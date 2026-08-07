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Astrologia

Soprar canela: veja como o ritual pode ter o efeito contrário ao desejado

O gesto realizado no início do mês possui leituras distintas entre diferentes correntes espiritualistas
Portal Edicase

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Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 12:54

A canela é associada à abundância em diferentes tradições, mas seu uso pode ter interpretações distintas (Imagem: SaddhaPic | Shutterstock)
A canela é associada à abundância em diferentes tradições, mas seu uso pode ter interpretações distintas Crédito: Imagem: SaddhaPic | Shutterstock

No primeiro dia de cada mês, é quase inevitável: as redes sociais se enchem de vídeos ensinando a soprar canela na porta de casa como forma de atrair dinheiro, abundância e boas oportunidades. A tradição ganhou força nos últimos anos e se tornou um dos rituais mais populares entre quem acredita na força dos elementos naturais.

Mas, segundo a bruxa e escritora Tânia Gori, referência em Bruxaria Natural no Brasil, o ritual pode carregar um simbolismo oposto ao que muitas pessoas imaginam. Para ela, a questão não está na canela, mas na forma como ela é utilizada.

“A canela é tradicionalmente associada à prosperidade , à expansão e ao poder de realização. O problema, dentro da magia natural, está no ato de soprar, que simboliza enviar algo para longe”, afirma.

Soprar a canela pode ter o efeito contrário

Na tradição seguida por Tânia Gori, cada elemento da natureza possui uma função energética específica. A canela é relacionada ao elemento Fogo, ligado à ação, ao crescimento e à prosperidade. O sopro, por sua vez, representa o elemento Ar, cuja simbologia está associada ao movimento, à dispersão e ao afastamento.

“Quando você sopra, está impulsionando aquela energia para fora. É uma interpretação simbólica dos elementos. Por isso, na nossa tradição, faz mais sentido ativar a canela pelo Fogo do que pelo Ar”, explica. Conforme a pesquisadora, uma alternativa é utilizar pequenos pedaços de canela em pau na chama de uma vela, prática que preservaria a afinidade entre os elementos empregados no ritual.

Conhecida por sua energia quente, ativa e expansiva, a canela é usada há séculos em rituais (Imagem: rawf8 | Shutterstock)
Conhecida por sua energia quente, ativa e expansiva, a canela é usada há séculos em rituais Crédito: Imagem: rawf8 | Shutterstock

Nem todas as tradições interpretam o ritual da mesma forma

A especialista ressalta, no entanto, que não existe uma regra universal válida para todas as correntes espiritualistas. Diversas tradições possuem interpretações diferentes sobre o uso da canela e muitas pessoas mantêm o costume de soprá-la como um gesto de fé e intenção positiva .

Outros elementos que podem ser utilizados

Além da canela, Tânia Gori cita outros elementos presentes em antigas tradições populares. Um deles é a pimenta-do-reino, utilizada simbolicamente para afastar obstáculos e energias consideradas negativas. Outro é o arroz, espalhado em determinados ambientes como representação de fertilidade, fartura e abundância, um costume presente em diferentes culturas há séculos.

Independentemente do ritual escolhido, Tânia Gori acredita que compreender o significado dos elementos torna qualquer prática mais coerente. “Os rituais nasceram da observação da natureza. Quando entendemos o simbolismo de cada elemento, deixamos de repetir gestos apenas por tradição e passamos a agir com mais consciência e propósito”, conclui.

Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

Por Rodrigo Almeida

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