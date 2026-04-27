Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Estou muito feliz com essa oportunidade e vou seguir dando o meu melhor para ganhar essa disputa
Aos 33 anos, Jessika já é conhecida no Espírito Santo, principalmente pelo projeto “Pretinha”, que evidencia sua presença de palco e identidade artística. Agora, ela aposta na visibilidade nacional como um novo passo profissional.
Atualmente no Rio de Janeiro, onde grava as próximas etapas do programa, a artista considera o momento um divisor de águas. “Sem dúvidas, é um marco. Estou tendo a oportunidade de ampliar minha visibilidade em um dos programas de maior audiência da televisão brasileira”, comemora.
Nas redes sociais, Jessika tem compartilhado os bastidores e momentos de diversão na cidade maravilhosa, e nos comentários, fãs e amigos demonstram o carinho e orgulho.