Luan Santana comemora 18 anos de carreira com show em Cariacica; ingressos já estão à venda

O Espírito Santo entrou na rota da turnê "Registro Histórico", comemorando os 18 anos de carreira de Luan Santana, um dos nomes mais imponentes do sertanejo atual. A apresentação acontece no dia 17 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.







O show promete revisitar grandes clássicos da carreira do cantor, com hits como "Te Vivo", "Chuva de Arroz", "Meteoro" e muitos outros. As vendas começaram nesta quinta (16), às 12h.





Os valores partem de R$ 90, considerando valores de arquibancada. Há também setores como pista premium e camarote open bar. O site oficial de vendas é o Q2 Ingressos.