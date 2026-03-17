Moda

8 passos para fazer a maquiagem durar o dia todo no Lollapalooza

Maquiadora compartilha técnicas de preparação de pele e escolhas de produtos para uma make que resiste ao festival

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:56

Manter a maquiagem durar o dia todo em festivais exige preparo de pele, produtos resistentes e técnicas que garantem fixação mesmo com calor e movimento Crédito: Imagem: Artie Medvedev | Shutterstock

Quem já enfrentou um dia inteiro de festival sabe como é difícil fazer a maquiagem durar o dia todo sem borrar ou perder o acabamento. O Lollapalooza reúne tudo o que pode desafiar a make : sol, calor, movimento e até chuva inesperada.

Pensando nisso, a maquiadora Bruna Malheiros reúne dicas simples que fazem diferença na fixação e no resultado, desde o preparo da pele até a finalização com produtos resistentes. Se a ideia é curtir sem preocupação, confira as orientações e veja como fazer a maquiagem durar o dia todo!

1. Comece com a pele bem preparada e protegida

Antes de qualquer produto de maquiagem, a preparação da pele é fundamental. “Uma pele bem hidratada segura melhor a make e evita que os produtos se separem ao longo do dia”, explicaBruna Malheiros.

Etapa importante do skincare habitual, o protetor solar se torna ainda mais importante em eventos como o Lollapalooza, que acontece sob sol e exposição prolongada. “Comece com sua rotina de cuidados, garantindo boa hidratação, e finalize com um filtro solar adequado ao seu tipo de pele, para mantê-la protegida e sem excesso de oleosidade ou ressecamento”, completa.

2. Use uma bruma antes da base

Depois do skincare , aplique uma bruma fixadora, de preferência as multifuncionais que, além da função de fixar a maquiagem, oferecem benefícios de tratamento. Algumas possuem fórmulas enriquecidas com ativos de hidratação profunda, como niacinamida, acquasalina, pantenol e aquaporine, que estimulam a revigoração natural da pele. O resultado é uma pele equilibrada, com viço, pronta para receber os próximos produtos. “Só esse passo já contribui para que a pele se mantenha mais fresca ao longo do festival”, completa.

3. Aposte em um iluminador em gel antes da base

Antes de aplicar a base e o corretivo, a maquiadora indica usar um iluminador em gel para camuflar olheiras. A aplicação pode ser feita em pequena quantidade usando os dedos ou um pincel, concentrando o produto no canto interno dos olhos e espalhando suavemente em direção às olheiras.

O resultado é um efeito de luminosidade natural que prepara a região para receber os próximos produtos com mais leveza. Como dica extra,Bruna Malheirosconta que o produto também pode ser aplicado em todo o rosto, por baixo da base, para criar uma pele mais iluminada e dar mais cobertura sem pesar, além de ser à prova d’água.

Na hora de aplicar a base e o corretivo, pense em construir cobertura apenas onde for necessário, afinal menos produto costuma funcionar melhor Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Aplique base e corretivo em camadas leves

Com a pele preparada, aplique a base e o corretivo com leveza, construindo cobertura apenas onde for necessário. “Menos produto costuma funcionar melhor, porque evita acúmulo e mantém o aspecto natural por mais tempo”, explica a maquiadora. Bases de textura fluida ou média cobertura são as mais indicadas, pois espalham com facilidade e permitem construir camadas finas sem pesar no acabamento.

A aplicação pode ser feita com esponja úmida ou pincel, sempre em pequenas quantidades, concentrando o produto no centro do rosto e espalhando para as laterais. Para o corretivo, a dica é usar apenas em pontos que realmente precisam de cobertura, como olheiras ou pequenas imperfeições.

5. Aposte em contorno, blush e iluminador de longa duração

Depois da base e do corretivo, entram as etapas que trazem dimensão e cor ao rosto, como contorno, blush e iluminador. Aqui, cada pessoa pode apostar no estilo que mais combina com seu look de festival, desde um visual mais natural até propostas mais marcadas e iluminadas. Para garantir que a maquiagem resista, a dica é escolher produtos de longa duração, com fórmulas resistentes à água, ao suor e à oleosidade.

