Cinema sobre rodas leva filmes gratuitos a cidades do ES e MG

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:00
De 20 de outubro a 2 de dezembro, comunidades capixabas e mineiras terão a oportunidade de viver a magia do cinema de uma forma diferente. O projeto Cine Vitória a Minas vai percorrer 13 cidades ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas, exibindo gratuitamente filmes de sucesso em uma carreta que se transforma em uma sala de cinema completa.
A iniciativa, aprovada pelo Ministério da Cultura e viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, busca promover o acesso à cultura e ao lazer de forma democrática e inclusiva. No Espírito Santo, o cinema itinerante passará por Vila Velha, Cariacica, Serra, Aracruz e João Neiva. Em Minas Gerais, as exibições acontecem em Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Tumiritinga, Periquito, Belo Oriente, Santana do Paraíso e Nova Era.
“Levar cultura e entretenimento gratuitos a comunidades ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas reforça o papel transformador da ferrovia, que vai muito além do transporte: ela conecta pessoas, histórias e oportunidades. Este projeto também democratiza o acesso à cultura, promovendo inclusão, educação e cidadania”, destaca Luciana Gondim, diretora do Instituto Cultural Vale.
A carreta do projeto é uma atração à parte: equipada com poltronas reclináveis, som e imagem digitais, o espaço é climatizado e conta ainda com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante, garantindo uma experiência completa. O cinema sobre rodas também é acessível, com espaço para cadeirantes, elevador de acesso e recursos audiovisuais adaptados.
Ao todo, serão 130 sessões ao longo de 2.377 quilômetros percorridos. As exibições diurnas são voltadas a alunos de escolas públicas, enquanto as sessões noturnas, às 18h30, são abertas ao público, com exibição de filmes como “Apocalipse de Gelo – Ghostbusters” e “Divertidamente 2”.
Devido à limitação de assentos, os ingressos devem ser retirados no dia do evento, diretamente na carreta cinema.
