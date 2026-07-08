Álvaro Nobre esquenta lançamento e canta trecho de música com Israel & Rodolffo na Rádio Litoral

Nos planos de Álvaro Nobre, o próximo lançamento já tem nome e feat de sucesso. Intitulada “Censurem os Amores”, a nova aposta do cantor capixaba contará com uma participação mais que especial da dupla sertaneja Israel e Rodolffo. E antes mesmo de ser lançada, o capixaba já deu uma palinha na Rádio Litoral FM 102.3, na Rede Gazeta, na última quarta-feira (10).
Descrita pelo o artista como uma vaneira romântica, ritmo típico do Sul do Brasil, a música deve chegar ao público entre o fim de junho e começo de julho. Além disso, a canção virá acompanhada de um clipe gravado pelos artistas em Goiânia, em um estúdio ligado a outra dupla de sucesso no sertanejo, Jorge e Mateus.
Sobre como surgiu a oportunidade de gravar uma música com Israel e Rodolffo, Álvaro nos contou que foi a parte mais fácil do processo.
É de uma amizade antiga com o Rodolfo, né? Eu tinha a música e simplesmente mandei uma mensagem para ele: ‘Rodolfo, grava essa música comigo’. E deu certo, cara, ele já me respondeu na hora
Álvaro Nobre cantor e compositor
A primeira apresentação da música com os artistas juntos já tem data marcada. Álvaro e a dupla são atrações confirmadas na 32ª EXFANA, a Exposição e Feira Agropecuária de Natividade, que acontece neste mês, no Rio de Janeiro. O cachoeirense se apresenta primeiro, e na sequência sobe ao palco de Israel e Rodolffo para cantar “Censurem os Amores”.
E não vai ser só essa parceria que vem por aí. Perguntado se a música estaria presente em um futuro álbum, Álvaro contou que prefere trabalhar hoje com a estratégia de singles avulsos, com produtores e artistas específicos, se adaptando ao cenário musical do sertanejo.
Novas parcerias e projeto nos EUA
A próxima parceria ainda não foi confirmada, mas o cantor adiantou um nome que é prioridade na sua sequência: Tierry.
Álvaro esteve recentemente nos Estados Unidos para reuniões sobre seus futuros projetos, como um show no país norte-americano e outros lançamentos. Por lá, aproveitou a presença do produtor Gabriel Fernandes, que fez a ponte para a futura parceria com o dono do sucesso “Rita”.
Gabriel já foi indicado sete vezes ao Grammy Latino, incluindo por “Melhor Álbum de Música Sertanejo”, por colaborar na produção de “Do Novo Testamento” de Tierry.
Segundo o cantor, uma composição do artista baiano já foi escolhida para o feat, que ainda está em andamento e pode integrar a sequência de lançamentos.
Ainda sobre a maior premiação da música latina, o capixaba comenta sobre o desejo de um dia estar entre os indicados ao Grammy. “É um sonho pra qualquer um, né? Imagina, é o alto patamar, o alto escalão da música mundial”, finalizou o artista cachoeirense.