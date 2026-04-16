Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha

Um dos eventos mais tradicionais de cerveja do Espírito Santo está de volta para sua 10° edição. O Degust Beer, que chega com o tema "Brasilidades", acontece entre os dias 16 a 20 e 23 a 26 de abril, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita e o evento reúne música, gastronomia, cervejarias artesanais e área kids, tudo em um só lugar.





Ao longo dos oito dias, o público poderá acompanhar shows de artistas locais e nacionais, além de aproveitar uma curadoria de cervejarias artesanais e opções gastronômicas variadas. Entre os destaques está a operação “Do bar ao mar”, que aposta em petiscos e frutos do mar, além de espaços dedicados a sobremesas, drinks e uma área kids com atividades supervisionadas.





No primeiro dia de evento, o agito fica por conta de Samba Júnior, a partir das 21h. Na sexta (17), se apresentam Cadu Caruzo, famoso cover de Cazuza, e Serginho Oliveira. Já no sábado (18), o forró de Havengar e os Índios Urbanos, covers de Legião Urbana, completam a programação.