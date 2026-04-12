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“Amanheceu, peguei a viola…”

Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

Inscrições para o evento, que acontece entre os dias 4 e 6 de junho, são gratuitas e vão até o dia 10 de maio
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 12:00

Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar Crédito: Prefeitura de Colatina
Se você usa a viola caipira para produzir música, essa é a sua chance. Artistas de todo o Brasil poderão se inscrever para o concurso musical do Festival Nacional de Viola de Colatina (Fenaviola), que acontece entre os dias 4 e 6 de junho (Corpus Christi) no distrito de Itapina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de formulário online até o dia 10 de maio.
Podem participar pessoas físicas de qualquer parte do Brasil, desde que apresentem uma composição inédita, com letra em língua portuguesa e que tenha a viola caipira como instrumento principal. Cada compositor poderá inscrever apenas uma música, desde que ela não tenha sido premiada em festivais promovidos pela Prefeitura de Colatina nem apresentada em edições anteriores do Fenaviola ou do Festcol.
Para concluir a inscrição, o candidato deverá anexar em um único arquivo PDF documentos como identidade com foto e CPF, além de enviar o áudio da música em formato MP3. A qualidade do arquivo enviado é de responsabilidade do próprio inscrito.

Como funciona?

Após o período de inscrições, uma comissão de pré-seleção formada por profissionais da área cultural escolherá 20 composições para participar das semifinais. As apresentações acontecerão nos dias 4 e 5 de junho, sempre ao vivo, sem uso de playback, com duração máxima de 10 minutos por música. Ao final da segunda semifinal, 10 canções avançam para a grande final, marcada para o dia 6 de junho.
O vencedor do concurso ganhará um prêmio de até R$ 7 mil, enquanto o segundo e terceiro colocados receberão troféus e valores em dinheiro, assim como os vencedores de “Melhor intérprete” e “Melhor violeiro". Todos os 20 semifinalistas também receberão uma premiação de participação.

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