Lordose Pra Leão abre show do Nazareth e inicia comemoração de 35 anos

Com muita festa e rock, a banda capixaba Lordose Pra Leão dará início às comemorações pelos 35 anos de carreira em grande estilo. No próximo dia 16 de julho, o grupo será a atração de abertura do show da banda escocesa Nazareth, na Praça do Papa, em Vitória. A apresentação é gratuita e está marcada para às 20h.





No palco, a banda promete revisitar momentos marcantes de sua trajetória com um repertório formado por músicas que ajudaram a consolidar seu nome como uma das principais referências do rock autoral no Espírito Santo.





Além dos clássicos da carreira, o show terá uma homenagem ao Festival Dia D, evento que marcou a cena independente capixaba nos anos 2000. Segundo o baterista Marcio Vaccari, a homenagem busca aproximar diferentes gerações da história do rock produzido no Estado.