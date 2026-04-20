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Retrato da fé

Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

A colunista Renata Rasseli contou à Marcos Mion sobre como a fé a ajudou a melhorar de um estado grave de chikungunya em 2024
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 17:06

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão Renata Rasseli

Quem conhece Renata Rasseli (RR para os íntimos) sabe da sua energia positiva e do sorriso que constantemente acompanha seus passos. Mas uma história de fé e superação também são marcas da colunista de HZ, história essa que foi contada no Caldeirão com Marcos Mion no último sábado (18).


O programa teve uma passagem especial sobre a Festa da Penha, evento tradicional que comemora a padroeira do Espírito Santo, com o próprio Mion participando das comemorações. Para além das romarias, o apresentador também buscou o registro de pessoas que tiveram uma história de transformação com Nossa Senhora da Penha. E lá estava RR.


“Eu fui internada com chikungunya no dia 31 de março de 2024, que era um domingo de Páscoa, e acordei ao fim da missa de Nossa Senhora, quando a corrente de oração estava formada. Eu tive uma visão do manto azul e rosa, que é a cor do manto de Nossa Senhora da Penha”, contou Renata no programa.

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão Renata Rasseli

Durante a entrevista, Mion, que também é devoto de Nossa Senhora, se emociona com a história de Renata, trazendo, ao longo do programa especial, os relatos de outros capixabas que passaram por momentos de provação da fé através da padroeira do ES. 

Bastidores do encontro

Completando dois anos da recuperação, a história de Renata já havia sido contada durante um especial da TV Gazeta em 2025, mas o depoimento foi tão forte que não conseguiu ficar de fora da grade nacional.


“No primeiro momento, eles queriam uma história inédita, que não tivesse ido ao ar. Mas depois que viram o vídeo com esse recorte do programa da Festa da Penha, fizeram contato comigo”, confidenciou RR.


A cena aconteceu no mesmo local do especial de 2025, na Sala dos Milagres do Convento da Penha, em Vila Velha. 

A única coisa que faltou e que o Mion queria era achar a minha foto na Sala dos Milagres, o que não foi possível, mas eu expliquei a ele que de tempos em tempos eles recolhem as imagens para dar espaço a novos milagres.

Renata Rasseli, colunista de HZ.

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