Cine Sesc Itinerante leva cinema gratuito a 30 cidades capixabas

Sessões gratuitas ao ar livre com pipoca, curtas nacionais e muita diversão sustentável seguem até 20 de novembro pelo Espírito Santo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:30

Filme "A Menina e a Árvore"

Cinema ao ar livre, pipoca fresquinha, tecnologia e sustentabilidade: a combinação perfeita para quem adora diversão em família, e de graça! A 2ª edição do Cine Sesc Itinerante começou nesta terça-feira (14) e transforma praças, ruas e espaços públicos de 30 cidades do Espírito Santo em verdadeiras salas de cinema sob as estrelas.

A iniciativa do Sistema Fecomércio-ES Sesc Senac conta com a participação especial do CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil.

Até 20 de novembro, o público capixaba poderá curtir duas sessões de curtas-metragens nacionais em cada cidade, sem necessidade de ingresso. A programação inclui produções que abordam temas como meio ambiente, ciência, diversidade e tecnologia, com histórias cheias de aventura, sensibilidade e descobertas.

Cinema que vem do sol

O astro principal dessa turnê é o furgão do CineSolar, uma verdadeira estação móvel de ciências, arte e sustentabilidade. O veículo é equipado com placas fotovoltaicas, que transformam a luz do sol em energia elétrica capaz de alimentar todo o sistema de projeção, som e iluminação.

Cine Sesc Itinerante leva cinema ecológico a 30 cidades capixabas

Além da telona e das cadeiras, o espaço é decorado com materiais reciclados, luzes coloridas e objetos interativos, como lasers e bolas de plasma, que mostram, de forma divertida, como a ciência e a natureza podem andar juntas.

Filmes para sonhar e pensar

Na programação, há curtas para todos os gostos e idades. Entre os destaques está o documentário “O Caboclo do Sapê”, dirigido por Ricardo Sá, que mostra a luta do quilombola Antônio Rodrigues (o Caboclo Sapezeiro) para recuperar terras degradadas no Sapê do Norte, no norte do Espírito Santo, com um sistema agroflorestal que devolve vida à mata e às nascentes.

Outro título em cartaz é “Escola Circular”, de Martin Caparrós e Javier Estrada, que apresenta os princípios da economia circular e a gestão de resíduos a partir da perspectiva de crianças do Uruguai. O filme faz parte do Science Film Festival Brasil, evento que celebra produções sobre ciência e meio ambiente de todo o mundo.

Também encantam o público as animações “Felícia e os super-resíduos do bem”, sobre uma menina PCD que enfrenta o vilão General Chorume com a ajuda de brinquedos reciclados; e “A Menina e a Árvore”, inspirada nos versos mágicos de Manoel de Barros, que nos leva a uma poética viagem pelo Pantanal.

Filme "Meu Amigo Real"

Roteiro de outubro

14/10 (terça) - MUCURICI

Horário: 19h

19h Local: Museu do Contestado - Rua Do Contestado s/n - Centro





Museu do Contestado - Rua Do Contestado s/n - Centro 15/10 (quarta) - PONTO BELO

Horário: 18h30

18h30 Local: Mercado Municipal de Ponto Belo - Rua Sete de Setembro, s/n - Centro

Mercado Municipal de Ponto Belo - Rua Sete de Setembro, s/n - Centro Em caso de chuva: Ginásio Poliesportivo Ezequiel Esteves Cantão - Rua Sete de Setembro, s/n - Morumbi





Ginásio Poliesportivo Ezequiel Esteves Cantão - Rua Sete de Setembro, s/n - Morumbi 16/10 (quinta) - PEDRO CANÁRIO

Horário: 18h30

18h30 Local: Área de Eventos da Lagoa Augusto Ruschi - Rua da Lagoa, 01 - Centro

Área de Eventos da Lagoa Augusto Ruschi - Rua da Lagoa, 01 - Centro Em caso de chuva: ARAL (Casa do Idoso) - Rua São Marcos, 88 - Boa Vista





ARAL (Casa do Idoso) - Rua São Marcos, 88 - Boa Vista 17/10 (sexta) - CONCEIÇÃO DA BARRA

Horário: 18h30

18h30 Local: Praça Amanda Maciel da Silva - Av. Sinval Marques de Brito s/n

Praça Amanda Maciel da Silva - Av. Sinval Marques de Brito s/n Em caso de chuva: EEEFM Augusto de Oliveira - Av. Walderedo Faria, 728 - Campo Verde, Braço do Rio





EEEFM Augusto de Oliveira - Av. Walderedo Faria, 728 - Campo Verde, Braço do Rio 18/10 (sábado) - NOVA VENÉCIA

Horário: 18h30

18h30 Local: Praça Ivo Lobo (Vila Olímpica) - Rua Joaquim Daher Rocha, 365 - Vila Betânia

Praça Ivo Lobo (Vila Olímpica) - Rua Joaquim Daher Rocha, 365 - Vila Betânia Em caso de chuva: Estacionamento Supermercado Cricaré (ao lado da Praça)





Estacionamento Supermercado Cricaré (ao lado da Praça) 19/10 (domingo) - SÃO MATEUS

Horário: 18h30

18h30 Local: Praça Largo do Chafariz - Sítio Histórico Porto de São Mateus - Rua do Comércio, 78 - Porto

Praça Largo do Chafariz - Sítio Histórico Porto de São Mateus - Rua do Comércio, 78 - Porto Em caso de chuva: Casa da Cultura Largo do Chafariz - Sítio Histórico Porto de São Mateus





Casa da Cultura Largo do Chafariz - Sítio Histórico Porto de São Mateus 21/10 (terça) - BARRA DE SÃO FRANCISCO

Horário: 18h30

18h30 Local: Vila Paulista - Rua Alexandre Alves da Silva, s/n

Vila Paulista - Rua Alexandre Alves da Silva, s/n Em caso de chuva: Quadra da Escola Estadual de Paulista - Rua José Chaves, s/n - Vila Paulista





Quadra da Escola Estadual de Paulista - Rua José Chaves, s/n - Vila Paulista 22/10 (quarta) - SÃO GABRIEL DA PALHA

Horário: 19h

19h Local: Praça Aurélio Bastianello, s/n - Centro

Praça Aurélio Bastianello, s/n - Centro Em caso de chuva: Centro de Eventos Palácio do Café Conilon (Casa de Vidro) - Praça Aurélio Bastianello, s/n - Centro





Centro de Eventos Palácio do Café Conilon (Casa de Vidro) - Praça Aurélio Bastianello, s/n - Centro 23/10 (quinta) - MARILÂNDIA

Horário: 18h30

18h30 Local: Espaço Cultural Giordano Lorencini - Rua Guilherme Passamani, s/n - Centro

Espaço Cultural Giordano Lorencini - Rua Guilherme Passamani, s/n - Centro Observação: Mesmo local em caso de chuva





Mesmo local em caso de chuva 24/10 (sexta) - COLATINA

Horário: 18h30

18h30 Local: Centro de Ciência João Vitor Oliveira Balestrassi - R. José Jacinto de Assis, s/n - Esplanada

Centro de Ciência João Vitor Oliveira Balestrassi - R. José Jacinto de Assis, s/n - Esplanada Observação: Mesmo local em caso de chuva





Mesmo local em caso de chuva 25/10 (sábado) - JOÃO NEIVA

Horário: 18h30

Local: Rua lateral ao Centro Cultural Eliezer Pereira Ramos - Rua Pedro Zangrande, s/n - Centro

Em caso de chuva: Quadra do Clube Pedro Nolasco - Rua Pedro Nolasco, s/n – Centro





26/10 (domingo) – FUNDÃO

Horário e local: a definir.





29/10 (quarta) - SANTA MARIA DE JETIBÁ

Horário: 18h30

18h30 Local: Espaço Cultural "Sophia Arnholz Berger" - Rua Tante Florinda Arnholz - Alto Bela Vista

Espaço Cultural "Sophia Arnholz Berger" - Rua Tante Florinda Arnholz - Alto Bela Vista Observação: Mesmo local em caso de chuva





Mesmo local em caso de chuva 31/10 (sexta) - CARIACICA

Horário: 18h30

18h30 Local: Praça da Bíblia - Nova Rosa da Penha - Rua Dezesseis, 40

Praça da Bíblia - Nova Rosa da Penha - Rua Dezesseis, 40 Em caso de chuva: Quadra Poliesportiva - EMEF Zaira Manhães de Andrade

A primeira edição do projeto, em 2024, reuniu 2.750 espectadores e percorreu 2.830 quilômetros pelo Estado, números que devem crescer nesta nova jornada solar. Para o Sesc-ES, o objetivo é “democratizar o acesso à cultura e aproximar as pessoas da ciência de um jeito leve e inspirador”.

Programe-se

Data: de 14 de outubro a 20 de novembro

de 14 de outubro a 20 de novembro Entrada: gratuita

gratuita Pipoca liberada e funcionamento com energia 100% solar

Mais informações: linktr.ee/cine.solar

