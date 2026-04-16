Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

O tradicional Festival de Cinema de Santa Teresa está nos últimos dias de inscrições para sua 9ª edição, que acontece entre os dias 23 e 25 de julho, na cidade de Santa Teresa. Com programação gratuita e multicultural, o evento recebe curta-metragens de todo o Brasil até o dia 25 de abril.
Podem ser inscritos filmes produzidos entre 2024 e 2025, com duração de até 25 minutos. As obras selecionadas irão compor cinco mostras competitivas, que abrangem diferentes linguagens, temáticas e públicos, reforçando o caráter diverso do festival.
O Festival de Cinema de Santa Teresa busca conectar produções audiovisuais às tradições culturais da região serrana capixaba. Só na última edição, foram cerca de 600 inscrições de diferentes estados brasileiros, demonstrando também o alcance nacional da iniciativa.
Para participar, os filmes precisam atender a critérios de acessibilidade, incluindo ao menos um recurso como legenda descritiva, audiodescrição ou tradução em Libras. Ao todo, 30 produções serão selecionadas pela curadoria técnica e concorrerão a prêmios como Melhor Filme nas categorias Animação, Documentário, Ficção, Filme Capixaba e Júri Popular, além de menções honrosas.
Entre as mostras, a “Censura Livre - A Escola Vai ao Cinema” promove sessões voltadas a crianças e jovens da rede pública de ensino, incentivando a formação de público e o olhar crítico por meio de atividades educativas. Já a Mostra “Augusto Ruschi” destaca produções com temáticas ambientais e sociais, enquanto a Mostra Beija-Flor abre espaço para experimentações estéticas e narrativas. A Mostra Frenética, por sua vez, reúne filmes voltados ao público acima de 16 anos, abordando questões contemporâneas como desigualdade, violências e diversidade.
Além das sessões de cinema, a programação inclui palestras, apresentações musicais, poesia e manifestações culturais. Neste ano, o tema “CINEMANGIARE - IMAGEM E SABOR” propõe uma integração entre cinema e gastronomia, com participação de restaurantes da tradicional Rua do Lazer, que irão oferecer cardápios temáticos inspirados no festival.
As inscrições devem ser feitas online até o dia 25. Mais informações sobre o regulamento podem ser acessadas no instagram do festival.
Premiações
- Prêmio de R$ 1000,00 para Melhor Filme Capixaba, na Mostra Virgínia Tamanini (exclusiva para filmes capixabas)
- Prêmio de R$ 300,00 para cada uma das 5 melhores redações sobre a Mostra Competitiva Censura Livre - A Escola Vai ao Cinema (total de R$ 1500,00 em prêmios)
- Prêmio de R$ 1500,00 para o melhor prato culinário (dentro do tema deste ano, “CINEMANGIARE - IMAGEM E SABOR”, que irá integrar os restaurantes da Rua do Lazer, em Santa Teresa, com cardápios temáticos e premiação para o melhor prato)