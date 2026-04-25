ES na Globo: capixaba participa de novo quadro sertanejo do Caldeirão com Mion

O Espírito Santo vai marcar presença na nova aposta musical da TV Globo. Um (ou uma) capixaba está entre os participantes do “Dupla do Brasil”, quadro que estreia neste sábado (25), às 16h15, no Caldeirão com Mion. Sua identidade será revelada durante o programa.
Apresentado por Marcos Mion, o reality traz uma dinâmica diferente: os candidatos se apresentam dentro de cabines, sem que os jurados vejam quem está cantando. A ideia é deixar que a voz fale mais alto que a imagem na hora de escolher quem segue na disputa.
Na primeira fase, são definidos os cantores de primeira voz, que avançam na competição. Depois, cada um deles escolhe sua segunda voz, também sem contato visual, formando as duplas que vão encarar as próximas etapas do programa.
Ao longo da temporada, os participantes ainda passam por desafios que vão além do sertanejo, como transformar sucessos de outros gêneros em versões no estilo.
A estreia já começa com um júri de peso: a dupla Fernando e Sorocaba e o produtor musical Eduardo Pepato participam da escolha das primeiras vozes, avaliando técnica, timbre e potencial de combinação entre os artistas.
Selecionado(a) entre milhares de inscritos de todo o país, o(a) representante capixaba chega ao palco levando na bagagem não só o talento, mas também a expectativa de colocar o Estado em destaque em rede nacional. Agora, é esperar para ver (e ouvir) quem será nosso(a) capixabinha global.