Os Garotin e Mestrinho fazem show gratuito no ES; saiba como participar

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:15
O mês de outubro será de festa para os amantes da música no Espírito Santo. O Projeto Vale Música completa 25 anos de atuação no estado e preparou uma programação especial, com concertos gratuitos em Vitória, Vila Velha e Serra, além do pré-lançamento de um álbum inédito da Vale Música Jazz Band.
Entre as atrações confirmadas, estão o sanfoneiro Mestrinho, referência da música nordestina e da MPB, e o grupo Os Garotin, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa em 2024.
A abertura da programação acontece no dia 5 de outubro, às 17 horas, na Praia da Guarderia, em Vitória. A Orquestra Jovem Vale Música sobe ao palco para o espetáculo “Orquestra Jovem Vale Música convida Mestrinho”, reunindo 50 músicos entre 18 e 37 anos.
Inspirado no projeto O Grande Encontro, que reuniu Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho, o concerto promete celebrar a riqueza da música nordestina em grande estilo. No repertório, clássicos como “Coração Bobo”, “Chão de Giz”, “Disparada” e um medley com “Banho de Cheiro” e “Frevo Mulher”.
No dia 15 de outubro, às 19h30, é a vez da Vale Música Jazz Band receber o trio Os Garotin no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Conhecidos pela mistura de R&B, soul, MPB e pop, os artistas vão dividir o palco com jovens músicos capixabas em um repertório que passeia por Ed Motta, Tim Maia, Nelson Ayres e Joabe Reis, além de hits próprios como “Calor do Momento” e “Zero a Cem”.
Todas as apresentações têm entrada gratuita e são abertas ao público. Para o show com Os Garotin, será necessária a retirada de ingressos no site do Parque Cultural Casa do Governador, a partir das 12h do dia 8 de outubro.
Encerrando a programação, a Orquestra Jovem Vale Música apresenta o concerto “Festa Brasileira” no dia 17 de outubro, às 19h30, no Parque da Cidade, na Serra. A apresentação vai destacar a diversidade da música popular nacional, com arranjos orquestrais de samba, pagode, forró, frevo, baião e black music.
Além dos concertos, o público poderá conferir online o pré-lançamento do álbum “Tinta Fresca”, da Vale Música Jazz Band, com obras inéditas de compositores capixabas como Célio Paula, Roger Rocha e Joabe Reis. O trabalho estará disponível a partir de 5 de outubro no site projetotintafresca.my.canva.site.
Realizado pelo Instituto Cultural Vale, o Vale Música Espírito Santo é hoje uma das mais importantes iniciativas de educação musical do país, atendendo 350 beneficiários entre 7 e 29 anos. Ao longo de sua história, já levou jovens capixabas a se apresentarem em palcos internacionais, como o Carnegie Hall, em Nova York.
“Queremos celebrar esses 25 anos levando a música de qualidade para todos e mostrando a potência transformadora da arte na vida de crianças e jovens”, destaca o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta