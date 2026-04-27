Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

"Quer potência na sofrência, Mion? Chama a pretinha!". Essa foi a frase escolhida pela capixaba Jessika Dionizio, que avançou para a próxima fase do reality "Dupla do Brasil", exibido pelo Caldeirão do Mion. A cantora chamou atenção do público e dos jurados por sua potência vocal.





A apresentação foi ao ar no sábado (25), quando a artista interpretou a música “50 Reais”, sucesso de Naiara Azevedo. Sem revelar a identidade, já que os candidatos se apresentam em cabines, Jessika conquistou uma das vagas entre os seis participantes que seguem na disputa. A proposta é formar uma nova dupla sertaneja.





A capixaba arrancou elogios de Sorocaba, dupla com Fernando. "Personalidade pra caramba, cantou com a autoestima lá em cima, transmite alegria ao cantar, deu para captar tudo isso enquanto ela cantava. Gostei bastante", destacou.





Para a cantora, essa é a oportunidade de expandir horizontes na carreira.



