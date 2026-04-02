Arte nos muros: grafite transforma caminho do Convento na Festa da Penha 2026

Pinturas devem permanecer nos muros até o ano que vem Crédito: Danilo Luca Martins

A arte urbana ganha protagonismo na Festa da Penha 2026. Neste ano, o caminho dos fiéis será também um percurso visual, marcado por grafites que traduzem fé, memória e esperança.

Fred Farias, Anderson Moska, Alexandra Baum (Alex) e Cláudio Tripa, todos capixabas, foram convidados a ocupar o muro da tradicional subida do Convento com obras inspiradas no tema da festa: “Fazei de nós instrumentos da paz”. A proposta transforma o trajeto em uma experiência sensorial e espiritual, onde arte e religiosidade se encontram.

Ligado à cultura Hip Hop, Fred Farias leva ao mural uma abordagem sensível e social. Sua obra parte da ideia de alegria como expressão de fé e traz referências aos ensinamentos do Papa Francisco, com a imagem do pontífice e uma mensagem que valoriza o sorriso como caminho para a leveza em meio à vida. A arte também carrega marcas de sua vivência nas manifestações populares e religiosas do Espírito Santo.

Obra no muro do Convento da Penha Crédito: Danilo Luca Martins

Com mais de 20 anos de trajetória e reconhecimento internacional, Anderson Moska aposta na força do grafite para dialogar com a espiritualidade. Sua pintura retrata São Francisco de Assis cercado por pássaros, evocando valores como simplicidade, amor à natureza e paz, elementos que conectam a tradição religiosa à estética urbana.

A artista autodidata Alexandra Baum, conhecida como Alex, imprime no muro a força do feminino e da maternidade. Sua obra apresenta o Convento ao centro, ladeado por símbolos de fé e cuidado: Nossa Senhora com o Menino Jesus, mãos em oração e pássaros que atravessam o céu. A composição reforça a ideia do amor como elo espiritual e da paz como prática cotidiana.

Já Cláudio Tripa leva para o espaço sua relação íntima com o Convento. Frequentador assíduo do local, ele construiu uma trajetória artística profundamente ligada à imagem do monumento. Em sua intervenção, elementos como a cruz, animais e a figura de São Francisco dialogam com sua própria fé e com a frase que inspira sua obra: “Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz”.

Os quatro artistas também se unem em uma obra coletiva, reforçando, na prática, o espírito do tema deste ano: a construção conjunta da paz. Crédito: Danilo Luca Martins

A intervenção acompanha o calendário da festa, que acontece de 5 a 13 de abril, e deve permanecer no local até a próxima edição, em 2027. Para o guardião do Convento, Frei Gabriel Dellandrea, a presença da arte amplia o significado do percurso.

O caminho até o Convento sempre foi um espaço de oração e reflexão, e a presença desses artistas ajuda a aprofundar essa experiência, tocando quem passa de maneira única