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Beleza

5 dicas para criar uma pele glow perfeita

Veja truques de maquiagem para criar um visual com brilho na medida certa
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Maio de 2025 às 12:04

A maquiagem glow destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve (Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock)
A maquiagem glow destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve Crédito: Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock
A maquiagem glow segue em alta há várias temporadas — e não é por acaso. Mais do que uma tendência estética, ela reflete uma mudança cultural em direção a uma beleza mais natural, saudável e inclusiva. Sai de cena o visual totalmente mate e entra o brilho na medida certa: um viço que destaca a pele real, com luminosidade estratégica e acabamento leve.
Para conquistar esse efeito glow sem pesar na produção, reunimos dicas de especialistas e produtos indispensáveis para criar uma pele radiante, com acabamento profissional — seja no dia a dia ou em ocasiões especiais. Confira!

1. Comece pela preparação

Uma pele bem tratada favorece a aplicação dos produtos e realça o brilho natural, contribuindo para um acabamento mais bonito e uniforme. “Para uma pele radiante e saudável, o cuidado começa antes mesmo da maquiagem. Uma rotina de skincare consistente é fundamental para alcançar o resultado desejado”, orienta Mariane Santana, maquiadora e responsável por pesquisa e desenvolvimento da Fenzza, marca brasileira de cosméticos.

2. Aposte em um primer iluminador

O primer é um ótimo aliado para criar uma base radiante e potencializar o brilho natural da pele. Além de preparar o rosto para a base, ele ajuda a suavizar poros e a entregar aquele viço discreto que faz toda a diferença no resultado. “Gosto de indicar o Primer Iluminador Fiore, da Fenzza, que traz um viço bonito mesmo com a aplicação leve ou média de base”, recomenda Mariane Santana.
Produtos líquidos e cremosos são ideias para a maquiagem
Produtos líquidos e cremosos são ideias para a maquiagem Crédito:

3. Escolha as texturas certas

Para conquistar uma pele luminosa e com acabamento natural, a escolha das texturas certas é fundamental. Dê preferência a bases leves e luminosas, com acabamento glow ou soft matte e toque acetinado — elas uniformizam o tom da pele sem apagar o brilho natural. O corretivo deve ser usado com moderação, apenas em áreas pontuais, para evitar o acúmulo de camadas.
Produtos líquidos ou cremosos são ideais nesse tipo de maquiagem, pois permitem melhor controle na aplicação e são mais fáceis de esfumar, garantindo leveza e naturalidade. Já o pó deve ser usado com moderação: prefira versões finas e translúcidas e aplique com pincel fofo apenas nas áreas onde há mais necessidade de controle da oleosidade, como a zona T, sempre com toques suaves para não comprometer o glow .

4. Utilize o pincel e a esponja a seu favor

A escolha das ferramentas também impacta diretamente no resultado da maquiagem glow. “Pincéis com cerdas macias e volumosas, como os do tipo kabuki, proporcionam um acabamento mais leve e profissional. Já as esponjas devem ser usadas umedecidas para garantir naturalidade e evitar o acúmulo de produto”, explica Clarice Soares, maquiadora e especialista da Klass Vough, empresa de acessórios para maquiagem.
Para isso, a profissional indica: “A Onyx Sponge, da Klass Vough, por exemplo, tem um formato delicado que alcança áreas pequenas com precisão e, ao mesmo tempo, consegue esfumar uniformemente regiões maiores do rosto — é uma ótima aliada na finalização da pele”.
Segundo ela, a combinação das duas ferramentas também pode potencializar o resultado. “Você pode usar o pincel para aplicar e a esponja para finalizar. O importante é manter os movimentos suaves, sem pesar a mão, para deixar o brilho da pele em evidência, mas com elegância”.

5. Mantenha a ordem e a leveza na aplicação

Clarice Soares também reforça a importância da ordem e da delicadeza na aplicação. “O uso das ferramentas certas , aliado à técnica correta, resulta em um glow sofisticado e sem marcações. Trabalhar com camadas leves e esfumadas é o segredo para realçar o brilho natural da pele, sem interferir no acabamento”, pontua.
Para finalizar, vale lembrar: mantenha sempre seus acessórios limpos. Isso faz diferença tanto no resultado da maquiagem quanto na saúde da pele.
Por Caroline Amorim

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