Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Camerata sob a regência do maestro Isaac Gonçalves Crédito: Cloves Louzada

Rompendo as fronteiras do Espírito Santo, o maestro Isaac Gonçalves, regente titular da Orquestra Camerata Sesi, foi selecionado para representar o Brasil na Orchestra’s Conductor Competition, competição tradicional da Europa que acontece em Vratsa, na Bulgária, entre os dias 24 e 30 de abril.

Isaac foi um dos 180 maestros do mundo que passaram da primeira fase, onde foram avaliados por um vídeo enviado para a organização do torneio. Agora, os candidatos serão avaliados presencialmente na Bulgária, onde o primeiro lugar será premiado com 3.500 euros (aproximadamente R$ 20,9 mil), o segundo com 2.500 euros (aproximadamente R$ 15 mil) e o terceiro com 1.500 (aproximadamente R$ 9 mil).

“Ser escolhido para reger uma orquestra europeia de tamanha tradição é uma honra imensa, mas vejo isso, acima de tudo, como um reconhecimento ao que construímos diariamente na Camerata. Levo comigo a sonoridade e a dedicação dos nossos músicos para esse palco global”, afirmou o maestro.

Passagem internacional

Formado pela Academia de Música da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Isaac é reconhecido como um dos regentes brasileiros mais promissores de sua geração.

Ao longo de sua trajetória, acumulou premiações internacionais, como o título de Regente Destaque da Academia Claude Brendel e o reconhecimento como Prize Winner na International Academy and Competition of Orchestra Conducting, em Portugal, além de participações em importantes concursos na Itália e no Brasil.

Além disso, o maestro também possui passagem pela Camerata Universidad de los Andes, no Chile, e experiências em Cuba.