Formemus abre inscrições para artistas e divulga datas da edição de 2026

Inscrições para showcases no Formemus 2026 já estão abertas Crédito: Cláudio Postay/Bruno Leão

Entre os dias 5 e 8 de agosto, acontece em Vitória a 8ª edição do Formemus, festival capixaba focado no desenvolvimento do mercado musical independente. O evento já está com inscrições abertas para o chamamento nacional de showcases, voltado para artistas e projetos autorais interessados em apresentar seus trabalhos e se conectar com profissionais do setor musical.

Podem participar artistas de todo o Brasil que tenham ao menos três músicas lançadas nas plataformas digitais e estejam em atividade há, no mínimo, um ano. Os selecionados receberão ajuda de custo para apresentação, hospedagem para quem vem de fora do Espírito Santo, além de estrutura técnica e acesso às atividades de formação, networking e negócios promovidas pelo evento.

Inscrições para showcases no Formemus 2026 já estão abertas Crédito: Cláudio Postay/Bruno Leão

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de maio, por meio do site oficial ou das redes sociais do Formemus. Para o co-realizador do evento, Daniel Morelo, a maior missão é frtalecer o mercado musical.

O Formemus nasceu para conectar artistas e profissionais, oferecendo formação, atualização, oportunidades e visibilidade. Nesta edição, os debates estarão ainda mais alinhados às transformações da indústria nessa era de Inteligência Artificial e às perspectivas para o futuro da música

Mais do que um festival, o Formemus se consolidou como um espaço de articulação entre diferentes áreas da cadeia produtiva da música. A programação reúne conferência, rodadas de negócios, painéis, palestras e apresentações, conectando artistas, produtores, técnicos, jornalistas, curadores, estudantes e empresários.

Outro destaque do evento são os chamamentos públicos e gratuitos, que incluem, além dos showcases, pitching musical e rodadas de negócios. Há ainda espaço para outros segmentos, com mostras competitivas de videoclipe e fotografia voltadas a profissionais do audiovisual ligados ao universo musical.

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