Ópera gratuita em Vitória estreia comédia francesa inédita na próxima semana; saiba mais

Quem aprecia música clássica ou quer conhecer a ópera de um jeito leve e divertido tem um programa gratuito em Vitória na próxima semana. A sétima edição do Vitória Ópera Estúdio estreia uma montagem inédita da opereta Monsieur Choufleuri restera chez lui, do compositor francês Jacques Offenbach, com apresentações nos dias 14 e 16 de julho, às 20h, na Casa da Música Sônia Cabral.





A montagem marca o encerramento da edição 2026 do projeto de formação, que reuniu estudantes e profissionais de ópera de diferentes regiões do Brasil para um período intensivo de aulas e aperfeiçoamento artístico. Ao todo, foram concedidas 20 bolsas de estudo para participantes das cinco regiões do país.





Durante o programa, os alunos tiveram aulas de interpretação musical e cênica, regência, direção cênica e correpetição, conduzidas pelo maestro Gabriel Rhein-Schirato, pelo pianista Fabio Bezuti e pelo diretor cênico português Pedro Ribeiro, convidado desta edição.





As apresentações integram a programação da série Quarta e Quinta Clássica da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) e prometem levar ao palco uma obra pouco conhecida do grande público, mas considerada uma das comédias mais espirituosas de Jacques Offenbach.