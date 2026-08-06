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Ciclone-bomba deve atingir o Sul e provocar ventos de até 100 km/h nesta quinta-feira; entenda o fenômeno

Os efeitos do sistema também podem alcançar Santa Catarina e Paraná, além de áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, mas com menor intensidade, segundo o Inmet.

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 09:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 ago 2026 às 09:34
Imagem BBC Brasil
Chuva em Porto Alegre Crédito: Anselmo Cunha/AFP via Getty Images

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na manhã desta quinta-feira (6/8), um alerta de perigo máximo para as condições climáticas no Sul do Brasil.

O aviso é válido do meio-dia desta quinta até as 7h30 de sexta-feira (7/8) e prevê chuva superior a 60 milímetros por hora, ou 100 milímetros ao longo do dia, ventos acima de 100 quilômetros por hora e queda de granizo.

"Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário", afirma o alerta.

O aviso abrange desde a fronteira com o Uruguai até a região de Porto Alegre e se estende por toda a faixa longitudinal do Rio Grande do Sul, da fronteira com a Argentina e o Paraguai até o litoral, atingindo dezenas de cidades.

Os efeitos do sistema também podem alcançar Santa Catarina e Paraná, além de áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, mas com menor intensidade, ainda segundo o Inmet.

O que é um ciclone-bomba

A instabilidade é provocada por um sistema de baixa pressão que favorece "a ocorrência de um processo chamado ciclogênese explosiva, também conhecido como bombogênese ou, popularmente, ciclone-bomba", de acordo com o instituto.

Um sistema de baixa pressão funciona como um "motor" para o mau tempo: o ar quente e úmido sobe, favorecendo a formação de nuvens carregadas e aumentando a ocorrência de chuva intensa, rajadas de vento e tempestades.

Quando essa área de baixa pressão se aprofunda de forma muito rápida — com uma queda acentuada da pressão atmosférica em menos de 24 horas — ocorre o ciclone-bomba, que intensifica os ventos e aumenta o potencial para chuva forte e mar agitado.

Embora o alerta expire na sexta-feira, o ciclone pode continuar influenciando as condições do tempo ao longo de todo o fim de semana.

Os meteorologistas do Inmet vão manter o monitoramento, e a previsão é de que o órgão publique novas atualizações ao longo do dia.

O que esperar do El Niño em agosto

O El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico na faixa equatorial, deve continuar influenciando o clima brasileiro ao longo de agosto e ajudar a moldar um cenário de eventos extremos pelo país, segundo meteorologistas ouvidos pela BBC News Brasil.

A expectativa é de temperaturas acima da média em praticamente todo o país, mas com efeitos diferentes de uma região para outra.

No Sul, o fenômeno aumenta a probabilidade de chuvas intensas e temporais, com risco de ventos fortes, granizo e alagamentos. No Sudeste e no Centro-Oeste, a previsão é de calor acima do normal e baixa umidade do ar. Já Norte e no Nordeste a tendência é de menos chuva, favorecendo o avanço das queimadas.

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