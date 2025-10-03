Editorias do Site
Cinemas do ES terão ingressos a R$ 13 durante todo o mês de outubro

Promoções e ações temáticas acontecem em Vitória e Vila Velha, em comemoração à festa americana de Halloween

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:21

Sala de cinema
Sala de cinema Crédito: Shutterstock / Drazen Zigic

Outubro será um mês de promoções nos cinemas do Espírito Santo em comemoração ao Dia das Bruxas! Em toda a rede Cinesystem, mergulhando no clima assustador da data, todas as sextas-feiras serão "sexta-feira 13", com ingressos custando R$ 13. 

Além disso, duas promoções já conhecidas pelo público aparecem com nova roupagem no clima do Dia das Bruxas:

  • "Terça + Terror": nas terças-feiras de outubro, todos os ingressos saem por meia-entrada, fixados em R$ 15.
  • "Quinta do Beijo do Vampiro": nesta versão especial da tradicional Quinta do Beijo, casais (ou amigos corajosos) que toparem encenar um “beijo de vampiro” na bilheteria garantem um par de ingressos + combo duplo por R$ 66,60.

As promoções são válidas para sessões 2D e 3D em salas comuns. No Espírito Santo, o Cinesystem fica localizado no Shopping Boulevard Vila Velha, que fica na Rodovia do Sol, número 5000, em Itaparica. 

Filmes em cartaz

  • A Sogra Perfeita 2
  • Avatar, o caminho das águas
  • Coração de Lutador - The Smashing Machine
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
  • Dora e o mundo mágico das sereias
  • Invocação do Mal 4: O último ritual
  • Malês
  • O rei da feira
  • Os estranhos: capítulo 2
  • Uma batalha após a outra
  • Uma mulher sem filtro
  • Zoopocalipse - Uma aventura animal
Cacau Protásio interpreta
Cacau Protásio interpreta "Neide" em "A Sogra Perfeita 2" Crédito: Acervo/Globo Filmes

Já no Cinemark, localizado nos shopping Vitória e Vila Velha, de 23 de outubro a 5 de novembro, 11 filmes, entre lançamentos e clássicos do terror, estarão em cartaz custando R$ 13. 

Funciona asssim: cada produção terá seu dia especial de exibição, com exceção de "Tubarão", "A noiva cadáver" e "A própria carne", que estarão em cartaz por mais tempo. A pré-venda de ingressos abre no dia 9, pelo aplicativo da rede Cinemark.

Confira as datas

  • Dia 23 (quinta-feira) - ‘O Telefone Preto 2’ (2025)
  • Dia 24 (sexta-feira) - ‘Sexta-Feira 13’ (1980)
  • Dia 25 (sábado) - ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)
  • Dia 26 (domingo) - ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim’ (2023)
  • Dia 27 (segunda-feira) - ‘O Exorcista’ (1973)
  • Dia 28 (terça-feira) - ‘IT: A Coisa’ (2017)
  • Dia 29 (quarta-feira) - ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)
  • De 30 (quinta-feira) a 5 de novembro (quarta-feira) - ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’ (2025)

