Literatura

Autores capixabas integram nova coletânea de poesia brasileira

Livro de poemas reúne obras de diferentes regiões do país e celebra a diversidade da produção contemporânea

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:00

Poemas de capoixabas integram o livro Poetize 2026 Crédito: Acervo pessoal

A poesia produzida no Espírito Santo acaba de conquistar espaço em uma coletânea nacional. Três autores capixabas foram selecionados para integrar o livro Poetize 2026, projeto que reúne poemas inéditos de escritores de diferentes regiões do Brasil.



Os escolhidos nesta edição são Paulo Brandão, Rafaela Oliveira, Paulo Rogério e Renan Andrade, que passam a fazer parte do grupo de autores publicados na coletânea organizada pela Vivara Editora Nacional. O projeto existe há cerca de 16 anos.

Entre os textos selecionados está “Os vagabundos”, de Paulo Brandão. Com temática social, o poema aborda questões ligadas à realidade brasileira e à forma como determinados grupos são vistos na sociedade. O escritor conta que escreveu o texto na época da pandemia, com inspiração do próprio bairro onde morava.

Estou muito feliz e realizado pois é um trabalho fruto de uma perpecção da vida real, mas pelo olhar sensível de um poeta

Poema de Paulo Brandão Crédito: Acervo pessoal

Renan Andrade, que teve seu poema selecionado pela terceira vez, conta que esse é um reconhecimento especial, pois a literatura ainda é pouco valorizada no país. Intitulado de "Muralhas de Algodão", sua obra é um poema existencial, melancólico, que fala da luta que é acordar todos os dias e ter que lutar pela vida, mesmo quando tudo vai mal.

Acredito estar construindo uma proposta estética para a minha poesia

Já Rafaela Oliveira, autora do poema "Continental", decidiu participar dessa seleção artística para dar corpo e forma à poesia. "Servir ao mundo uma fatia generosa dessas letras e versos, na tentativa desesperada de acender belezas pelos caminhos da vida (minha e das pessoas)", contou.

Sua poesia fala sobre a grandeza do amor e a potência que é amar, e tê-la em uma coletânia nacional representa um sonho realizado. Para ela, é a oportunidade de conhecer o impacto de sua escrita no mundo.

A seleção dos textos tem como objetivo fortalecer a cena e manter viva a poesia brasileira. Os escritores selecionados não ganham nenhum tipo de premiação. Apesar disso, Paulo Rogério, natural de Minas Gerais e morador do Espírito Santo desde 1994, que também foi selecionado, destaca que "as coletâneas consegurem abarcar tudo de melhor que se faz de poesia atualmente".

Para ele, a sensação é inestimável. Em sua obra, chamada de “Poema pra você ficar”, o autor aborda, de forma simbólica, a partida de alguém por um motivo maior e a sensação de deixar para trás uma história que poderia ter florescido. O texto também traz referências à sua cidade natal, Carandaí (MG).

É como um filho ganhando asas

A seleção da coletânea aconteceu a partir do envio de poemas autorais pela internet, depois, eles passaram por uma comissão editora que avalia os textos e escolhe os melhores. São considerados aspectos como originalidade, linguagem poética e capacidade de síntese. Ao todo, 250 poemas foram escolhidos para compor a publicação.

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