Cine Sesc Itinerante leva cinema gratuito a 30 cidades capixabas

Sessões gratuitas ao ar livre com pipoca, curtas nacionais e muita diversão sustentável seguem até 20 de novembro pelo Espírito Santo

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:30

Filme "A Menina e a Árvore" Crédito: Reprodução Filme "A Menina e a Árvore"

Cinema ao ar livre, pipoca fresquinha, tecnologia e sustentabilidade: a combinação perfeita para quem adora diversão em família, e de graça! A 2ª edição do Cine Sesc Itinerante começou nesta terça-feira (14) e transforma praças, ruas e espaços públicos de 30 cidades do Espírito Santo em verdadeiras salas de cinema sob as estrelas.

A iniciativa do Sistema Fecomércio-ES Sesc Senac conta com a participação especial do CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil.

Até 20 de novembro, o público capixaba poderá curtir duas sessões de curtas-metragens nacionais em cada cidade, sem necessidade de ingresso. A programação inclui produções que abordam temas como meio ambiente, ciência, diversidade e tecnologia, com histórias cheias de aventura, sensibilidade e descobertas.

Cinema que vem do sol

O astro principal dessa turnê é o furgão do CineSolar, uma verdadeira estação móvel de ciências, arte e sustentabilidade. O veículo é equipado com placas fotovoltaicas, que transformam a luz do sol em energia elétrica capaz de alimentar todo o sistema de projeção, som e iluminação.

Cine Sesc Itinerante leva cinema ecológico a 30 cidades capixabas
Cine Sesc Itinerante leva cinema ecológico a 30 cidades capixabas Crédito: Lucas Rosendo/CineSolar 

Além da telona e das cadeiras, o espaço é decorado com materiais reciclados, luzes coloridas e objetos interativos, como lasers e bolas de plasma, que mostram, de forma divertida, como a ciência e a natureza podem andar juntas.

Filmes para sonhar e pensar

Na programação, há curtas para todos os gostos e idades. Entre os destaques está o documentário “O Caboclo do Sapê”, dirigido por Ricardo Sá, que mostra a luta do quilombola Antônio Rodrigues (o Caboclo Sapezeiro) para recuperar terras degradadas no Sapê do Norte, no norte do Espírito Santo, com um sistema agroflorestal que devolve vida à mata e às nascentes.

Outro título em cartaz é “Escola Circular”, de Martin Caparrós e Javier Estrada, que apresenta os princípios da economia circular e a gestão de resíduos a partir da perspectiva de crianças do Uruguai. O filme faz parte do Science Film Festival Brasil, evento que celebra produções sobre ciência e meio ambiente de todo o mundo.

Também encantam o público as animações “Felícia e os super-resíduos do bem”, sobre uma menina PCD que enfrenta o vilão General Chorume com a ajuda de brinquedos reciclados; e “A Menina e a Árvore”, inspirada nos versos mágicos de Manoel de Barros, que nos leva a uma poética viagem pelo Pantanal.

Filme "Meu Amigo Real" Crédito: Reprodução Filme "Meu Amigo Real"

Roteiro de outubro

  • 14/10 (terça) - MUCURICI
  • Horário: 19h
  • Local: Museu do Contestado - Rua Do Contestado s/n - Centro

  • 15/10 (quarta) - PONTO BELO
  • Horário: 18h30
  • Local: Mercado Municipal de Ponto Belo - Rua Sete de Setembro, s/n - Centro
  • Em caso de chuva: Ginásio Poliesportivo Ezequiel Esteves Cantão - Rua Sete de Setembro, s/n - Morumbi

  • 16/10 (quinta) - PEDRO CANÁRIO
  • Horário: 18h30
  • Local: Área de Eventos da Lagoa Augusto Ruschi - Rua da Lagoa, 01 - Centro
  • Em caso de chuva: ARAL (Casa do Idoso) - Rua São Marcos, 88 - Boa Vista

  • 17/10 (sexta) - CONCEIÇÃO DA BARRA
  • Horário: 18h30
  • Local: Praça Amanda Maciel da Silva - Av. Sinval Marques de Brito s/n
  • Em caso de chuva: EEEFM Augusto de Oliveira - Av. Walderedo Faria, 728 - Campo Verde, Braço do Rio

  • 18/10 (sábado) - NOVA VENÉCIA
  • Horário: 18h30
  • Local: Praça Ivo Lobo (Vila Olímpica) - Rua Joaquim Daher Rocha, 365 - Vila Betânia
  • Em caso de chuva: Estacionamento Supermercado Cricaré (ao lado da Praça)

  • 19/10 (domingo) - SÃO MATEUS
  • Horário: 18h30
  • Local: Praça Largo do Chafariz - Sítio Histórico Porto de São Mateus - Rua do Comércio, 78 - Porto
  • Em caso de chuva: Casa da Cultura Largo do Chafariz - Sítio Histórico Porto de São Mateus

  • 21/10 (terça) - BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • Horário: 18h30
  • Local: Vila Paulista - Rua Alexandre Alves da Silva, s/n
  • Em caso de chuva: Quadra da Escola Estadual de Paulista - Rua José Chaves, s/n - Vila Paulista

  • 22/10 (quarta) - SÃO GABRIEL DA PALHA
  • Horário: 19h
  • Local: Praça Aurélio Bastianello, s/n - Centro
  • Em caso de chuva: Centro de Eventos Palácio do Café Conilon (Casa de Vidro) - Praça Aurélio Bastianello, s/n - Centro

  • 23/10 (quinta) - MARILÂNDIA
  • Horário: 18h30
  • Local: Espaço Cultural Giordano Lorencini - Rua Guilherme Passamani, s/n - Centro
  • Observação: Mesmo local em caso de chuva

  • 24/10 (sexta) - COLATINA
  • Horário: 18h30
  • Local: Centro de Ciência João Vitor Oliveira Balestrassi - R. José Jacinto de Assis, s/n - Esplanada
  • Observação: Mesmo local em caso de chuva

  • 25/10 (sábado) - JOÃO NEIVA
  • Horário: 18h30
  • Local: Rua lateral ao Centro Cultural Eliezer Pereira Ramos - Rua Pedro Zangrande, s/n - Centro
  • Em caso de chuva: Quadra do Clube Pedro Nolasco - Rua Pedro Nolasco, s/n – Centro

  • 26/10 (domingo) – FUNDÃO
  • Horário e local: a definir.

  • 29/10 (quarta) - SANTA MARIA DE JETIBÁ
  • Horário: 18h30
  • Local: Espaço Cultural "Sophia Arnholz Berger" - Rua Tante Florinda Arnholz - Alto Bela Vista
  • Observação: Mesmo local em caso de chuva

  • 31/10 (sexta) - CARIACICA
  • Horário: 18h30
  • Local: Praça da Bíblia - Nova Rosa da Penha - Rua Dezesseis, 40
  • Em caso de chuva: Quadra Poliesportiva - EMEF Zaira Manhães de Andrade

A primeira edição do projeto, em 2024, reuniu 2.750 espectadores e percorreu 2.830 quilômetros pelo Estado, números que devem crescer nesta nova jornada solar. Para o Sesc-ES, o objetivo é “democratizar o acesso à cultura e aproximar as pessoas da ciência de um jeito leve e inspirador”.

Programe-se

  • Data: de 14 de outubro a 20 de novembro
  • Entrada: gratuita
  • Pipoca liberada e funcionamento com energia 100% solar
  • Mais informações: linktr.ee/cine.solar

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

