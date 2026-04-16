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Gratuito

Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha

Evento acontece entre o dias 16 e 20 e 23 e 26, no Shopping Vila Velha; são mais de 15 atrações
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 15:05

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais RC Films / João Lima

Um dos eventos mais tradicionais de cerveja do Espírito Santo está de volta para sua 10° edição. O Degust Beer, que chega com o tema "Brasilidades", acontece entre os dias 16 a 20 e 23 a 26 de abril, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita e o evento reúne música, gastronomia, cervejarias artesanais e área kids, tudo em um só lugar. 


Ao longo dos oito dias, o público poderá acompanhar shows de artistas locais e nacionais, além de aproveitar uma curadoria de cervejarias artesanais e opções gastronômicas variadas. Entre os destaques está a operação “Do bar ao mar”, que aposta em petiscos e frutos do mar, além de espaços dedicados a sobremesas, drinks e uma área kids com atividades supervisionadas.


No primeiro dia de evento, o agito fica por conta de Samba Júnior, a partir das 21h. Na sexta (17), se apresentam Cadu Caruzo, famoso cover de Cazuza, e Serginho Oliveira. Já no sábado (18), o forró de Havengar e os Índios Urbanos, covers de Legião Urbana, completam a programação.

Cadu Caruzo, cover de Cazuza
O cantor Cadu Caruzo Cadu Caruzzo/Acervo

No domingo, dia 19, se apresentam Michele Freire, Erick e Eduardo e João Felipe e Rafael, além de banda de congo e o grupo Casaca, e fechando a primeira semana de Degusta Beer, Duets e Back to the past chegam com muito rock na véspera de feriado. 


No segundo fim de semana, a música fica por conta de Jackson Lima, na quinta (23); Nano Viana e Ubando, na sexta (24); Sheep e Parafina e o axé de Andréa Nery, no sábado (24); e Clube do Samba com muito samba no último dia de festival. 

Serviço

Degusta Beer

  • 16 a 20 e 23 a 26 de abril, sempre das 17h às 0h
  • Estacionamento do Shpping Vila Velha
  • Entrada gratuita

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