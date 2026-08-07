Panqueca proteica: 5 receitas rápidas e ricas em proteínas para um almoço saudável

No liquidificador, coloque os ovos, a rúcula, a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio e despeje uma porção da massa, formando uma panqueca fina. Cozinhe até dourar dos dois lados e retire. Repita o processo até finalizar a massa.