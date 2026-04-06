Carnaval de Congo de Roda D’Água terá cortejo e shows; veja programação

O tradicional Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água já tem data para acontecer. A festa será realizada no dia 13 de abril, feriado de Nossa Senhora da Penha, das 8h às 18h, no Campo do América, em Cariacica, com entrada gratuita.
Reconhecido por celebrar a cultura popular capixaba, o evento reúne bandas de congo de diversas regiões do Estado em uma programação que mistura fé, música e ancestralidade.
A festividade começa com a concentração das bandas na Casa do Congo de Mestre Tagibe, seguida por um cortejo até o local principal, no Campo do América, com canções e ritmos marcados por tambores e casacas em homenagem à padroeira.
Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações musicais, celebração congadeira e o tradicional encontro de bandas, que reúne grupos em um grande momento coletivo. A programação também inclui shows e se encerra com o canto “Iaiá você vai à Penha” e apresentação pirotécnica.
Programação
- 8h: Concentração das bandas na Casa do Congo de Mestre Tagibe
- 9h40: Saída do cortejo até o Campo do América
- 10h30: Celebração congadeira e bênção do Carnaval de Congo
- 12h: Show com a Banda Cia Cumby
- 13h30: Show Afrocongobeat, com Fábio Carvalho
- 14h30: Encontro de Bandas de Congo
- 18h: Encerramento com canto tradicional e show pirotécnico
Participe
- Data: 13 de abril (segunda-feira)
- Horário: das 8h às 18h
- Local: Campo do América, Estrada de Roda D’Água, Cariacica
- Entrada gratuita