
Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza, Espanha. Crédito: Secundo Rezende

Uma produção audiovisual nascida no Espírito Santo está ganhando dimensão internacional. A equipe do documentário "O Plástico Ilhado em Nós", formada pelo diretor e produtor Emerson Cabral e pelo diretor de fotografia Secundo Rezende, esteve na Europa no último mês para gravar a etapa internacional do projeto, que investiga os impactos da poluição plástica nos oceanos e seus reflexos na saúde humana e no meio ambiente. 


Durante 18 dias, a equipe percorreu cidades da Espanha e da França para entrevistar cientistas, pesquisadores, biólogos e representantes de iniciativas pioneiras voltadas à redução do uso de plástico e ao combate à contaminação por microplásticos.


A produção, que tem como fio condutor três expedições já realizadas à Ilha da Trindade e também inclui gravações no Espírito Santo, São Paulo e Bahia, reúne depoimentos em português, espanhol, francês e inglês. 


"Mais do que um alerta ambiental, o projeto se consolida como um exemplo prático de como o mercado capixaba está atento à agenda ESG. O filme conta com o patrocínio de gigantes como Cesan e ArcelorMittal, demonstrando a importância de grandes corporações associarem suas marcas a projetos de relevância global que geram conscientização e buscam soluções sustentáveis", declarou Emerson.

Novos modelos de negócio

De acordo com ele, além de investigar os impactos dos microplásticos na saúde, com depoimentos de cientistas internacionais, a equipe mapeou novos modelos de negócios sustentáveis na Europa que servem de tendência para o mercado capixaba. Entre os destaques da expedição, a produção registrou comércios focados na eliminação de embalagens descartáveis de plástico, como a loja Gra de Gràcia, em Barcelona, e De Tarros e Sin Huella, em Zaragoza.


Ainda em Zaragoza, a equipe teve acesso exclusivo ao Centro de Tratamento de Resíduos Urbanos para registrar os desafios e planos para extinguir os aterros sanitários até 2035 na região. “Para empresas e marcas, apoiar produções desse porte vai além do marketing tradicional: posiciona as corporações na vanguarda da transição ecológica e do consumo consciente, pilares fundamentais do mercado moderno”, acrescentou o diretor e produtor executivo do filme.

Gravação do documentário capixaba "O Plástico Ilhado em Nós"
Gravação do documentário capixaba "O Plástico Ilhado em Nós" na loja Gra de Gràcia, em Barcelona. Divulgação
O impacto do turismo

A expedição também registrou os desafios e esforços do poder público em grandes centros urbanos, destacando como governos dependem, cada vez mais, de parcerias com o setor privado para solucionar problemas urbanos. 


Em Pamplona, a equipe documentou o impacto do turismo de massa e a complexa gestão de resíduos nas Festas de San Fermín. Já na França, com apoio da Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Université Paris-Est Créteil) e da Agência do Sena, as gravações acompanharam o trabalho de remoção de lixo plástico flutuante no Rio Sena a bordo de um barco elétrico, além do monitoramento da poluição invisível do microplástico no ar da capital Paris.


"A viagem para a Europa foi muito importante para o documentário. Conseguimos captar imagens que mostram de perto o impacto do plástico na sociedade e no meio ambiente. Espero que essas imagens as façam refletir e sirvam como um alerta sobre a importância de reduzir o uso do plástico no dia a dia", declarou o diretor de fotografia Secundo Rezende.


Os próximos passos incluem novos registros no litoral capixaba, além de locações secretas pelo Brasil, guardadas como um bônus surpresa para o público. O lançamento mundial do documentário está previsto para abril de 2027.


O projeto é produzido pela Zoom Filmes com patrocínio da Cesan e da ArcelorMittal e apoio de marcas locais, como o restaurante Modéstia às Favas, Nina Gym, Monte Líbano e Lucio’s Rolamentos.


