Cinemas do ES terão ingressos a R$ 13 durante todo o mês de outubro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:21
Outubro será um mês de promoções nos cinemas do Espírito Santo em comemoração ao Dia das Bruxas! Em toda a rede Cinesystem, mergulhando no clima assustador da data, todas as sextas-feiras serão "sexta-feira 13", com ingressos custando R$ 13.
Além disso, duas promoções já conhecidas pelo público aparecem com nova roupagem no clima do Dia das Bruxas:
As promoções são válidas para sessões 2D e 3D em salas comuns. No Espírito Santo, o Cinesystem fica localizado no Shopping Boulevard Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, número 5000, em Itaparica.
Já no Cinemark, localizado nos shopping Vitória e Vila Velha, de 23 de outubro a 5 de novembro, 11 filmes, entre lançamentos e clássicos do terror, estarão em cartaz custando R$ 13.
Funciona asssim: cada produção terá seu dia especial de exibição, com exceção de "Tubarão", "A noiva cadáver" e "A própria carne", que estarão em cartaz por mais tempo. A pré-venda de ingressos abre no dia 9, pelo aplicativo da rede Cinemark.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta