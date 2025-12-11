Beleza

Cloud Dancer na maquiagem: 7 dicas para usar a cor tendência de 2026

O tom, que remete a frescor, suavidade e um visual contemporâneo, é ideal para quem deseja criar looks inovadores

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:24

O Cloud Dancer, cor de 2026, também pode ser usado na maquiagem Crédito: Imagem: dimid_86 | Shutterstock

Para 2026, a Pantone escolheu o Cloud Dancer como a cor do ano, um tom de branco delicado, puro e com estética minimalista. A aposta deve marcar presença nas coleções de moda, no estilo urbano e nas produções de maquiagem. A tendência, que remete a frescor, suavidade e um visual contemporâneo, é ideal para quem deseja criar looks elegantes, inovadores e com um toque futurista.

“ Cloud Dancer é aquele branco que não assusta. Ele combina com tudo, ilumina o olhar e deixa qualquer produção com cara de editorial”, explica a maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes, conhecida por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem.

Para ajudar quem deseja apostar na cor do ano na make , ela lista sete dicas acessíveis e versáteis para diferentes estilos e ocasiões. Confira!

1. Delineado gráfico branco

Um dos jeitos mais modernos de usar o Cloud Dancer é no delineado gráfico. Pode ser gatinho, duplo, flutuante… o branco traz um contraste lindo e transforma até a make mais simples em algo superfashion.

2. Esfumado suave com ponto de luz

Para quem quer apostar na cor sem ousar demais, vale fazer um esfumado neutro e adicionar o Cloud Dancer no canto interno. O olhar fica iluminado, fresco e elegante.

3. Sombra branca glossy

A tendência glossy continua forte, e usar uma sombra branca cremosa com gloss por cima deixa o look futurista, minimalista e supereditorial. Fica lindo para fotos e eventos noturnos.

4. Nuances brancas nos cílios

Colorir os cílios com máscara branca ou aplicar o pigmento Cloud Dancer nas pontinhas cria um efeito artístico e delicado. É perfeito para quem gosta de detalhes diferentes sem exagerar.

5. Cut crease branco estruturado

O cut crease com Cloud Dancer deixa o olhar mais marcado e dramático. É ótimo para festas, produções temáticas e até makes de fim de ano, já que o branco dá um ar sofisticado e festivo.

6. Iluminador perolado com toque Cloud Dancer

Dá para usar a cor do ano na pele também! Um iluminador perolado esbranquiçado cria aquele glow etéreo e combina muito com quem ama uma make clean , iluminada e fresh .

7. Lábios com efeito soft white

Uma técnica que amo é aplicar um batom nude e usar Cloud Dancer no centro da boca, esfumando levemente. Isso cria um efeito ombré branco superatual e deixa os lábios maiores e mais volumosos.