[Expansão]

Multivix anuncia R$ 50 milhões em aportes e acelera internacionalização após entrada em grupo global

Fachada da Multivix

Divulgação

A entrada da Multivix na rede da Galileo Global Education, um dos maiores grupos privados de ensino superior da Europa, começa a ganhar reflexos concretos na estratégia da instituição capixaba. Após passar a integrar o grupo internacional em 2024, a universidade anunciou um plano de investimentos superior a R$ 50 milhões para os próximos dois anos, voltado à inovação acadêmica, ampliação da infraestrutura e expansão das oportunidades de intercâmbio.


O movimento reforça a estratégia de internacionalização da Multivix, que passa a integrar uma rede formada por 65 instituições de ensino, mais de 110 campi em 20 países e cerca de 300 mil estudantes. A parceria também amplia o acesso da instituição a metodologias internacionais, programas de intercâmbio e experiências acadêmicas desenvolvidas em universidades e escolas de negócios da Europa.


Entre os investimentos já realizados está a implantação do Centro de Simulação Médica Realística de Alta Fidelidade, em um aporte superior a R$ 15 milhões. A estrutura reúne simuladores de corpo inteiro, mesas anatômicas digitais e recursos de realidade virtual para a formação prática dos estudantes de Medicina, curso que hoje é oferecido em cinco campi da instituição no Espírito Santo.


"A parceria com a Galileo Global Education amplia nossa capacidade de inovar, investir e incorporar experiências de referência internacional. Ao mesmo tempo, seguimos fiéis aos princípios que construíram a trajetória da Multivix, com foco no ensino de excelência e na formação de profissionais preparados para gerar valor para o mercado e para a sociedade. Nosso objetivo é unir a força da nossa história às oportunidades que essa conexão global proporciona", afirma o CEO da Multivix, Tadeu Penina.


[Colecionável]

Farinha Regina completa 70 anos e ganha edição comemorativa para consumidores

Farinha de Trigo Regina lança edição especial de lata comemorativa aos 70 anos
Para receber a lata comemorativa, os consumidores devem adquirir quatro unidades de 1 kg da linha Farinha de Trigo Regina nas lojas participantes Divulgação

A Buaiz Alimentos acaba de lançar uma lata comemorativa exclusiva para celebrar os 70 anos da Farinha de Trigo Regina. Pensada para simbolizar a relação afetiva que atravessa gerações e para celebrar a trajetória do primeiro produto da Buaiz Alimentos, a edição especial será colecionável e ilustrada com o Convento da Penha, símbolo presente nas embalagens da marca desde sua criação.


A ação promocional já está acontecendo em supermercados da Grande Vitória e do interior do Estado e a estratégia prevê oito ativações diárias em pontos de venda durante os meses de julho e agosto. Para receber a lata comemorativa, os consumidores devem adquirir quatro unidades de 1 kg da linha Farinha de Trigo Regina nas lojas participantes e apresentar o cupom fiscal no local da ação.


"Celebrar 70 anos só faz sentido se for junto de quem faz parte da nossa história. E queremos compartilhar esse momento que celebra tradição e relação afetiva com quem está com os produtos Regina no dia a dia. Sabemos que a Farinha de Trigo Regina está presente na rotina e na memória afetiva de muitas famílias. Por isso, essa lata comemorativa é uma forma de materializar essas memórias", afirma a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.


A programação dos pontos de venda participantes está sendo divulgada diariamente nos canais oficiais da empresa durante o período da campanha.

Veja Também 

Inteligência artificial na área jurídica

Vitória recebe pela primeira vez o maior congresso de Direito Internacional do país

Corrida BH comemora de 30 anos do supermercado BH

Corrida do Supermercados BH estreia no ES com 12 mil atletas e kit com 50 produtos

Coletiva de lançamento Prêmio Biguá.

Prêmio Biguá 2026 celebra união entre marcas, sociedade e poder público pela sustentabilidade

Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Avião arremete durante tentativa de pouso no aeroporto de Vitória
Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu do ES abre seleção para contratar cuidadores temporários
Imagem de destaque
Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados