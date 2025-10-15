Lançamento

'Caramelo' tem maior estreia de um filme brasileiro na Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira (14) que o filme "Caramelo" está entre os top 3 mais vistos da plataforma no mundo inteiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:34

Rafa Vitti e seu "aumigo" Caramelo vivem grandes aventuras Crédito: Reprodução/ Netflix

O longa, com Rafael Vitti no papel principal, se tornou o filme mais visto de língua não inglesa e está entre os preferidos da semana em 81 países.

No filme, Rafael interpreta Pedro, que não tem tanta intimidade assim com os animais. Cozinheiro em ascensão, ele acaba deixando o cãozinho do título entrar em sua vida durante uma noite chuvosa, após ele causar uma confusão no restaurante em que o personagem trabalha e depois segui-lo até sua casa.

"Eu acho que o filme traz justamente esse olhar para o quanto um animal pode fazer diferença na sua vida, principalmente se você estiver precisando de uma companhia", disse o ator em entrevista à Folha de S.Paulo. "Hoje em dia, todo mundo está tão solitário que é bom relembrar que as relações verdadeiras é que dão sentido à vida."

Em nota enviada à imprensa pela Netflix, a vice-presidente de conteúdo da plataforma no país, Elisabetta Zenatti, afirmou que "Caramelo" é uma história "100% criada no Brasil, que virou um dos filmes mais vistos no mundo em sua semana de estreia. É uma prova de que, quando contamos histórias de forma autêntica, elas podem ganhar o mundo."

