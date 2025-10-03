Promoção

Cinemas do ES terão ingressos a R$ 13 durante todo o mês de outubro

Promoções e ações temáticas acontecem em Vitória e Vila Velha, em comemoração à festa americana de Halloween

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:21

Sala de cinema Crédito: Shutterstock / Drazen Zigic

Outubro será um mês de promoções nos cinemas do Espírito Santo em comemoração ao Dia das Bruxas! Em toda a rede Cinesystem, mergulhando no clima assustador da data, todas as sextas-feiras serão "sexta-feira 13", com ingressos custando R$ 13.

Além disso, duas promoções já conhecidas pelo público aparecem com nova roupagem no clima do Dia das Bruxas:

" Terça + Terror ": nas terças-feiras de outubro, todos os ingressos saem por meia-entrada, fixados em R$ 15.

": nas terças-feiras de outubro, todos os ingressos saem por meia-entrada, fixados em R$ 15. "Quinta do Beijo do Vampiro": nesta versão especial da tradicional Quinta do Beijo, casais (ou amigos corajosos) que toparem encenar um “beijo de vampiro” na bilheteria garantem um par de ingressos + combo duplo por R$ 66,60.

As promoções são válidas para sessões 2D e 3D em salas comuns. No Espírito Santo, o Cinesystem fica localizado no Shopping Boulevard Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, número 5000, em Itaparica.

Filmes em cartaz

A Sogra Perfeita 2

Avatar, o caminho das águas

Coração de Lutador - The Smashing Machine

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito

Dora e o mundo mágico das sereias

Invocação do Mal 4: O último ritual

Malês

O rei da feira

Os estranhos: capítulo 2

Uma batalha após a outra

Uma mulher sem filtro

Zoopocalipse - Uma aventura animal

Cacau Protásio interpreta "Neide" em "A Sogra Perfeita 2" Crédito: Acervo/Globo Filmes

Já no Cinemark, localizado nos shopping Vitória e Vila Velha, de 23 de outubro a 5 de novembro, 11 filmes, entre lançamentos e clássicos do terror, estarão em cartaz custando R$ 13.

Funciona asssim: cada produção terá seu dia especial de exibição, com exceção de "Tubarão", "A noiva cadáver" e "A própria carne", que estarão em cartaz por mais tempo. A pré-venda de ingressos abre no dia 9, pelo aplicativo da rede Cinemark.

Confira as datas

Dia 23 (quinta-feira) - ‘O Telefone Preto 2’ (2025)

Dia 24 (sexta-feira) - ‘Sexta-Feira 13’ (1980)

Dia 25 (sábado) - ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)

Dia 26 (domingo) - ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim’ (2023)

Dia 27 (segunda-feira) - ‘O Exorcista’ (1973)

Dia 28 (terça-feira) - ‘IT: A Coisa’ (2017)

Dia 29 (quarta-feira) - ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)

De 30 (quinta-feira) a 5 de novembro (quarta-feira) - ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’ (2025)

