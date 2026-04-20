Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

Quem conhece Renata Rasseli (RR para os íntimos) sabe da sua energia positiva e do sorriso que constantemente acompanha seus passos. Mas uma história de fé e superação também são marcas da colunista de HZ, história essa que foi contada no Caldeirão com Marcos Mion no último sábado (18).





O programa teve uma passagem especial sobre a Festa da Penha, evento tradicional que comemora a padroeira do Espírito Santo, com o próprio Mion participando das comemorações. Para além das romarias, o apresentador também buscou o registro de pessoas que tiveram uma história de transformação com Nossa Senhora da Penha. E lá estava RR.





“Eu fui internada com chikungunya no dia 31 de março de 2024, que era um domingo de Páscoa, e acordei ao fim da missa de Nossa Senhora, quando a corrente de oração estava formada. Eu tive uma visão do manto azul e rosa, que é a cor do manto de Nossa Senhora da Penha”, contou Renata no programa.