Biquini é a primeira atração confirmada do Vibra Rock Brasil 2026

Festival confirma próxima edição em maio e promete estrutura ampliada, novas experiências e muito rock na Praça do Papa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:30

Banda Biquini Crédito: Marcos Hermes

O Vibra Rock Brasil está de volta! Após o sucesso da estreia, o maior festival de rock do Espírito Santo confirmou sua 2ª edição para o dia 2 de maio de 2026, novamente na Praça do Papa, em Vitória. E para dar início às novidades do lineup, o evento anunciou sua primeira atração confirmada: a banda Biquini, que celebra quatro décadas de carreira com a turnê comemorativa “A Vida Começa aos 40”.

Formado por Bruno Gouveia, Miguel Flores da Cunha, Álvaro Birita e Carlos Coelho, o grupo promete um show histórico, reunindo sucessos que atravessam gerações, como Tédio, Zé Ninguém, Janaína, Vento Ventania e Chove Chuva, além de músicas inéditas e surpresas que fazem parte da celebração dos 40 anos de estrada.

Com figurinos assinados por Rodrigo Fraga e registro audiovisual em andamento, a turnê vem lotando arenas e festivais em todo o Brasil. “Ter o Biquini abrindo o line-up de 2026 é uma honra. Eles representam a essência do rock brasileiro e estão vivendo um momento incrível com essa turnê comemorativa. É o tipo de show que emociona, conecta gerações e traduz o espírito do Vibra Rock Brasil”, destaca Mateus Carvalho, um dos organizadores do festival, ao lado de Márcio Ribeiro e Renato Grijó, da BOOA Produções e BackStage Eventos.

O vocalista Bruno Gouveia Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

Estrutura ampliada e compromisso solidário

O festival, que em sua primeira edição reuniu famílias e apaixonados por música durante 12 horas de shows, promete uma estrutura ainda mais grandiosa em 2026, com cenografia renovada, áreas temáticas e experiências imersivas. A organização reforça o compromisso com segurança, conforto e inclusão, mantendo a modalidade meia solidária, que incentiva a doação de alimentos não perecíveis no ato da compra dos ingressos.

Na edição anterior, o Vibra Rock Brasil arrecadou cerca de 7 toneladas de alimentos e trouxe apresentações marcantes de Os Paralamas do Sucesso, Frejat e Humberto Gessinger, consolidando-se como um marco do calendário cultural capixaba.

Novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas, incluindo bandas capixabas que prometem abrilhantar o lineup de 2026.

Programe-se

VIBRA ROCK BRASIL 2026

Atração confirmada: Biquini

Data: 2 de maio de 2026

2 de maio de 2026 Local: Praça do Papa – Vitória

Praça do Papa – Vitória Ingressos: à venda a partir de 11 de novembro em Zig.Tickets

à venda a partir de 11 de novembro em Zig.Tickets Pontos físicos sem taxa: Pub 426 | Motor Rockers

