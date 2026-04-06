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Tradição

Carnaval de Congo de Roda D’Água terá cortejo e shows; veja programação

Evento reúne tradição, música e religiosidade em um dia inteiro de atividades e encontro entre grupos de congo de todo o ES em Cariacica
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 13:31

João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água
João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC
O tradicional Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água já tem data para acontecer. A festa será realizada no dia 13 de abril, feriado de Nossa Senhora da Penha, das 8h às 18h, no Campo do América, em Cariacica, com entrada gratuita.
Reconhecido por celebrar a cultura popular capixaba, o evento reúne bandas de congo de diversas regiões do Estado em uma programação que mistura fé, música e ancestralidade.
A festividade começa com a concentração das bandas na Casa do Congo de Mestre Tagibe, seguida por um cortejo até o local principal, no Campo do América, com canções e ritmos marcados por tambores e casacas em homenagem à padroeira.
Carnaval de congo de Máscaras de Roda D'Água
Carnaval de congo de Máscaras de Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC
Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações musicais, celebração congadeira e o tradicional encontro de bandas, que reúne grupos em um grande momento coletivo. A programação também inclui shows e se encerra com o canto “Iaiá você vai à Penha” e apresentação pirotécnica.

Programação

  • 8h: Concentração das bandas na Casa do Congo de Mestre Tagibe
  • 9h40: Saída do cortejo até o Campo do América
  • 10h30: Celebração congadeira e bênção do Carnaval de Congo
  • 12h: Show com a Banda Cia Cumby
  • 13h30: Show Afrocongobeat, com Fábio Carvalho
  • 14h30: Encontro de Bandas de Congo
  • 18h: Encerramento com canto tradicional e show pirotécnico

Participe

  • Data: 13 de abril (segunda-feira)
  • Horário: das 8h às 18h
  • Local: Campo do América, Estrada de Roda D’Água, Cariacica
  • Entrada gratuita

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