“Esse tipo de produto ajuda a manter a make bonita por mais tempo, mesmo em ambientes ao ar livre”, explica. Outra dica é aplicar os produtos em camadas leves e bem esfumadas, para que se integrem melhor à pele e aos demais produtos da maquiagem. Assim, o acabamento fica mais natural e também mais duradouro.

6. Sele tudo com pó

Selar bem a maquiagem é um passo importante para garantir maior durabilidade. “Em eventos como o Lollapalooza, com calor, suor e muitas horas ao ar livre, vale, sim, aplicar pó no rosto todo para ajudar a manter a maquiagem no lugar”, explica Bruna Malheiros. A maquiadora recomenda usar fórmulas ultrafinas, leves e à prova d’água, que fixem a maquiagem sem pesar, iniciando pela região abaixo dos olhos.

“Recomendo produtos específicos para a área, como o Light Up, de BM Beauty. Ele é enriquecido com ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação da pele enquanto matifica e sela a maquiagem”, conta. Depois, no restante do rosto, pode aplicar um pó facial, de preferência ultramicronizado e enriquecido com niacinamida, que ajuda a matificar a pele e controlar a oleosidade sem comprometer o conforto.

7. Olhos e lábios também pedem fórmulas resistentes

Depois de selar a pele, é hora de finalizar a maquiagem dos olhos e dos lábios, etapas em que o estilo pode variar de acordo com a proposta de cada um. A recomendação é apostar em produtos de longa duração ou à prova d’água.

Para os olhos,Bruna Malheirossugere um truque simples para aumentar a fixação da sombra: “Iluminadores em gel também podem ser usados como primer nas pálpebras. Basta aplicar uma camada fina, em seguida selar com sombra em pó, que ajuda a intensificar a cor e aumentar a durabilidade.” Nos lábios, o primeiro passo é aplicar um lápis de contorno, que ajuda a definir o formato e aumenta a fixação do batom. Depois, escolha um batom de longa duração ou à prova d’água.

8. Finalize com uma bruma fixadora

Depois de produzir toda a maquiagem, volte com a bruma fixadora em todo o rosto. “Ela ajuda a fundir as camadas de maquiagem, devolve viço e aumenta a resistência da make ”, explicaBruna Malheiros. Para aplicar corretamente, a recomendação é manter o frasco a cerca de 20 a 30 centímetros do rosto, borrifando o produto de maneira uniforme. “Gosto de fazer movimentos em X e em T para garantir que a bruma se distribua bem por toda a pele”, orienta a maquiadora.

Outro ponto importante é deixar o produto secar naturalmente, sem espalhar com as mãos, para que a película de fixação se forme corretamente. E, por fim, capriche na quantidade. “Não precisa ter medo. A pele deve ficar levemente úmida para que a bruma realmente consiga integrar todos os produtos da maquiagem”, dizBruna Malheiros. Depois de alguns segundos, quando o produto seca, o resultado é uma pele mais viçosa, com acabamento uniforme e maquiagem mais resistente ao longo do dia.

9. Dica extra: hidratação e skincare para manter a pele em dia

Além da maquiagem, alguns cuidados simples ajudam a manter a pele bonita ao longo dos dias de festival. Durante o evento, um deles é lembrar de beber água regularmente. “No meio da correria entre os shows, é comum a gente acabar negligenciando a hidratação, mas ela é fundamental, especialmente com calor, sol e muitas horas ao ar livre”, comentaBruna Malheiros.

Quando o festival termina e chega a hora de ir para casa, entra outra etapa importante: a limpeza da pele. Mesmo com o cansaço, remover completamente a maquiagem é essencial. “Ao longo do dia, a pele acumula maquiagem, suor, protetor solar e poluição. Fazer uma boa limpeza ajuda a manter a pele equilibrada”, explicaBruna Malheiros. Depois disso, vale apostar em um bom skincare noturno focado em hidratação e recuperação, preparando a pele para o dia seguinte. Afinal, ainda tem muitas horas de música pela frente!

Por Caroline Amorim