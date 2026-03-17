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Sem apps de namoro: evento no ES aposta em encontro com olhos vendados

Experiência reúne solteiros para rodadas de conversa "às cegas" durante jantar nas montanhas e já conta com mais de 300 inscritos

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:42

Evento no ES aposta em encontro com olhos vendados Crédito: PeopleImages / Shutterstock

Deslizar para a direita, analisar fotos, ler bios criativas, dates cansativos… e ainda assim não achar ninguém interessante. Para quem anda cansado da rotina dos aplicativos de relacionamento, uma experiência curiosa promete oferecer uma alternativa no Espírito Santo: conhecer alguém começando pela conversa, não pela aparência.

A proposta é de um evento organizado por uma agência de viagens capixaba, que reúne solteiros para uma noite de rodadas de conversa durante um jantar nas montanhas. Durante parte da dinâmica, os participantes usam vendas nos olhos para que a atenção esteja totalmente voltada para o diálogo. Nada de fotos de perfil ou julgamentos instantâneos.

“Quando você trabalha organizando excursões e grupos, acaba escutando muitas histórias de vida. Uma coisa que aparecia muito, principalmente entre mulheres, era a dificuldade de encontrar alguém. Muitas relatavam experiências frustradas com aplicativos ou diziam que tinham receio de conhecer alguém pela internet”, explica Michele Oliveira Dórea, proprietária da Michele Turismo.

Experiência reúne solteiros para rodadas de conversa "às cegas" durante jantar nas montanhas Crédito: New Africa / Shutterstock

Segundo ela, a proposta foi criar um ambiente seguro e organizado onde as pessoas simplesmente possam conversar.

Cinco minutos para causar boa impressão

A dinâmica da noite segue um formato parecido com o chamado speed dating, modelo que já é bem popular em outros países. Cada participante conversa com outra pessoa por cinco minutos. Depois, as mesas são trocadas e a conversa recomeça com alguém novo. Pode parecer pouco tempo, mas há motivo para isso.

Pesquisas sobre comportamento social mostram que poucos minutos já são suficientes para perceber afinidade ou interesse em uma conversa. A ideia é manter a experiência leve, dinâmica e sem pressão

Para organizar a dinâmica, cada participante recebe um número de identificação e uma ficha. Após cada conversa, é possível registrar se houve interesse em continuar conhecendo aquela pessoa. Se duas pessoas se escolherem mutuamente, a organização faz a ponte no dia seguinte e compartilha os contatos.

Casais terão 5 minutos para conversar antes de trocarem de mesa Crédito: KinoMasterskaya / Shutterstock

“O objetivo é evitar qualquer constrangimento. Ninguém precisa se declarar na hora ou correr o risco de uma abordagem desconfortável. O contato só acontece quando o interesse é dos dois lados”, diz.

Depois das rodadas, vem o jantar

Após a maratona de conversas rápidas, o clima muda. Os participantes seguem para o jantar, que já está incluso no pacote, e a interação passa a ser mais livre. É nesse momento que quem sentiu mais afinidade pode retomar a conversa com mais calma, agora sem cronômetro.

O evento também inclui transporte até o local, acompanhamento de guia e toda a estrutura da experiência. A proposta inusitada parece ter despertado interesse. Antes mesmo da abertura oficial das vagas, o pré-cadastro já ultrapassou 300 inscritos.



A maioria dos interessados tem mais de 35 anos e, segundo a organizadora, muitas mulheres demonstraram interesse em participar. “Muita gente comenta que está cansada de conhecer pessoas apenas por foto ou perfil online. As pessoas querem conversar de verdade”, diz Michele.



Para a primeira edição, a expectativa é reunir entre 40 e 50 participantes. Como a procura foi maior do que o esperado, a organização já avalia abrir novas datas. No fim das contas, a proposta é simples: trocar o deslizar de telas por algumas boas conversas cara a cara e, quem sabe, descobrir um grande amor.

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