Cinema sobre rodas leva filmes gratuitos a cidades do ES e MG

Projeto itinerante transforma carreta em sala de cinema e oferece sessões gratuitas para cidades do Espírito Santo e Minas Gerais

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:00

Cinema itinerante tem piso inclinado, poltronas confortáveis e tecnologia de ponta Crédito: Cepar Comunicação

De 20 de outubro a 2 de dezembro, comunidades capixabas e mineiras terão a oportunidade de viver a magia do cinema de uma forma diferente. O projeto Cine Vitória a Minas vai percorrer 13 cidades ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas, exibindo gratuitamente filmes de sucesso em uma carreta que se transforma em uma sala de cinema completa.

A iniciativa, aprovada pelo Ministério da Cultura e viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, busca promover o acesso à cultura e ao lazer de forma democrática e inclusiva. No Espírito Santo, o cinema itinerante passará por Vila Velha, Cariacica, Serra, Aracruz e João Neiva. Em Minas Gerais, as exibições acontecem em Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Tumiritinga, Periquito, Belo Oriente, Santana do Paraíso e Nova Era.

“Levar cultura e entretenimento gratuitos a comunidades ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas reforça o papel transformador da ferrovia, que vai muito além do transporte: ela conecta pessoas, histórias e oportunidades. Este projeto também democratiza o acesso à cultura, promovendo inclusão, educação e cidadania”, destaca Luciana Gondim, diretora do Instituto Cultural Vale.

Uma sala de cinema sobre rodas

A carreta do projeto é uma atração à parte: equipada com poltronas reclináveis, som e imagem digitais, o espaço é climatizado e conta ainda com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante, garantindo uma experiência completa. O cinema sobre rodas também é acessível, com espaço para cadeirantes, elevador de acesso e recursos audiovisuais adaptados.

Cine Vitória a Minas Crédito: Divulgação

Ao todo, serão 130 sessões ao longo de 2.377 quilômetros percorridos. As exibições diurnas são voltadas a alunos de escolas públicas, enquanto as sessões noturnas, às 18h30, são abertas ao público, com exibição de filmes como “Apocalipse de Gelo – Ghostbusters” e “Divertidamente 2”.

Devido à limitação de assentos, os ingressos devem ser retirados no dia do evento, diretamente na carreta cinema.

Programação no Espírito Santo

Vila Velha: 20 e 21 de outubro

20 e 21 de outubro Cariacica: 23 e 24 de outubro

23 e 24 de outubro Serra: 27 e 28 de outubro

27 e 28 de outubro Aracruz: 30 e 31 de outubro

30 e 31 de outubro João Neiva: 3 e 4 de novembro

Programação em Minas Gerais

Aimorés: 6 e 7 de novembro

6 e 7 de novembro Resplendor: 10 e 11 de novembro

10 e 11 de novembro Conselheiro Pena: 13 e 14 de novembro

13 e 14 de novembro Tumiritinga: 17 e 18 de novembro

17 e 18 de novembro Periquito: 21 e 22 de novembro

21 e 22 de novembro Belo Oriente: 24 e 25 de novembro

24 e 25 de novembro Santana do Paraíso: 27 e 28 de novembro

27 e 28 de novembro Nova Era: 1º e 2 de dezembro

Serviço

Data: De 20 de outubro a 2 de dezembro

De 20 de outubro a 2 de dezembro Horário: Sessões noturnas às 18h30

Sessões noturnas às 18h30 Ingressos: gratuitos – retirada no dia do evento, na carreta cinema

