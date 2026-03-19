Artesãos capixabas apresentam coleção inédita inspirada na fé popular

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:38
O Mercado da Capixaba recebe, a partir desta quarta-feira (19), uma exposição especial em comemoração ao Dia do Artesão. Intitulada “Fé, fibra e argila: um novo artesanato religioso capixaba”, a mostra apresenta peças criadas por artesãos que participaram do projeto Acelera Artesanato, do Sebrae.
A exposição reúne trabalhos inspirados em elementos da religiosidade popular, como imagens de Nossa Senhora, São Francisco e diferentes modelos de terços. As obras foram produzidas no segundo semestre de 2025, em uma iniciativa que buscou estimular novas criações e ampliar as possibilidades de mercado para artesãos capixabas.
Segundo a coordenadora de Artesanato do Sebrae/ES, Clebia Pettene, o projeto foi dividido em duas frentes: uma delas aconteceu em Marataízes, com foco no uso de fibras vegetais; enquanto a outra ocorreu no Centro de Vitória, dedicada à cerâmica. Os participantes tiveram orientação de dois nomes reconhecidos nacionalmente no artesanato brasileiro: João de Fibra, referência no trabalho com fibras vegetais, e Valmir Neves, mestre ceramista.
Além das peças em exposição, o público também poderá conhecer de perto a trajetória de alguns dos artesãos participantes, como Arcélio Rubens e Marcely Martins, natural de Itapemirim e que utiliza a fibra do abacaxi em suas obras.
A mostra fica aberta ao público até 19 de maio, com visitação de terça a domingo, das 9h às 17h, no Mercado da Capixaba. A programação do Dia do Artesão ainda contará com atividades especiais ao longo do dia.
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