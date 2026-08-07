Documentário capixaba leva alerta sobre o plástico à Europa com apoio de marcas capixabas

Uma produção audiovisual nascida no Espírito Santo está ganhando dimensão internacional. A equipe do documentário "O Plástico Ilhado em Nós", formada pelo diretor e produtor Emerson Cabral e pelo diretor de fotografia Secundo Rezende, esteve na Europa no último mês para gravar a etapa internacional do projeto, que investiga os impactos da poluição plástica nos oceanos e seus reflexos na saúde humana e no meio ambiente.
Durante 18 dias, a equipe percorreu cidades da Espanha e da França para entrevistar cientistas, pesquisadores, biólogos e representantes de iniciativas pioneiras voltadas à redução do uso de plástico e ao combate à contaminação por microplásticos.
A produção, que tem como fio condutor três expedições já realizadas à Ilha da Trindade e também inclui gravações no Espírito Santo, São Paulo e Bahia, reúne depoimentos em português, espanhol, francês e inglês.
"Mais do que um alerta ambiental, o projeto se consolida como um exemplo prático de como o mercado capixaba está atento à agenda ESG. O filme conta com o patrocínio de gigantes como Cesan e ArcelorMittal, demonstrando a importância de grandes corporações associarem suas marcas a projetos de relevância global que geram conscientização e buscam soluções sustentáveis", declarou Emerson.
De acordo com ele, além de investigar os impactos dos microplásticos na saúde, com depoimentos de cientistas internacionais, a equipe mapeou novos modelos de negócios sustentáveis na Europa que servem de tendência para o mercado capixaba. Entre os destaques da expedição, a produção registrou comércios focados na eliminação de embalagens descartáveis de plástico, como a loja Gra de Gràcia, em Barcelona, e De Tarros e Sin Huella, em Zaragoza.
Ainda em Zaragoza, a equipe teve acesso exclusivo ao Centro de Tratamento de Resíduos Urbanos para registrar os desafios e planos para extinguir os aterros sanitários até 2035 na região. “Para empresas e marcas, apoiar produções desse porte vai além do marketing tradicional: posiciona as corporações na vanguarda da transição ecológica e do consumo consciente, pilares fundamentais do mercado moderno”, acrescentou o diretor e produtor executivo do filme.
A expedição também registrou os desafios e esforços do poder público em grandes centros urbanos, destacando como governos dependem, cada vez mais, de parcerias com o setor privado para solucionar problemas urbanos.
Em Pamplona, a equipe documentou o impacto do turismo de massa e a complexa gestão de resíduos nas Festas de San Fermín. Já na França, com apoio da Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Université Paris-Est Créteil) e da Agência do Sena, as gravações acompanharam o trabalho de remoção de lixo plástico flutuante no Rio Sena a bordo de um barco elétrico, além do monitoramento da poluição invisível do microplástico no ar da capital Paris.
"A viagem para a Europa foi muito importante para o documentário. Conseguimos captar imagens que mostram de perto o impacto do plástico na sociedade e no meio ambiente. Espero que essas imagens as façam refletir e sirvam como um alerta sobre a importância de reduzir o uso do plástico no dia a dia", declarou o diretor de fotografia Secundo Rezende.
Os próximos passos incluem novos registros no litoral capixaba, além de locações secretas pelo Brasil, guardadas como um bônus surpresa para o público. O lançamento mundial do documentário está previsto para abril de 2027.
O projeto é produzido pela Zoom Filmes com patrocínio da Cesan e da ArcelorMittal e apoio de marcas locais, como o restaurante Modéstia às Favas, Nina Gym, Monte Líbano e Lucio’s Rolamentos.
[Expansão]
Multivix anuncia R$ 50 milhões em aportes e acelera internacionalização após entrada em grupo global
A entrada da Multivix na rede da Galileo Global Education, um dos maiores grupos privados de ensino superior da Europa, começa a ganhar reflexos concretos na estratégia da instituição capixaba. Após passar a integrar o grupo internacional em 2024, a universidade anunciou um plano de investimentos superior a R$ 50 milhões para os próximos dois anos, voltado à inovação acadêmica, ampliação da infraestrutura e expansão das oportunidades de intercâmbio.
O movimento reforça a estratégia de internacionalização da Multivix, que passa a integrar uma rede formada por 65 instituições de ensino, mais de 110 campi em 20 países e cerca de 300 mil estudantes. A parceria também amplia o acesso da instituição a metodologias internacionais, programas de intercâmbio e experiências acadêmicas desenvolvidas em universidades e escolas de negócios da Europa.
Entre os investimentos já realizados está a implantação do Centro de Simulação Médica Realística de Alta Fidelidade, em um aporte superior a R$ 15 milhões. A estrutura reúne simuladores de corpo inteiro, mesas anatômicas digitais e recursos de realidade virtual para a formação prática dos estudantes de Medicina, curso que hoje é oferecido em cinco campi da instituição no Espírito Santo.
"A parceria com a Galileo Global Education amplia nossa capacidade de inovar, investir e incorporar experiências de referência internacional. Ao mesmo tempo, seguimos fiéis aos princípios que construíram a trajetória da Multivix, com foco no ensino de excelência e na formação de profissionais preparados para gerar valor para o mercado e para a sociedade. Nosso objetivo é unir a força da nossa história às oportunidades que essa conexão global proporciona", afirma o CEO da Multivix, Tadeu Penina.
[Colecionável]
Farinha Regina completa 70 anos e ganha edição comemorativa para consumidores
A Buaiz Alimentos acaba de lançar uma lata comemorativa exclusiva para celebrar os 70 anos da Farinha de Trigo Regina. Pensada para simbolizar a relação afetiva que atravessa gerações e para celebrar a trajetória do primeiro produto da Buaiz Alimentos, a edição especial será colecionável e ilustrada com o Convento da Penha, símbolo presente nas embalagens da marca desde sua criação.
A ação promocional já está acontecendo em supermercados da Grande Vitória e do interior do Estado e a estratégia prevê oito ativações diárias em pontos de venda durante os meses de julho e agosto. Para receber a lata comemorativa, os consumidores devem adquirir quatro unidades de 1 kg da linha Farinha de Trigo Regina nas lojas participantes e apresentar o cupom fiscal no local da ação.
"Celebrar 70 anos só faz sentido se for junto de quem faz parte da nossa história. E queremos compartilhar esse momento que celebra tradição e relação afetiva com quem está com os produtos Regina no dia a dia. Sabemos que a Farinha de Trigo Regina está presente na rotina e na memória afetiva de muitas famílias. Por isso, essa lata comemorativa é uma forma de materializar essas memórias", afirma a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz.
A programação dos pontos de venda participantes está sendo divulgada diariamente nos canais oficiais da empresa durante o período da campanha.