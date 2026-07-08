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Muito rock em Vix!

Lordose Pra Leão abre show do Nazareth e inicia comemoração de 35 anos

Com clássicos da carreira e tributo ao Festival Dia D, o evento inicia as comemorações dos 35 anos da banda capixaba
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 16:10

Quinta (31) no ES: Lordose pra Leão, Edivan Freitas e feira de cerâmica e decoração
Lordose pra Leão abre show da banda escocesa Nazareth, em Vitória. Paula Portella

Com muita festa e rock, a banda capixaba Lordose Pra Leão dará início às comemorações pelos 35 anos de carreira em grande estilo. No próximo dia 16 de julho, o grupo será a atração de abertura do show da banda escocesa Nazareth, na Praça do Papa, em Vitória. A apresentação é gratuita e está marcada para às 20h.


No palco, a banda promete revisitar momentos marcantes de sua trajetória com um repertório formado por músicas que ajudaram a consolidar seu nome como uma das principais referências do rock autoral no Espírito Santo.


Além dos clássicos da carreira, o show terá uma homenagem ao Festival Dia D, evento que marcou a cena independente capixaba nos anos 2000. Segundo o baterista Marcio Vaccari, a homenagem busca aproximar diferentes gerações da história do rock produzido no Estado.

Para os fãs daquela época será uma oportunidade de reviver grandes momentos. Para as novas gerações, um convite para conhecer parte fundamental da história da música produzida no Espírito Santo

Marcio Vaccari, baterista do Lordose pra Leão

A apresentação também marca o início de uma série de ações comemorativas pelos 35 anos da banda. De acordo com Serjão Nascimento, outras novidades serão anunciadas ao longo de 2026, entre elas o lançamento de um disco em vinil.

O Espírito Santo tem se consolidado como palco de grandes atrações internacionais. É uma honra o Lordose fazer parte dessa história. Esse é só o começo da nossa comemoração. Até o fim do ano teremos novidades, inclusive o lançamento de um vinil

Serjão Nascimento, vocalista do Lordose pra Leão

Música
A banda Lordose pra Leão Reprodução

Serviço

Show da banda escocesa Nazareth e da banda capixaba Lordose pra Leão

Local: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória

Data: 16 de julho (quinta-feira)

Horário: 20h

Entrada: Gratuita

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