Biquini é a primeira atração confirmada do Vibra Rock Brasil 2026

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:30
O Vibra Rock Brasil está de volta! Após o sucesso da estreia, o maior festival de rock do Espírito Santo confirmou sua 2ª edição para o dia 2 de maio de 2026, novamente na Praça do Papa, em Vitória. E para dar início às novidades do lineup, o evento anunciou sua primeira atração confirmada: a banda Biquini, que celebra quatro décadas de carreira com a turnê comemorativa “A Vida Começa aos 40”.
Formado por Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Álvaro Birita e Carlos Coelho, o grupo promete um show histórico, reunindo sucessos que atravessam gerações, como Tédio, Zé Ninguém, Janaína, Vento Ventania e Chove Chuva, além de músicas inéditas e surpresas que fazem parte da celebração dos 40 anos de estrada.
Com figurinos assinados por Rodrigo Fraga e registro audiovisual em andamento, a turnê vem lotando arenas e festivais em todo o Brasil. “Ter o Biquini abrindo o line-up de 2026 é uma honra. Eles representam a essência do rock brasileiro e estão vivendo um momento incrível com essa turnê comemorativa. É o tipo de show que emociona, conecta gerações e traduz o espírito do Vibra Rock Brasil”, destaca Mateus Carvalho, um dos organizadores do festival, ao lado de Márcio Ribeiro e Renato Grijó, da BOOA Produções e BackStage Eventos.
O festival, que em sua primeira edição reuniu famílias e apaixonados por música durante 12 horas de shows, promete uma estrutura ainda mais grandiosa em 2026, com cenografia renovada, áreas temáticas e experiências imersivas. A organização reforça o compromisso com segurança, conforto e inclusão, mantendo a modalidade meia solidária, que incentiva a doação de alimentos não perecíveis no ato da compra dos ingressos.
Na edição anterior, o Vibra Rock Brasil arrecadou cerca de 7 toneladas de alimentos e trouxe apresentações marcantes de Os Paralamas do Sucesso, Frejat e Humberto Gessinger, consolidando-se como um marco do calendário cultural capixaba.
Novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas, incluindo bandas capixabas que prometem abrilhantar o lineup de 2026.
