Centro de Vitória

Artesãos capixabas apresentam coleção inédita inspirada na fé popular

Mostra no Mercado da Capixaba destaca novos souvenires religiosos criados por artesãos do Estado. Exposição segue até abril

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:38

Turmas produziram souvenires religiosos, como imagens de Nossa Senhora e diferentes modelos de terços Crédito: Sebrae/ES

O Mercado da Capixaba recebe, a partir desta quarta-feira (19), uma exposição especial em comemoração ao Dia do Artesão. Intitulada “Fé, fibra e argila: um novo artesanato religioso capixaba”, a mostra apresenta peças criadas por artesãos que participaram do projeto Acelera Artesanato, do Sebrae.

A exposição reúne trabalhos inspirados em elementos da religiosidade popular, como imagens de Nossa Senhora, São Francisco e diferentes modelos de terços. As obras foram produzidas no segundo semestre de 2025, em uma iniciativa que buscou estimular novas criações e ampliar as possibilidades de mercado para artesãos capixabas.

Segundo a coordenadora de Artesanato do Sebrae/ES, Clebia Pettene, o projeto foi dividido em duas frentes: uma delas aconteceu em Marataízes, com foco no uso de fibras vegetais; enquanto a outra ocorreu no Centro de Vitória, dedicada à cerâmica. Os participantes tiveram orientação de dois nomes reconhecidos nacionalmente no artesanato brasileiro: João de Fibra, referência no trabalho com fibras vegetais, e Valmir Neves, mestre ceramista.

Além das peças em exposição, o público também poderá conhecer de perto a trajetória de alguns dos artesãos participantes, como Arcélio Rubens e Marcely Martins, natural de Itapemirim e que utiliza a fibra do abacaxi em suas obras.

Vista externa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A mostra fica aberta ao público até 19 de maio, com visitação de terça a domingo, das 9h às 17h, no Mercado da Capixaba. A programação do Dia do Artesão ainda contará com atividades especiais ao longo do dia.

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