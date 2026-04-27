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Reality show

Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Capixaba de Vila Velha, Jessika Dionizio arrancou elogios dos jurados e segue na disputa do “Dupla do Brasil”
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 16:10

A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa Reprodução Instagram @jessikadioniziooficial

"Quer potência na sofrência, Mion? Chama a pretinha!". Essa foi a frase escolhida pela capixaba Jessika Dionizio, que avançou para a próxima fase do reality "Dupla do Brasil", exibido pelo Caldeirão do Mion. A cantora chamou atenção do público e dos jurados por sua potência vocal.


A apresentação foi ao ar no sábado (25), quando a artista interpretou a música “50 Reais”, sucesso de Naiara Azevedo. Sem revelar a identidade, já que os candidatos se apresentam em cabines, Jessika conquistou uma das vagas entre os seis participantes que seguem na disputa. A proposta é formar uma nova dupla sertaneja.


A capixaba arrancou elogios de Sorocaba, dupla com Fernando. "Personalidade pra caramba, cantou com a autoestima lá em cima, transmite alegria ao cantar, deu para captar tudo isso enquanto ela cantava. Gostei bastante", destacou. 


Para a cantora, essa é a oportunidade de expandir horizontes na carreira.


Estou muito feliz com essa oportunidade e vou seguir dando o meu melhor para ganhar essa disputa


Aos 33 anos, Jessika já é conhecida no Espírito Santo, principalmente pelo projeto “Pretinha”, que evidencia sua presença de palco e identidade artística. Agora, ela aposta na visibilidade nacional como um novo passo profissional.


Atualmente no Rio de Janeiro, onde grava as próximas etapas do programa, a artista considera o momento um divisor de águas. “Sem dúvidas, é um marco. Estou tendo a oportunidade de ampliar minha visibilidade em um dos programas de maior audiência da televisão brasileira”, comemora. 


Nas redes sociais, Jessika tem compartilhado os bastidores e momentos de diversão na cidade maravilhosa, e nos comentários, fãs e amigos demonstram o carinho e orgulho. 

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