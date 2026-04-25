ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion

O Espírito Santo vai marcar presença na nova aposta musical da TV Globo. Um (ou uma) capixaba está entre os participantes do “Dupla do Brasil”, quadro que estreia neste sábado (25), às 16h15, no Caldeirão com Mion. Sua identidade será revelada durante o programa.





Apresentado por Marcos Mion, o reality traz uma dinâmica diferente: os candidatos se apresentam dentro de cabines, sem que os jurados vejam quem está cantando. A ideia é deixar que a voz fale mais alto que a imagem na hora de escolher quem segue na disputa.





Na primeira fase, são definidos os cantores de primeira voz, que avançam na competição. Depois, cada um deles escolhe sua segunda voz, também sem contato visual, formando as duplas que vão encarar as próximas etapas do programa.