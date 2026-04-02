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Fé e devoção

Arte nos muros: grafite transforma caminho do Convento na Festa da Penha 2026

Quatro artistas capixabas levam mensagens de fé, paz e pertencimento ao percurso, unindo espiritualidade e arte urbana durante a celebração
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 08:00

Pinturas devem permanecer nos muros até o ano que vem
Pinturas devem permanecer nos muros até o ano que vem Crédito: Danilo Luca Martins
A arte urbana ganha protagonismo na Festa da Penha 2026. Neste ano, o caminho dos fiéis será também um percurso visual, marcado por grafites que traduzem fé, memória e esperança. 
Fred Farias, Anderson Moska, Alexandra Baum (Alex) e Cláudio Tripa, todos capixabas, foram convidados a ocupar o muro da tradicional subida do Convento com obras inspiradas no tema da festa: “Fazei de nós instrumentos da paz”. A proposta transforma o trajeto em uma experiência sensorial e espiritual, onde arte e religiosidade se encontram.
Ligado à cultura Hip Hop, Fred Farias leva ao mural uma abordagem sensível e social. Sua obra parte da ideia de alegria como expressão de fé e traz referências aos ensinamentos do Papa Francisco, com a imagem do pontífice e uma mensagem que valoriza o sorriso como caminho para a leveza em meio à vida. A arte também carrega marcas de sua vivência nas manifestações populares e religiosas do Espírito Santo.
Obra no muro do Convento da Penha
Obra no muro do Convento da Penha Crédito: Danilo Luca Martins
Com mais de 20 anos de trajetória e reconhecimento internacional, Anderson Moska aposta na força do grafite para dialogar com a espiritualidade. Sua pintura retrata São Francisco de Assis cercado por pássaros, evocando valores como simplicidade, amor à natureza e paz, elementos que conectam a tradição religiosa à estética urbana.
A artista autodidata Alexandra Baum, conhecida como Alex, imprime no muro a força do feminino e da maternidade. Sua obra apresenta o Convento ao centro, ladeado por símbolos de fé e cuidado: Nossa Senhora com o Menino Jesus, mãos em oração e pássaros que atravessam o céu. A composição reforça a ideia do amor como elo espiritual e da paz como prática cotidiana.
Já Cláudio Tripa leva para o espaço sua relação íntima com o Convento. Frequentador assíduo do local, ele construiu uma trajetória artística profundamente ligada à imagem do monumento. Em sua intervenção, elementos como a cruz, animais e a figura de São Francisco dialogam com sua própria fé e com a frase que inspira sua obra: “Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz”.
Os quatro artistas também se unem em uma obra coletiva, reforçando, na prática, o espírito do tema deste ano: a construção conjunta da paz.
Os quatro artistas também se unem em uma obra coletiva, reforçando, na prática, o espírito do tema deste ano: a construção conjunta da paz. Crédito: Danilo Luca Martins
A intervenção acompanha o calendário da festa, que acontece de 5 a 13 de abril, e deve permanecer no local até a próxima edição, em 2027. Para o guardião do Convento, Frei Gabriel Dellandrea, a presença da arte amplia o significado do percurso.
O caminho até o Convento sempre foi um espaço de oração e reflexão, e a presença desses artistas ajuda a aprofundar essa experiência, tocando quem passa de maneira única
Considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil, a Festa da Penha reúne milhares de fiéis ao longo de nove dias, com mais de 50 missas, 14 romarias e diversas manifestações culturais. Confira a programação completa no site.

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