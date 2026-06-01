Motorista atropela idosa e foge sem prestar socorro em Pancas

Uma idosa de 67 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro no Centro de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (31). Eni Silva do Carmo caminhava próximo ao meio-fio quando foi atingida pelo veículo. Segundo a Polícia Militar, o motorista não prestou socorro e fugiu do local após discutir com a idosa.





A família da idosa contou à reportagem de A Gazeta que Eni estava indo para a igreja quando foi atropelada. Com a força do impacto, ela foi arremessada em direção à calçada e atingiu uma adolescente, de 15 anos, que passava pelo local (assista o vídeo acima).





Segundo os familiares, durante o período em que permaneceu na cena do acidente, o motorista não prestou assistência às vítimas e discutiu com a idosa, afirmando que ela seria a responsável pelo ocorrido. Em seguida, ele deixou o local.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, a adolescente recebeu atendimento no Pronto Atendimento de Pancas e foi liberada. Já a idosa também foi socorrida na unidade, mas precisou ser transferida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. A família informou que Eni sofreu uma fratura no joelho e um pequeno sangramento intracraniano e deverá passar por cirurgia. O estado de saúde dela é estável.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro da ocorrência. Segundo a corporação, em casos de lesão corporal sem prisão em flagrante, a vítima ou um representante legal deve procurar a delegacia do bairro onde reside ou a Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) para formalizar uma representação contra o autor, utilizando o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar como uma das provas.