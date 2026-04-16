Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

O tradicional Festival de Cinema de Santa Teresa está nos últimos dias de inscrições para sua 9ª edição, que acontece entre os dias 23 e 25 de julho, na cidade de Santa Teresa. Com programação gratuita e multicultural, o evento recebe curta-metragens de todo o Brasil até o dia 25 de abril.





Podem ser inscritos filmes produzidos entre 2024 e 2025, com duração de até 25 minutos. As obras selecionadas irão compor cinco mostras competitivas, que abrangem diferentes linguagens, temáticas e públicos, reforçando o caráter diverso do festival.





O Festival de Cinema de Santa Teresa busca conectar produções audiovisuais às tradições culturais da região serrana capixaba. Só na última edição, foram cerca de 600 inscrições de diferentes estados brasileiros, demonstrando também o alcance nacional da iniciativa.