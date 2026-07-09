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Comédia musical

Ópera gratuita em Vitória estreia comédia francesa inédita na próxima semana; saiba mais

Vitória Ópera Estúdio leva ao palco uma das operetas mais divertidas do compositor francês, com sessões gratuitas em julho
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 14:21

7º Vitória Ópera Estúdio apresenta Monsieur Choufleuri restera chez lui
7º Vitória Ópera Estúdio apresenta Monsieur Choufleuri restera chez lui Fábio Prieto

Quem aprecia música clássica ou quer conhecer a ópera de um jeito leve e divertido tem um programa gratuito em Vitória na próxima semana. A sétima edição do Vitória Ópera Estúdio estreia uma montagem inédita da opereta Monsieur Choufleuri restera chez lui, do compositor francês Jacques Offenbach, com apresentações nos dias 14 e 16 de julho, às 20h, na Casa da Música Sônia Cabral.


A montagem marca o encerramento da edição 2026 do projeto de formação, que reuniu estudantes e profissionais de ópera de diferentes regiões do Brasil para um período intensivo de aulas e aperfeiçoamento artístico. Ao todo, foram concedidas 20 bolsas de estudo para participantes das cinco regiões do país.


Durante o programa, os alunos tiveram aulas de interpretação musical e cênica, regência, direção cênica e correpetição, conduzidas pelo maestro Gabriel Rhein-Schirato, pelo pianista Fabio Bezuti e pelo diretor cênico português Pedro Ribeiro, convidado desta edição.


As apresentações integram a programação da série Quarta e Quinta Clássica da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) e prometem levar ao palco uma obra pouco conhecida do grande público, mas considerada uma das comédias mais espirituosas de Jacques Offenbach.

Ópera gratuita em Vitória estreia comédia rara de Jacques Offenbach na Casa da Música
Ópera gratuita em Vitória estreia comédia rara de Jacques Offenbach na Casa da Música Fábio Prieto

Uma sátira bem-humorada sobre aparências

Estreada em 1861, Monsieur Choufleuri restera chez lui acompanha um rico burguês determinado a conquistar prestígio na alta sociedade organizando um elegante sarau com grandes estrelas da ópera italiana.


Os planos, porém, vão por água abaixo quando os artistas cancelam suas participações de última hora. Para evitar o vexame, Ernestine, filha de Choufleuri, e Babylas, um jovem compositor apaixonado por ela, decidem se passar pelos famosos cantores convidados.


A farsa funciona perfeitamente e diverte o público enquanto faz uma crítica às aparências, ao desejo de status social e à superficialidade da burguesia. Ao mesmo tempo, a opereta brinca com as diferenças entre a tradição da ópera italiana e o estilo irreverente da opereta francesa.

Comédia musical de Jacques Offenbach terá apresentações gratuitas em Vitória
Comédia musical de Jacques Offenbach terá apresentações gratuitas em Vitória Fábio Prieto

Serviço

7º Vitória Ópera Estúdio apresenta Monsieur Choufleuri restera chez lui

Quando: 14 e 16 de julho, às 20h

Onde: Casa da Música Sônia Cabral (Rua Pedro Palácios, 45, Centro de Vitória)

Entrada: gratuita, com retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla

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