Programação

Festa da Penha 2026 terá shows de Eliana Ribeiro e Thiago Brado; veja programação

Programação reúne cerca de 10 atrações culturais, entre shows, concertos e exibições especiais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:49

Eliana Ribeiro e Thiago Brado vão cantar Festa da Penha 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@elianaribeirooficial/@thiagobrado/@vinicius.alberguini

Entre música, arte e devoção, a Festa da Penha 2026 promete ir além das celebrações religiosas e oferecer ao público uma experiência completa. De 5 a 13 de abril, em Vila Velha, a programação reúne cerca de 10 atrações culturais, entre shows, concertos e exibições especiais, transformando diferentes espaços da festa em pontos de encontro entre fé e cultura.

Considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil, dedicada a Nossa Senhora da Penha — padroeira do Espírito Santo —, a festa aposta em uma agenda diversa, gratuita e aberta ao público. As atividades acontecem no Parque da Prainha, no Campinho do Convento da Penha e na Praça da Igreja do Rosário, ocupando tardes e noites com apresentações que dialogam com espiritualidade e arte.

A programação musical começa no dia 9 de abril, às 19h, com o concerto da Orquestra do Projeto Casa Verde, no Campinho do Convento. No dia seguinte (10), às 20h30, o Parque da Prainha recebe a Orquestra de Violões Cordas & Acordes, grupo capixaba com quase duas décadas de atuação e repertório que mistura música nacional e internacional.

No dia 11, às 18h, o Coral ArcelorMittal sobe ao palco do Parque da Prainha, acompanhado de convidados, em uma apresentação que une música e espiritualidade. Já no domingo (12), a programação ganha ainda mais força: às 18h15, a Orquestra Jovem Vale Música se apresenta na Praça da Igreja do Rosário. Em seguida, às 19h, é a vez da cantora Eliana Ribeiro comandar o show principal da noite, no Parque da Prainha, ao lado de Amo Vox e Ângela Abdo.

Referência na música católica, a capixaba Eliana Ribeiro acumula mais de duas décadas de carreira e é conhecida por sucessos como “Força e Vitória”, “Oração de São Francisco” e “Tudo é do Pai”, levando mensagens de fé e esperança a públicos em todo o Brasil.

O encerramento da festa, no dia 13 de abril, também será marcado por grandes apresentações. Às 18h, a Orquestra Jovem Vale Música retorna à Praça do Rosário e, às 18h30, o cantor Thiago Brado sobe ao palco do Parque da Prainha, logo após a missa solene. Com carreira consolidada na música católica contemporânea, o artista é dono de hits como “Minha Essência” e “Deus Está Aqui”.

Outro destaque da programação é a pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva”, que será exibido no dia 8 de abril, às 19h, na Praça da Igreja do Rosário, ampliando a experiência cultural da festa.

“Queremos proporcionar uma vivência que vá além da programação tradicional. A música, a arte e as expressões culturais criam um ambiente de encontro, onde as pessoas podem rezar, refletir e também se conectar umas com as outras”, destaca o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea.

Tradição e fé

A Festa da Penha 2026 contará com nove dias de programação, reunindo missas, romarias, momentos de devoção e atividades culturais. Ao todo, serão mais de 40 missas e 14 romarias, reforçando o caráter peregrino da celebração, que atrai fiéis de todo o Espírito Santo e de outras regiões do país.

Neste ano, o tema será “Fazei de nós instrumentos da paz”, inspirado na espiritualidade franciscana e nos 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis. A proposta convida os devotos a refletirem sobre reconciliação, diálogo e construção da paz em um contexto marcado por desafios sociais.

Programação

04 DE ABRIL (SÁBADO)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha





05 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

9h e 11h – Missas no Campinho do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha

17h – Romaria dos Cavaleiros – concentração na Avenida Carlos Lindemberg (viaduto Alfredo Copolilo) e às 18h – saída em direção ao Parque da Prainha – Realização: Comitiva Pai & Filho

19h – Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa em Vila Velha – Direção da Avenida Champagnat





06 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em situação de rua”. Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica/ES

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana





07 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver dúvida, que eu leve a fé”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais”. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Penitenciaria Feminina de Bubu, Cariacica

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana

19h – Toda Terça Tem Terço, no Campinho do Convento da Penha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)





08 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver erro, que eu leve a verdade”

Penha Peregrina – 11h30 - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz”. Missa às 12h). Capelania Militar (PM – Quartel)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente



19h – Pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva” – Praça da Igreja do Rosário





09 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver discórdia, que eu leve a união”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia”. Paróquia Santa Rita. Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão

19h – Concerto com Projeto Casa Verde - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)





10 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver ódio, que eu leve o amor”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Unidade Penitenciária Estadual De Vila Velha VI (PEVV VI), do Xuri - Vila Velha/ES

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h – Benção para os casais com Padre Anderson Gomes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

20h30 - Show da Orquestra de violões Cordas & Acordes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)





11 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver trevas, que eu leve a luz”

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa

8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

17h – Romaria dos Homens - Missa de Envio - Catedral de Vitória - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

18h – Romaria dos Homens - transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)





12 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver ofensa, que eu leve o perdão”

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

8h – Concentração Moto Romaria na Praça Encontro das Águas, Serra. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

11h – Missa no Campinho do Convento

14h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Milicia Celeste e convidados – no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

15h30 – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

18h15 – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário

19h – Show Oracional com Eliana Ribeiro, Amo Vox e Ângela Abdo no Parque da Prainha - - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem - Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Eliana Ribeiro





13 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7h30 – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída da Praça da Catedral de Vitória em direção à Prainha

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

12h – Missa no Campinho do Convento – em gratidão aos voluntários da Festa da Penha

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h30 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta

18h – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário

18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Thiago Brado – Parque da Prainha

Após o show de encerramento - despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha - os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.

Este vídeo pode te interessar