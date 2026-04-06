Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  Luau de Manguinhos promove edição especial com Maskavo e Alma Djem
Aniversário de 25 anos

Luau de Manguinhos promove edição especial com Maskavo e Alma Djem

Além das atrações nacionais, evento também reúne bandas capixabas. Ingressos custam a partir de R$ 80
Julia Galter

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 16:28

Banda Maskavo Crédito: Cisco Vasques/Divulgação
O clima de paz, música e boas vibrações já tem data para tomar conta do litoral capixaba. No dia 11 de abril, o tradicional Luau de Manguinhos comemora 25 anos de história com uma edição especial intitulada “Reggae na Praia”. A programação começa às 17 horas, no Espaço Chico Bento, reunindo grandes nomes do gênero, artistas locais e um público fiel que acompanha o evento ao longo das décadas.
Para marcar a celebração, o line-up aposta em nomes consagrados do reggae nacional, como Alma Djem e Maskavo, bandas responsáveis por sucessos que atravessaram gerações. A noite também será marcada por encontros especiais: a Raiz Nativa convida João Beydoun, enquanto a JahRuda sobe ao palco ao lado de Pedro Perez, reforçando a conexão entre diferentes vertentes do reggae.
Segundo o produtor Rodrigo Rosa, a proposta é oferecer uma experiência completa ao público. 
O line-up foi pensado com muito cuidado para agradar quem realmente aprecia o bom reggae, reunindo artistas nacionais consagrados e talentos locais que representam a força da cena
Banda Raiz Nativa Crédito: Reprodução Instagram @raiznativaoriginal
Formada em 1997, a banda Alma Djem ganhou projeção no início dos anos 2000 com o álbum independente Grito de Liberdade, que vendeu mais de 30 mil cópias. O reconhecimento nacional veio pouco depois, impulsionado por faixas como “Minha Voz”, que alcançou rádios de todo o país e a programação da MTV.
Em 2024, a banda gravou seu primeiro DVD acústico, lançado ao longo de 2025, e apresentou o single “Som do Amor (Sound of Love)”, em parceria com o jamaicano Pato Banton.
Já a Maskavo, formada em Brasília, consolidou sua trajetória com uma sonoridade inspirada no reggae jamaicano e mensagens positivas. Após mudanças na formação e a adoção do nome atual nos anos 2000, a banda se firmou no cenário nacional e mantém uma base sólida de fãs, especialmente no Sul do país.
Representando a cena local, a Raiz Nativa sobe ao palco com repertório conhecido do público capixaba, incluindo músicas como “Natureza em Cores” e “Novo Amanhã”. O show ganha reforço com a participação de João Beydoun, músico que carrega no DNA a influência do reggae, sendo filho de Fauzi Beydoun, da Tribo de Jah.
Outra atração confirmada é a banda JahRuda, de Bicanga, na Serra, que mistura reggae com influências de blues, jazz, rock e MPB. Para a apresentação, o grupo recebe o cantor Pedro Perez, um dos nomes em destaque na cena contemporânea do gênero no Espírito Santo.

Serviço

Luau Manguinhos - Reggae na Praia
  • Quando: sábado (11), a partir das 17h
  • Local: Chico Bento Manguinhos, na Serra
  • Ingressos: a partir de R$ 80, pelo onticket

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manguinhos Música Reggae
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereador no ES quer saber por que Lula e Janja comeram paca
Imagem de destaque
Redes sociais e algoritmos: veja como eles afetam a saúde mental
Imagem de destaque
Polícia apreende 118 kg de cocaína em carro de luxo em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados