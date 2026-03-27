Festa da Penha 2026 terá shows de Eliana Ribeiro e Thiago Brado; veja programação

Eliana Ribeiro e Thiago Brado vão cantar Festa da Penha 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@elianaribeirooficial/@thiagobrado/@vinicius.alberguini
Entre música, arte e devoção, a Festa da Penha 2026 promete ir além das celebrações religiosas e oferecer ao público uma experiência completa. De 5 a 13 de abril, em Vila Velha, a programação reúne cerca de 10 atrações culturais, entre shows, concertos e exibições especiais, transformando diferentes espaços da festa em pontos de encontro entre fé e cultura.
Considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil, dedicada a Nossa Senhora da Penha — padroeira do Espírito Santo —, a festa aposta em uma agenda diversa, gratuita e aberta ao público. As atividades acontecem no Parque da Prainha, no Campinho do Convento da Penha e na Praça da Igreja do Rosário, ocupando tardes e noites com apresentações que dialogam com espiritualidade e arte.
A programação musical começa no dia 9 de abril, às 19h, com o concerto da Orquestra do Projeto Casa Verde, no Campinho do Convento. No dia seguinte (10), às 20h30, o Parque da Prainha recebe a Orquestra de Violões Cordas & Acordes, grupo capixaba com quase duas décadas de atuação e repertório que mistura música nacional e internacional.
No dia 11, às 18h, o Coral ArcelorMittal sobe ao palco do Parque da Prainha, acompanhado de convidados, em uma apresentação que une música e espiritualidade. Já no domingo (12), a programação ganha ainda mais força: às 18h15, a Orquestra Jovem Vale Música se apresenta na Praça da Igreja do Rosário. Em seguida, às 19h, é a vez da cantora Eliana Ribeiro comandar o show principal da noite, no Parque da Prainha, ao lado de Amo Vox e Ângela Abdo.
Referência na música católica, a capixaba Eliana Ribeiro acumula mais de duas décadas de carreira e é conhecida por sucessos como “Força e Vitória”, “Oração de São Francisco” e “Tudo é do Pai”, levando mensagens de fé e esperança a públicos em todo o Brasil.
O encerramento da festa, no dia 13 de abril, também será marcado por grandes apresentações. Às 18h, a Orquestra Jovem Vale Música retorna à Praça do Rosário e, às 18h30, o cantor Thiago Brado sobe ao palco do Parque da Prainha, logo após a missa solene. Com carreira consolidada na música católica contemporânea, o artista é dono de hits como “Minha Essência” e “Deus Está Aqui”.
Outro destaque da programação é a pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva”, que será exibido no dia 8 de abril, às 19h, na Praça da Igreja do Rosário, ampliando a experiência cultural da festa.
“Queremos proporcionar uma vivência que vá além da programação tradicional. A música, a arte e as expressões culturais criam um ambiente de encontro, onde as pessoas podem rezar, refletir e também se conectar umas com as outras”, destaca o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea.
Tradição e fé
A Festa da Penha 2026 contará com nove dias de programação, reunindo missas, romarias, momentos de devoção e atividades culturais. Ao todo, serão mais de 40 missas e 14 romarias, reforçando o caráter peregrino da celebração, que atrai fiéis de todo o Espírito Santo e de outras regiões do país.
Neste ano, o tema será “Fazei de nós instrumentos da paz”, inspirado na espiritualidade franciscana e nos 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis. A proposta convida os devotos a refletirem sobre reconciliação, diálogo e construção da paz em um contexto marcado por desafios sociais.
Programação
04 DE ABRIL (SÁBADO)
9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha
05 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”
5h e 7h – Missas na Capela do Convento
7h30 – Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha
9h e 11h – Missas no Campinho do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha
17h – Romaria dos Cavaleiros – concentração na Avenida Carlos Lindemberg (viaduto Alfredo Copolilo) e às 18h – saída em direção ao Parque da Prainha – Realização: Comitiva Pai & Filho
19h – Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa em Vila Velha – Direção da Avenida Champagnat
06 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”
Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em situação de rua”. Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica/ES
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana
07 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver dúvida, que eu leve a fé”
Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais”. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves
Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Penitenciaria Feminina de Bubu, Cariacica
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana
19h – Toda Terça Tem Terço, no Campinho do Convento da Penha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
08 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver erro, que eu leve a verdade”
Penha Peregrina – 11h30 - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz”. Missa às 12h). Capelania Militar (PM – Quartel)
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente
19h – Pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva” – Praça da Igreja do Rosário
09 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver discórdia, que eu leve a união”
Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia”. Paróquia Santa Rita. Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão
19h – Concerto com Projeto Casa Verde - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
10 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver ódio, que eu leve o amor”
Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Unidade Penitenciária Estadual De Vila Velha VI (PEVV VI), do Xuri - Vila Velha/ES
7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento
14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória
19h – Benção para os casais com Padre Anderson Gomes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
20h30 - Show da Orquestra de violões Cordas & Acordes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
11 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver trevas, que eu leve a luz”
7h – Missa na Capela do Convento
8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa
8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha
11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento
14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
17h – Romaria dos Homens - Missa de Envio - Catedral de Vitória - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
18h – Romaria dos Homens - transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
12 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO
TEMA DO DIA: “Onde houver ofensa, que eu leve o perdão”
5h e 7h – Missas na Capela do Convento
8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa
8h – Concentração Moto Romaria na Praça Encontro das Águas, Serra. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal
9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
11h – Missa no Campinho do Convento
14h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Milicia Celeste e convidados – no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
15h30 – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
16h30 – Devocional - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)
18h15 – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário
19h – Show Oracional com Eliana Ribeiro, Amo Vox e Ângela Abdo no Parque da Prainha - - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
22h – Missa de abertura da Vigília Jovem - Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Eliana Ribeiro
13 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)
DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO
0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento
7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
7h30 – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída da Praça da Catedral de Vitória em direção à Prainha
8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho
8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha
10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
12h – Missa no Campinho do Convento – em gratidão aos voluntários da Festa da Penha
14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)
16h30 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta
18h – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário
18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Thiago Brado – Parque da Prainha
Após o show de encerramento - despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha - os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.