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  • No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio
Primeira edição

No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio

Evento acontece entre os dias 15 e 17 de maio, no Sítio Histórico de Muqui, com entrada aberta ao público
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 11:27

Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo
Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo Crédito: Matheus Martins
Se antecipando no calendário das estações, o município de Muqui se prepara para receber o 1º Festival de Inverno da cidade, que será realizado entre os dias 15 e 17 de maio, na Praça Central Salim Balmas, no Conjunto BNH. Embora aconteça no outono, o festival propõe uma prévia do inverno, que começa oficialmente em 21 de junho.
Com entrada aberta ao público, o evento reúne atrações musicais, artesanato, gastronomia e programação cultural. O espaço contará com diferentes ofertas culinárias, espaço para artesanato e valorização do comércio local. Além disso, haverá atrações musicais e culturais ao longo dos dias do evento.
A abertura acontece na sexta-feira, dia 15, a partir das 18h. A cerimônia oficial está marcada para 19h. Na sequência, o público poderá acompanhar o show da dupla Luan & Eduardo, às 20h, e da banda Rasta Clone, às 22h.
No sábado, dia 16, a programação começa no mesmo horário, com abertura dos espaços às 18h. As apresentações musicais ficam por conta de Muriam Azevedo, às 19h, Bem Te Vi, às 20h30, e da banda Casaca, às 22h.
Banda Casaca
Banda Casaca Crédito: Mônica Zorzanelli
O encerramento será no domingo (17), com as atividades iniciando mais cedo. O grupo Samba MLK sobe ao palco às 16h, seguido por Imagina Samba, às 18h30, finalizando o festival.

Programação

Dia 15 (sexta-feira)
  • 18h - abertura dos stands
  • 19h - abertura oficial
  • 20h - show Luan & Eduardo
  • 22h - Rasta Clone
Dia 16 (sábado)
  • 18h - abertura dos stands
  • 19h - Muriam Azevedo
  • 20h30 - Bem Te Vi
  • 22h - Casaca
Dia 17 (domingo)
  • 16h - Samba MLK
  • 18H30 - Imagina Samba

Serviço

  • 1º Festival de Inverno de Muqui
  • Local: Praça Salim Balmas, Rua Vieira Machado, Conjunto BNH.
  • Data: de 15 a 17 de maio
  • Entrada gratuita

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