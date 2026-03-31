  • Além do forró: Itaúnas estreia festival internacional de jazz e blues
Além do forró: Itaúnas estreia festival internacional de jazz e blues

Evento reúne grandes nomes da música em três dias de shows gratuitos na Praça São Sebastião
Julia Galter

Publicado em 31 de Março de 2026 às 17:53

The Simi Brothers e Lo Steele se apresentam na vila Crédito: Pedro Henrique / Visual By Isa
Itaúnas, em Conceição da Barra, se prepara para viver uma nova experiência musical! Conhecida como a Capital Nacional do Forró Pé de Serra, a charmosa localidade no Norte do Estado abre espaço para novos ritmos com a estreia do Itaúnas Jazz e Blues, festival gratuito que acontece entre os dias 24 e 26 de abril, reunindo atrações nacionais e internacionais em plena praça central.
Com curadoria dos mesmos criadores do Santa Jazz e do Jazz Vitória Festival, o evento já nasce com credenciais de peso. O palco Sesc será montado ao ar livre na Praça São Sebastião, transformando o coração da vila em ponto de encontro para moradores, turistas e amantes da boa música.
A programação foi pensada para embalar o público do começo ao fim. Na sexta-feira (24), a abertura fica por conta de Marcelo Coelho, que recebe Filó Machado como convidado, seguido pela All Star Band e pelo show de Lady Trucker ao lado da The Simi Brothers.
No sábado (25), sobem ao palco Alexandre Borges com seu sexteto, Jefferson Gonçalves em duo com os irmãos Bitencourt, e o encontro entre Lo Steele e a Igor Prado Band. Já no domingo (26), o clima começa mais cedo, ao meio-dia, com Igor Souza e Ian Coury, e se despede com o Roger Bezerra Trio, que recebe Chico Chagas.
O evento ainda conta com uma área gastronômica coberta, com destaque para a culinária capixaba, além de vinhos e cervejas artesanais. Segundo o idealizador José Olavo Medici, a proposta do festival é somar, mantendo a identidade do destino, conhecido pelo forró pé de serra, enquanto se abrem novos caminhos sonoros.
Criar um evento de jazz e blues em Itaúnas é ampliar o que a vila já tem de mais forte, que é a experiência

Programação

Dia 24 - Sexta-feira
19h – Marcelo Coelho convida Filó Machado
21h – All Star Band
23h – Lady Trucker & The Simi Brothers

Dia 25 - Sábado
19h – Alexandre Borges Sexteto
21h – Jefferson Gonsalves & Duo Bitencourt
23h – Lo Steele & Igor Prado Band

Dia 26 - Domingo
12h – Igor Souza & Ian Coury
14h30 – Roger Bezerra Trio convida Chico Chagas

Imagem de destaque
