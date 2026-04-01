Museu do Cais das Artes será inaugurado nesta quinta (02) com obras de Sebastião Salgado

O museu do Cais das Artes será inaugurado nesta quinta-feira (02), com a exposição "Amazônia", do renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A mostra é a primeira a ocupar um dos mais importantes espaços culturais do Espírito Santo.
O evento começa às 10h, com retirada de ingressos presencialmente e apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. A curadora da exposição e esposa de Sebastião, Lélia Salgado, estará presente na abertura.
Segundo a organização, a ideia de proporcionar ingressos físicos é oferecer ao visitante uma lembrança deste momento. Nos outros dias, a retirada será pelo site.
A exposição, que reune mais de 200 fotografias, propõe reflexões sobre meio ambiente e povos indígenas. Ao longo do percurso, o público poderá assistir a sete filmes com depoimentos de lideranças indígenas. Além disso, dois espaços de projeção ampliam ainda mais a experência no local.
Após a abertura, a exposição "Amazônia" poderá ser visitada de quinta a domingo, sempre das 10h às 18h.
Abertura da exposição "Amazônia"
- Local: Cais das Artes
- Quando: 02 de abril, a partir das 10h
- Entrada: gratuita, com retirada de ingressos físicos a partir das 10h, no local.