Álvaro Nobre esquenta lançamento e canta trecho de música com Israel & Rodolffo na Rádio Litoral

Nos planos de Álvaro Nobre, o próximo lançamento já tem nome e feat de sucesso. Intitulada “Censurem os Amores”, a nova aposta do cantor capixaba contará com uma participação mais que especial da dupla sertaneja Israel e Rodolffo. E antes mesmo de ser lançada, o capixaba já deu uma palinha na Rádio Litoral FM 102.3, na Rede Gazeta, na última quarta-feira (10).





Descrita pelo o artista como uma vaneira romântica, ritmo típico do Sul do Brasil, a música deve chegar ao público entre o fim de junho e começo de julho. Além disso, a canção virá acompanhada de um clipe gravado pelos artistas em Goiânia, em um estúdio ligado a outra dupla de sucesso no sertanejo, Jorge e Mateus.





Sobre como surgiu a oportunidade de gravar uma música com Israel e Rodolffo, Álvaro nos contou que foi a parte mais fácil do processo.