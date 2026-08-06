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Shade

Sucesso entre fãs de Drag Race, Gongada Drag estreia no Espírito Santo; veja detalhes

Show reúne drag queens e comediantes em uma noite de humor ácido; ingressos já estão disponíveis
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 11:00

O show que une piadas, diversidade e muito shade vem ao Espírito Santo pela primeira vez
O show que une piadas, diversidade e muito shade vem ao Espírito Santo pela primeira vez Reprodução Instagram @gongadadrag

Os fãs da cultura drag já podem se preparar para uma noite de muito humor afiado e improviso. Pela primeira vez no Espírito Santo, o espetáculo de comédia Gongada Drag desembarca no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, com apresentações nos dias 15 e 16 de agosto, às 20h30 e 17h, respectivamente.


Sucesso entre o público LGBTQIAPN+ e admiradores da arte drag, o espetáculo mistura performances, improviso e interação com a plateia. O nome "Gongada Drag" faz referência às expressões do universo queer "gongar" e "shade", usadas para definir provocações e brincadeiras bem-humoradas, sempre marcadas pela irreverência característica das drag queens.


Os ingressos já estão disponíveis no site Sympla, com valores a depender do lote. Criado e apresentado pelo humorista Bruno Motta, o espetáculo mistura stand-up com o formato clássico do "roast". Esse é um estilo de comédia em que artistas fazem piadas irreverentes e ácidas sobre alguém, exigindo a carisma, originalidade, coragem e talento das queens e dos comediantes. A ideia é jogar “shade”, mas fazendo o alvo da piada rir também. 


Além do apresentador Bruno, o elenco do roast, vai reunir nomes como o influenciador Vitor DiCastro, o ícone drag Ikaro Kadoshi, queens capixabas já conhecidas na cena, como Mathilda e Paola Hoffmann Van Cartier (que já participou do Drag Race Brasil) e mais.


O evento acompanha o crescimento global da cultura drag. O tipo do espetáculo já é conhecido pelos fãs de programas de televisão como “RuPaul 's Drag Race”, sua versão brasileira “Drag Race Brasil”, “Drag Me As A Queen” e o “Caravana das Drags”, apresentado por Xuxa.

SERVIÇO

Show: Gongada Drag

Local: Teatro Universitário – UFES

Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória

Datas: 15 de agosto, às 20h30; 16 de agosto, às 17h

Gênero: Comédia

Duração: 130 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: Site Sympla

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