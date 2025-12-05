Editorias do Site
Concerto no Carlos Gomes e festival em Domingos Martins nesta sexta (5) no ES

Sextou! Dia também tem concerto de lançamento do álbum “Tinta Fresca”, cantatas de Natal, festa de funks antigos e pagode

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:00

Especial

  • 25 anos do Projeto Vale Música

    Concerto de lançamento do álbum “Tinta Fresca”, da Vale Música Jazz Band, celebrando os 25 anos do Projeto Vale Música ES com 13 composições inéditas e participação de músicos e maestros capixabas. Horário: 20h. Local: Praia da Costa, em palco montado na orla. Endereço: Avenida Gil Veloso, em frente ao Hotel Quality, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Cantata no Moxuara

    Cantata com alunos da EMEF João Paulo Sobrinho, que levam ao shopping uma seleção de músicas natalinas interpretadas com sensibilidade e dedicação. Horário: 19h30. Entrada: gratuita. Local: Shopping Moxuara, varanda da Praça de Alimentação (L3). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica.

  • Anjos

    Espetáculo de comédia “Anjos”, em que a humorista Niny Magalhães apresenta, com leveza e emoção, histórias reais sobre fé, encontros transformadores e os “milagres” que marcaram sua trajetória como mãe solo e artista. Horário: 20h às 22h. Local: Carone Mall. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 1996 - Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 (individual) | R$ 75 (duplo).

  • Uma Cega Visionária

    Show de stand-up “Uma Cega Visionária”, solo da comediante Tatá Mendonça, que transforma seu cotidiano como mulher cega em humor inteligente, crítico e leve, em uma apresentação que mistura consciência e boas risadas. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 – Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (meia e solidária) | R$ 100 (inteira).

  • Série Concertos

    Especiais da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (OSES), trazendo um programa dedicado a compositoras brasileiras — Lina Pires de Campos e Cibelle Donza — e uma obra marcante de Dmitri Shostakovich, sob regência do maestro Helder Trefzger. Horário: 20h. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1h antes da apresentação. Local: Teatro Carlos Gomes. 

  • Festival Sabores de Domingos Martins

    Festival gastronômico que integra o Brilho de Natal de Domingos Martins, reunindo pratos exclusivos em restaurantes locais, espaço gastronômico no Centro e programação cultural. Quando: 04 a 14 de dezembro. Local: Centro de Domingos Martins. Endereço: Campinho, Domingos Martins. Entrada: gratuita.

Festas e baladas

  • Gingadu Nostalgia Vol. 2

    Festa que revive hits marcantes com a estética e energia das antigas, mesclada ao ritmo agressivo do futuro, incluindo gravação de live set e estrutura especial. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, s/n, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50.

  • Pagode do Encontro - Andin e convidados

    Andin Soares e convidados. Horário: 19h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.

  • Furduncin

    Com pop brasileiro, remixes e pop. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Pop Emergency

    Com pop a noite toda. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

  • A Ilha

    Com Samba Jr., Leqsamba e DJ DG do Brooklyn. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • I am the samba

    Com Samba Jr. e Pagode e Cia. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • O cantor Leozinho tem uma história de vida forte

    Pagode do Leozinho

    Com Leozinho, Glauco e Tstinha. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

Música ao vivo

  • Trio Forrozão no Safa

    Noite de forró com show do Trio Forrozão e aula de forró com o professor Léo Santana. Horário: a partir das 17h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 – Morro do Cabral, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25.

  • Clericot Cafe

    MPB na Curva

    Com Luiza Dutra. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Clube do Samba

    Roda de samba do Clube do Samba com especial Poetas do Samba (Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e mais) + DJ Camarão. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 — Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 20 (a partir das 19h).

  • Fachada do Pub426

    Pub 426

    Show da banda Trilha, com repertório rock e pop rock no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 — Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Alê Freitas

    Show de Alê Freitas no Enredo Botequim, em noite musical que também conta com Cecitônio, Rodrigo e Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700 — Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Exposições

  • Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo

    42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados, de 10h às 16h. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis

    A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, de 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Moderna Para sempre – Fotografia Modernista Brasileira

    Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Gravuras do mundo em crise: Imprimindo justiça & confluências

    36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

  • Natal dos Balões

    Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Natal Musical

    Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado, de 10h às 22h, e domingos e feriados, de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

  • Natal para Todos

    Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Natal Estação dos Sonhos

    Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

  • Cantatas de Natal

    Apresentação do Centro de Educação Infantil Jeová Jiré. Horário: 18h. Local: Na varanda da Praça de Alimentação (L3), no Shopping Moxuara, em Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Mercadinho Moxuara – Circuito de Natal

    Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores oferecendo artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos, ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: de 28 de novembro a 24 de dezembro — segunda a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.

