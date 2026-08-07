Soprar canela: veja como o ritual pode ter o efeito contrário ao desejado

“Quando você sopra, está impulsionando aquela energia para fora. É uma interpretação simbólica dos elementos. Por isso, na nossa tradição, faz mais sentido ativar a canela pelo Fogo do que pelo Ar”, explica. Conforme a pesquisadora, uma alternativa é utilizar pequenos pedaços de canela em pau na chama de uma vela, prática que preservaria a afinidade entre os elementos empregados no ritual.