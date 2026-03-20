13º edição

Lollapalooza 2026: TV Gazeta transmite os melhores momentos do festival

Nomes como Sabrina Carpenter, Interpol, Chappell Roan, Tyler The Creator e Lordem se apresentam neste fim de semana

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:08

[Edicase]Artistas globais e performances aguardadas marcam a próxima edição do Lollapalooza em São Paulo (Imagem: Bruno Martins Imagens | Shutterstock) Crédito: Imagem: Bruno Martins Imagens | Shutterstock

Começa hoje a maratona de shows do Lollapalooza Brasil 2026, a 13ª edição do evento. De Interlagos para todo o Brasil, a experiência completa do festival estará nas telas da TV Gazeta nos dias 20, 21 e 22 de março. Com uma transmissão multiplataforma, o público confere cobertura ao vivo a partir das 14h30 desta sexta-feira (20) pelo Multishow e pelo Canal Bis, além dos assinantes do plano premium do Globoplay.

Nesta sexta (20), a transmissão inicia após o Jornal da Globo, por volta das 00h30. Já amanhã, o compacto do Lolla estará nas telas da TV Gazeta depois do programa Altas Horas, por volta das 00h05. No domingo (21), será possível acompanhar os show após o BBB 26, às 00h15.

Quem não é assinante também poderá acompanhar os quatro palcos do Lollapalooza Brasil pelo sinal aberto no Globoplay, que irá se revezar entre Multishow e o Canal Bis a cada 30 minutos. A TV Globo trará flashes durante a programação e, nas madrugadas de cada dia de evento, vai ao ar uma seleção com os principais destaques das apresentações. Já na semana seguinte, a emissora apresenta um especial, reunindo o que de mais icônico passou pelos palcos de Interlagos.

Tyler the Creator e Sabrina Carpenter vão cantar no Lollapalooza 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@feliciathegoat/@sabrinacarpenter

Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Magá Moura comandam a cobertura no Multishow, Canal Bis e Globoplay, levando ao público toda a energia de Interlagos, curiosidades sobre os artistas, bastidores e entrevistas exclusivas. No dia 20, Isa Buzzi, artista acelerada do Alerta Experimente, também estará no festival como apresentadora convidada na transmissão do Multishow. Já na TV Globo, Kenya Sade comanda os especiais com os principais destaques de cada dia diretamente do Autódromo de Interlagos.

No Multishow e no Canal Bis, a programação ao vivo conta com performances de artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Chappell Roan, Skrillex, Tyler, The Creator, Lorde, Lewis Capaldi, Turnstile e Doechii. Enquanto o Multishow exibe o que acontece nos palcos 1 e 2, o Canal Bis mostra as atrações dos palcos 3 e 4. A transmissão completa estará disponível no Globoplay, para assinantes do plano Premium, que também terão acesso à transmissão em 4k do Multishow por meio de um sinal extra.

O LollaBR também está no digital da Globo. No g1 e globo.com, o público encontra matérias de serviço sobre o festival, com informações sobre a programação e como se preparar para curtir os shows no Autódromo de Interlagos, curiosidades e entrevistas de artistas da edição deste ano, notícias em tempo real do evento, vídeos e fotos de melhores momentos, reviews das apresentações e a repercussão nas redes sociais. Já o gshow mostra a movimentação dos famosos nos camarotes, apresenta as tendências de moda que dominam os looks dos artistas e do público, além de trazer bastidores do LollaBR e enquetes sobre os destaques.

Nas redes sociais, a estratégia de influência amplia o alcance da cobertura com narrativas que geram identificação e proximidade. Samanta Alves, carioca raiz, encara uma jornada de "conversão paulistana" como correspondente do Globoplay, circulando por diversos pontos do Autódromo. Paralelamente, Julia Alvarenga revela os bastidores e os acessos exclusivos do ‘Tour dos Assinantes’, do Globoplay.

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