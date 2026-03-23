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Via Sacra com esculturas gigantes de até meia tonelada será inaugurada no ES

Instalação com 14 esculturas será entregue ao público e propõe percurso sensorial no espaço urbano em Santa Teresa

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:21

Via Sacra com esculturas gigantes de até uma tonelada será inaugurada no ES Crédito: Vania Cáus

Santa Teresa vai ganhar um novo ponto turístico de peso! A partir do dia 1º de abril, quem passar pelo centro da cidade vai se deparar com uma Via Sacra fora do comum: são 14 esculturas monumentais, algumas com até 2,5 metros de altura e cerca de meia tonelada, espalhadas ao longo de um percurso urbano. A obra é assinada pela artista capixaba Vania Cáus, que transforma a tradição em uma experiência contemporânea e imersiva.

Mas não se trata apenas de observar, é sobre percorrer. Instalada em via pública, a Via Sacra convida o visitante a caminhar por aproximadamente um quilômetro, atravessando não só a cidade, mas também um trajeto simbólico de reflexão e sensibilidade. Cada estação funciona como uma pausa, quase um respiro no meio do cotidiano, criando uma sequência de encontros entre arte, fé e memória.

Vania Cáus é responsável por obras que dialogam diretamente com a identidade local Crédito: Vania Cáus

Além de grandiosas, as esculturas também são ricas em detalhes: superfícies com diferentes texturas e cores, formadas por uma combinação de vidro, cristais, pedras, cerâmica, metais e madeira. O mosaico, marca registrada da artista, dá unidade à obra e revela uma estética única, com ecos da arquitetura de Antoni Gaudí. O resultado é uma experiência visual e tátil que instiga o olhar e também a contemplação.

Sobre a artista

Com trajetória consolidada na arte pública capixaba, Vania Cáus é responsável por obras que dialogam diretamente com a identidade local, como o Monumento às Paneleiras de Goiabeiras. Agora, em Santa Teresa, ela reafirma sua pesquisa ao transformar a cidade em um convite aberto à experiência, daquelas que não se explicam só com palavras, mas que se sentem no caminho.

Pela linguagem do mosaico, Vania Cáus criou o monumento em homenagem às Paneleiras Crédito: Vania Cáus / Divulgação

Serviço

Evento: Entrega do Grupo Escultórico Via Sacra – Vania Cáus

Entrega do Grupo Escultórico Via Sacra – Vania Cáus Data: 01 de abril (quarta-feira)

01 de abril (quarta-feira) Horário: 9h

9h Local: Capitel de Santo Antônio

Capitel de Santo Antônio Endereço: Centro, Santa Teresa

Centro, Santa Teresa Entrada: Gratuita

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