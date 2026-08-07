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Gastronomia

Panqueca proteica: 5 receitas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável

Veja como é possível preparar opções práticas e nutritivas para as suas refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 13:54

Panqueca de frango (Imagem: rodrigo gavini | Shutterstock)
Panqueca de frango Crédito: Imagem: rodrigo gavini | Shutterstock

Para quem deseja seguir uma alimentação equilibrada, as panquecas podem ser uma ótima escolha. Quando preparadas com boas fontes de proteína, elas contribuem para uma refeição mais nutritiva e podem auxiliar na saciedade ao longo do dia. Com ingredientes acessíveis e preparos simples, é possível combinar diferentes recheios e tornar essa opção ainda mais saudável e saborosa.

A seguir, confira 5 receitas de panquecas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável!

1. Panqueca de frango

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de azeite

Recheio

  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 cenoura ralada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Finalização

  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • Queijo parmesão ralado a gosto para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, a farinha de aveia, o leite, o sal e o azeite até obter uma massa homogênea. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma pequena quantidade da massa, espalhando para formar uma camada fina. Doure dos dois lados e repita o processo até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o frango desfiado, a cenoura e o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Misture bem e finalize com cheiro-verde.

Montagem

Recheie cada disco de panqueca com o frango e enrole cuidadosamente. Distribua as panquecas em um refratário, cubra com o molho de tomate e polvilhe o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos, apenas para aquecer e gratinar. Sirva em seguida.

2. Panqueca de rúcula com salmão

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de rúcula picada
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1/2 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 4 colheres de sopa de queijo cottage
  • 200 g de filé de salmão grelhado e desfiado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, a rúcula, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje uma porção da massa, formando uma panqueca fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e retire. Repita o processo até finalizar a massa.

Recheio

Em um recipiente, misture o salmão desfiado com o queijo cottage. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando bem para incorporar os sabores.

Montagem

Espalhe a mistura de salmão com queijo cottage sobre as panquecas e enrole cuidadosamente. Sirva em seguida.

3. Panqueca de tofu e espinafre

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 300 g de tofu firme amassado
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe até dourar dos dois lados, repetindo o processo com o restante da massa.

Recheio

Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, adicione o tofu amassado e a cúrcuma. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e misture bem até formar um recheio cremoso.

Montagem

Distribua o recheio de tofu e espinafre sobre as panquecas e enrole cuidadosamente para não abrirem. Sirva em seguida.

Panqueca de carne com cogumelo (Imagem: Peredniankina | Shutterstock)
Panqueca de carne com cogumelo Crédito: Imagem: Peredniankina | Shutterstock

4. Panqueca de carne com cogumelo

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 300 g de patinho moído
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma porção da massa, espalhando para formar uma camada fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e repita o processo até finalizar toda a massa.

Recheio

Aqueça uma panela em fogo médio, adicione o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a coloração avermelhada. Adicione o cogumelo, tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino, refogando por mais alguns minutos. Finalize com cebolinha picada.

Montagem

Distribua o recheio de carne com cogumelo sobre as panquecas e enrole cuidadosamente. Sirva em seguida.

5. Panqueca de atum com ricota

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

  • 280 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 250 g de ricota amassada
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, a aveia, a farinha de trigo, o leite, o azeite, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa uniforme. Aqueça uma frigideira em fogo médio e despeje uma pequena quantidade da massa, espalhando para formar uma panqueca fina. Doure dos dois lados e repita o processo até finalizar a massa.

Recheio

Em um recipiente, misture o atum, a ricota amassada, o iogurte natural, a cebola e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Distribua o recheio sobre as massas de panqueca, enrole cuidadosamente e sirva em seguida.

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