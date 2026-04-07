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Música

Formemus abre inscrições para artistas e divulga datas da edição de 2026

Evento reúne artistas e profissionais da música com showcases, paletras e rodadas de negócios; inscrições gratuitas seguem abertas até maio
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:00

Inscrições para showcases no Formemus 2025 já estão abertas
Inscrições para showcases no Formemus 2026 já estão abertas Crédito: Cláudio Postay/Bruno Leão
Entre os dias 5 e 8 de agosto, acontece em Vitória a 8ª edição do Formemus, festival capixaba focado no desenvolvimento do mercado musical independente. O evento já está com inscrições abertas para o chamamento nacional de showcases, voltado para artistas e projetos autorais interessados em apresentar seus trabalhos e se conectar com profissionais do setor musical.
Podem participar artistas de todo o Brasil que tenham ao menos três músicas lançadas nas plataformas digitais e estejam em atividade há, no mínimo, um ano. Os selecionados receberão ajuda de custo para apresentação, hospedagem para quem vem de fora do Espírito Santo, além de estrutura técnica e acesso às atividades de formação, networking e negócios promovidas pelo evento.
Inscrições para showcases no Formemus 2025 já estão abertas
Inscrições para showcases no Formemus 2026 já estão abertas Crédito: Cláudio Postay/Bruno Leão
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de maio, por meio do site oficial ou das redes sociais do Formemus. Para o co-realizador do evento, Daniel Morelo, a maior missão é frtalecer o mercado musical.
O Formemus nasceu para conectar artistas e profissionais, oferecendo formação, atualização, oportunidades e visibilidade. Nesta edição, os debates estarão ainda mais alinhados às transformações da indústria nessa era de Inteligência Artificial e às perspectivas para o futuro da música
Mais do que um festival, o Formemus se consolidou como um espaço de articulação entre diferentes áreas da cadeia produtiva da música. A programação reúne conferência, rodadas de negócios, painéis, palestras e apresentações, conectando artistas, produtores, técnicos, jornalistas, curadores, estudantes e empresários.
Outro destaque do evento são os chamamentos públicos e gratuitos, que incluem, além dos showcases, pitching musical e rodadas de negócios. Há ainda espaço para outros segmentos, com mostras competitivas de videoclipe e fotografia voltadas a profissionais do audiovisual ligados ao universo musical.

Serviço

Inscrições até 1º de maio por meio deste link.

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