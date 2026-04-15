Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Veja programação

Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Programação reúne shows com nomes como Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas, além de feira artesanal e ações de sustentabilidade
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 16:20

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade Reprodução Instagram @eumirellaamoreira / mzfotoarte/vitor machado/ vitor carvalho

Após atrair mais de 15 mil pessoas em 2025, o Festival de Música e Sustentabilidade retorna a Jacaraípe, na Serra, misturando cultura, economia local e consciência ambiental. O evento terá uma programação que vai de sexta-feira (17) a domingo (19), na Praça Encontro das Águas, com entrada gratuita.


O festival acontece sempre das 18h às 23h e reúne artistas locais e regionais. Entre os destaques estão Cheiro da Cor e Jota Cesart, que se apresentam na sexta (17); Cadu Caruzzo, Mirela Moreira e o Bloco Ratazanas, no sábado (18); e Reder Matos e Trio Capixaba, encerrando o evento no domingo (19).


Além dos shows, o festival aposta na diversidade de experiências, com feira de empreendedores, gastronomia e ações voltadas à sustentabilidade. A proposta inclui incentivo à reciclagem e iniciativas de educação ambiental, conectando entretenimento com conscientização.


Festival de Música e Sustentabilidade retorna a Jacaraípe
Festival de Música e Sustentabilidade retorna a Jacaraípe Divulgação Festival Música e Sustentabilidade

Programação

Sexta (17/04)
 19h – Cheiro da Cor
 21h – Jota Cesart

Sábado (18/04)
 19h – Cadu Caruzzo
 20h – Mirela Moreira
 22h – Bloco Ratazanas

Domingo (19/04)
 19h – Reder Matos
 21h – Trio Capixaba

Serviço

Evento: Festival de Música e Sustentabilidade
Local: Praça Encontro das Águas
Data: 17 a 19 de abril
Horário: 18h às 23h
Entrada: gratuita

Veja Também 

Imagem de destaque

Serra pode ter novas regras para uso de bicicletas elétricas; veja proposta

Imagem de destaque

Pratos inspirados em canções de Roberto Carlos participam de festival em Cachoeiro

Imagem de destaque

No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

jacaraipe Serra Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
'O massacre dos idosos': como doença do filho de chefe de facção no Haiti levou à maior chacina do século nas Américas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados