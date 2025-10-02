Editorias do Site
Redes Sociais

Os Garotin e Mestrinho fazem show gratuito no ES; saiba como participar

Programação faz parte do aniversário da Vale Música e inclui concertos em Vitória, Vila Velha e Serra

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:15

Os Garotin e Mestrinho
Os Garotin e Mestrinho estarão no ES Crédito: Ale Frata / Código19 / Folhapress

O mês de outubro será de festa para os amantes da música no Espírito Santo. O Projeto Vale Música completa 25 anos de atuação no estado e preparou uma programação especial, com concertos gratuitos em Vitória, Vila Velha e Serra, além do pré-lançamento de um álbum inédito da Vale Música Jazz Band.

Entre as atrações confirmadas, estão o sanfoneiro Mestrinho, referência da música nordestina e da MPB, e o grupo Os Garotin, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa em 2024.

Vale Música celebra 25 anos com show gratuito de Mestrinho
Vale Música celebra 25 anos com show gratuito de Mestrinho Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress ; Fabio Prieto / Divulgação

Música nordestina na orla de Vitória

A abertura da programação acontece no dia 5 de outubro, às 17 horas, na Praia da Guarderia, em Vitória. A Orquestra Jovem Vale Música sobe ao palco para o espetáculo “Orquestra Jovem Vale Música convida Mestrinho”, reunindo 50 músicos entre 18 e 37 anos.

Inspirado no projeto O Grande Encontro, que reuniu Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, o concerto promete celebrar a riqueza da música nordestina em grande estilo. No repertório, clássicos como “Coração Bobo”, “Chão de Giz”, “Disparada” e um medley com “Banho de Cheiro” e “Frevo Mulher”.

Soul e MPB em Vila Velha

Os Garotin
Os Garotin Crédito: Priscila Corrêa / Ato Press / Folhapress

No dia 15 de outubro, às 19h30, é a vez da Vale Música Jazz Band receber o trio Os Garotin no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Conhecidos pela mistura de R&B, soul, MPB e pop, os artistas vão dividir o palco com jovens músicos capixabas em um repertório que passeia por Ed Motta, Tim Maia, Nelson Ayres e Joabe Reis, além de hits próprios como “Calor do Momento” e “Zero a Cem”.

Todas as apresentações têm entrada gratuita e são abertas ao público. Para o show com Os Garotin, será necessária a retirada de ingressos no site do Parque Cultural Casa do Governador, a partir das 12h do dia 8 de outubro.

Festa Brasileira na Serra

Encerrando a programação, a Orquestra Jovem Vale Música apresenta o concerto “Festa Brasileira” no dia 17 de outubro, às 19h30, no Parque da Cidade, na Serra. A apresentação vai destacar a diversidade da música popular nacional, com arranjos orquestrais de samba, pagode, forró, frevo, baião e black music.

Álbum inédito “Tinta Fresca”

Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina
Coral Jovem Vale Música apresenta tributo ao Clube da Esquina Crédito: Gabriel Lordello

Além dos concertos, o público poderá conferir online o pré-lançamento do álbum “Tinta Fresca”, da Vale Música Jazz Band, com obras inéditas de compositores capixabas como Célio Paula, Roger Rocha e Joabe Reis. O trabalho estará disponível a partir de 5 de outubro no site projetotintafresca.my.canva.site.

Tradição e transformação

Realizado pelo Instituto Cultural Vale, o Vale Música Espírito Santo é hoje uma das mais importantes iniciativas de educação musical do país, atendendo 350 beneficiários entre 7 e 29 anos. Ao longo de sua história, já levou jovens capixabas a se apresentarem em palcos internacionais, como o Carnegie Hall, em Nova York.

“Queremos celebrar esses 25 anos levando a música de qualidade para todos e mostrando a potência transformadora da arte na vida de crianças e jovens”, destaca o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

Programe-se

  • Orquestra Jovem Vale Música convida Mestrinho
  • Data: 5 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Praia da Guarderia, Vitória

  • Vale Música Jazz Band convida Os Garotin
  • Data: 15 de outubro
  • Horário: 19h30
  • Local: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha
  • Ingressos: gratuitos, com retirada no site do Parque Cultural a partir de 08/10, às 12h

  • Orquestra Jovem Vale Música – Concerto “Festa Brasileira”
  • Data: 17 de outubro
  • Horário: 19h30
  • Local: Parque da Cidade, Serra

  • Pré-lançamento do álbum “Tinta Fresca”
  • Data: a partir de 5 de outubro
  • Onde ouvir: projetotintafresca.my.canva.site

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Verão 2026: Belo faz show em Guarapari com hits que marcaram gerações

Verão 2026: Belo faz show em Guarapari com hits que marcaram gerações

Imagem - Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Imagem - Encontro das Pretas chega à 10ª edição com shows e feira afro em Vitória

Encontro das Pretas chega à 10ª edição com shows e feira afro em Vitória

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo

Hungria 'passou mal de uma hora para a outra', diz amigo
Imagem - Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol

Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol
Imagem - 'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol

'Por precaução', Hungria faz hemodiálise e passa por tratamento com etanol