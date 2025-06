Moda

5 dicas para usar a esponja de maquiagem

Veja como esse acessório ajuda a construir camadas finas, uniformizar a textura da pele e evitar acúmulos indesejados

Ela ganhou espaço no nécessaire e conquistou até os maquiadores mais exigentes — e não é por acaso. Versátil, prática e capaz de criar um efeito leve e polido, a esponja se firmou como a ferramenta ideal para quem busca uma maquiagem com aspecto natural e sem marcações. Mais do que aplicar base ou corretivo, ela ajuda a construir camadas finas, uniformizar a textura da pele e evitar acúmulos indesejados. >