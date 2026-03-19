Festival

Vibra Rock Brasil traz megapalco com cenografia de guitarras gigantes

Capital Inicial, Biquini e Paulo Ricardo são as atrações nacionais do evento, que ainda conta com oito artistas locais

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:16

Palco do Vibra Rock 2026 Crédito: Divulgação

O Vibra Rock Brasil revelou detalhes do palco da edição 2026 e promete transformar a experiência do público com uma estrutura que vai muito além do convencional. O destaque fica por conta da cenografia inspirada no universo do rock, com um megapalco em formato de guitarras gigantes, pensado para criar uma ambientação imersiva ao longo de toda a programação.

Com 60 metros de largura e 20 metros de altura — o equivalente a um prédio de seis a sete andares — a estrutura chama atenção não só pelo tamanho, mas também pelo cuidado estético. Ao todo, serão cerca de 200 m² de painéis de LED de alta definição, aliados a um projeto de iluminação cênica que promete mudar de cores e intensidades durante as mais de 12 horas de shows.

A proposta é garantir visibilidade de todos os pontos do evento, além de reforçar a identidade do festival com elementos visuais ligados ao rock.

O nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, em que o público se sinta dentro do espetáculo do início ao fim

Além da estrutura, o line-up também reforça a proposta do festival, com nomes conhecidos do rock nacional, como Capital Inicial, Biquini e Paulo Ricardo, além de oito atrações locais e regionais, como Ubando, Dona Fran, Duets, OZ, Sucupira Projects, STP Projects, 90eTal e um DJ convidado.

Os ingressos para o Vibra Rock Brasil 2026 já estão à venda pela plataforma Zig.Tickets e também em pontos físicos na Grande Vitória. Assinantes do Clube A Gazeta têm 25% de desconto na compra do ingresso (clique aqui).

Serviço

Vibra Rock Brasil 2026

Quando: 02 de maio, a partir das 11h

Onde: Praça do Papa, em Vitória

Ingressos a partir de R$ 130 pelo zigtickets

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