Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Após atrair mais de 15 mil pessoas em 2025, o Festival de Música e Sustentabilidade retorna a Jacaraípe, na Serra, misturando cultura, economia local e consciência ambiental. O evento terá uma programação que vai de sexta-feira (17) a domingo (19), na Praça Encontro das Águas, com entrada gratuita.
O festival acontece sempre das 18h às 23h e reúne artistas locais e regionais. Entre os destaques estão Cheiro da Cor e Jota Cesart, que se apresentam na sexta (17); Cadu Caruzzo, Mirela Moreira e o Bloco Ratazanas, no sábado (18); e Reder Matos e Trio Capixaba, encerrando o evento no domingo (19).
Além dos shows, o festival aposta na diversidade de experiências, com feira de empreendedores, gastronomia e ações voltadas à sustentabilidade. A proposta inclui incentivo à reciclagem e iniciativas de educação ambiental, conectando entretenimento com conscientização.
Programação
Sexta (17/04)
19h – Cheiro da Cor
21h – Jota Cesart
Sábado (18/04)
19h – Cadu Caruzzo
20h – Mirela Moreira
22h – Bloco Ratazanas
Domingo (19/04)
19h – Reder Matos
21h – Trio Capixaba
Serviço
Evento: Festival de Música e Sustentabilidade
Local: Praça Encontro das Águas
Data: 17 a 19 de abril
Horário: 18h às 23h
Entrada: gratuita