Encontro das Pretas chega à 10ª edição com shows e feira afro em Vitória

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:16
Um dos maiores eventos de cultura negra do Espírito Santo está de volta. O Encontro das Pretas acontece entre os dias 17 e 19 de outubro, no Shopping Vitória, com uma programação que combina feira de afronegócios, shows, contação de histórias e intervenções artísticas. E o melhor: com entrada gratuita.
Ao todo, 50 afroempreendedores vão participar do evento, que reunirá moda, gastronomia, literatura, artes visuais, design, beleza e serviços. A curadoria prioriza marcas autorais e processos sustentáveis, dando cara e voz à economia criativa preta. Entre as presenças, nomes como Azaluz (vestuário com identidade afro) e Delícias da Diva.
Com o tema “Longevidade em Afrofuturo”, o eixo curatorial celebra a vida preta em sua continuidade - memória, inovação, tradição e tecnologias sociais que projetam futuros sustentáveis. Além do acesso gratuito, o evento adota ingresso solidário (doações destinadas a organizações que atuam na transformação social).
A programação é acessível, com intérprete de Libras e outras medidas de inclusão, para que mais pessoas possam fruir, participar e circular.
Quatro artistas, selecionados por chamamento público, conduzem a trilha sonora do fim de semana, costurando rap, samba, MPB e música contemporânea afro: Anastácia Santana Monteiro, Bruna da Silva Medeiros, Bruno Francisco Cruz e Branú Soares Moreira. Entre um show e outro, haverá contações de história e intervenções poéticas, criando respiros que aproximam ancestralidade, alegria e futuro.
Nascido como iniciativa coletiva de mulheres negras, o Encontro das Pretas se tornou uma plataforma de articulação, onde marcas encontram clientes e parceiros, artistas ampliam redes, jovens reconhecem referências e a cidade vivencia a potência de um ecossistema de impacto.
