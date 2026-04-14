No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio

Muqui guarda um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do Espírito Santo Crédito: Matheus Martins

Se antecipando no calendário das estações, o município de Muqui se prepara para receber o 1º Festival de Inverno da cidade, que será realizado entre os dias 15 e 17 de maio, na Praça Central Salim Balmas, no Conjunto BNH. Embora aconteça no outono, o festival propõe uma prévia do inverno, que começa oficialmente em 21 de junho.

Com entrada aberta ao público, o evento reúne atrações musicais, artesanato, gastronomia e programação cultural. O espaço contará com diferentes ofertas culinárias, espaço para artesanato e valorização do comércio local. Além disso, haverá atrações musicais e culturais ao longo dos dias do evento.

A abertura acontece na sexta-feira, dia 15, a partir das 18h. A cerimônia oficial está marcada para 19h. Na sequência, o público poderá acompanhar o show da dupla Luan & Eduardo, às 20h, e da banda Rasta Clone, às 22h.

No sábado, dia 16, a programação começa no mesmo horário, com abertura dos espaços às 18h. As apresentações musicais ficam por conta de Muriam Azevedo, às 19h, Bem Te Vi, às 20h30, e da banda Casaca, às 22h.

Banda Casaca Crédito: Mônica Zorzanelli

O encerramento será no domingo (17), com as atividades iniciando mais cedo. O grupo Samba MLK sobe ao palco às 16h, seguido por Imagina Samba, às 18h30, finalizando o festival.

Programação

Dia 15 (sexta-feira)

18h - abertura dos stands

19h - abertura oficial

20h - show Luan & Eduardo

22h - Rasta Clone Dia 16 (sábado)

18h - abertura dos stands

19h - Muriam Azevedo

20h30 - Bem Te Vi

22h - Casaca Dia 17 (domingo)

16h - Samba MLK

18H30 - Imagina Samba

Serviço