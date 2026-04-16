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Em outubro

Luan Santana comemora 18 anos de carreira com show em Cariacica; ingressos já estão à venda

Turnê "Registro Histórico" nasce com a ideia de revisitar músicas históricas do cantor; show acontece no dia 17 de outubro
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 17:08

Luan Santana
Luan Santana Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana

O Espírito Santo entrou na rota da turnê "Registro Histórico", comemorando os 18 anos de carreira de Luan Santana, um dos nomes mais imponentes do sertanejo atual. A apresentação acontece no dia 17 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 


O show promete revisitar grandes clássicos da carreira do cantor, com hits como "Te Vivo", "Chuva de Arroz", "Meteoro" e muitos outros. As vendas começaram nesta quinta (16), às 12h.


Os valores partem de R$ 90, considerando valores de arquibancada. Há também setores como pista premium e camarote open bar. O site oficial de vendas é o Q2 Ingressos. 

Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica
Show de Luan Santana acontece me outubro, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica SESPORT/Divulgação

A turnê "Registro Histórico" também passará por Cuiabá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Miami, Brasília, João Pessoa, Belém e Manaus.

Serviço

Luan Santana no Kleber Andrade

Data: 17 de outubro, a partir das 17h

Entrada:  partir de R$ 90, pelo q2ingressos

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