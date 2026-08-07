Documentário capixaba leva alerta sobre o plástico à Europa com apoio de marcas capixabas

Uma produção audiovisual nascida no Espírito Santo está ganhando dimensão internacional. A equipe do documentário "O Plástico Ilhado em Nós", formada pelo diretor e produtor Emerson Cabral e pelo diretor de fotografia Secundo Rezende, esteve na Europa no último mês para gravar a etapa internacional do projeto, que investiga os impactos da poluição plástica nos oceanos e seus reflexos na saúde humana e no meio ambiente.





Durante 18 dias, a equipe percorreu cidades da Espanha e da França para entrevistar cientistas, pesquisadores, biólogos e representantes de iniciativas pioneiras voltadas à redução do uso de plástico e ao combate à contaminação por microplásticos.





A produção, que tem como fio condutor três expedições já realizadas à Ilha da Trindade e também inclui gravações no Espírito Santo, São Paulo e Bahia, reúne depoimentos em português, espanhol, francês e inglês.





"Mais do que um alerta ambiental, o projeto se consolida como um exemplo prático de como o mercado capixaba está atento à agenda ESG. O filme conta com o patrocínio de gigantes como Cesan e ArcelorMittal, demonstrando a importância de grandes corporações associarem suas marcas a projetos de relevância global que geram conscientização e buscam soluções sustentáveis", declarou Emerson.