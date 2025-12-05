Agenda cultural

Concerto no Carlos Gomes e festival em Domingos Martins nesta sexta (5) no ES

Sextou! Dia também tem concerto de lançamento do álbum “Tinta Fresca”, cantatas de Natal, festa de funks antigos e pagode

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09:00

Especial 25 anos do Projeto Vale Música Concerto de lançamento do álbum “Tinta Fresca”, da Vale Música Jazz Band, celebrando os 25 anos do Projeto Vale Música ES com 13 composições inéditas e participação de músicos e maestros capixabas. Horário: 20h. Local: Praia da Costa, em palco montado na orla. Endereço: Avenida Gil Veloso, em frente ao Hotel Quality, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Cantata no Moxuara Cantata com alunos da EMEF João Paulo Sobrinho, que levam ao shopping uma seleção de músicas natalinas interpretadas com sensibilidade e dedicação. Horário: 19h30. Entrada: gratuita. Local: Shopping Moxuara, varanda da Praça de Alimentação (L3). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica.

Anjos Espetáculo de comédia “Anjos”, em que a humorista Niny Magalhães apresenta, com leveza e emoção, histórias reais sobre fé, encontros transformadores e os “milagres” que marcaram sua trajetória como mãe solo e artista. Horário: 20h às 22h. Local: Carone Mall. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 1996 - Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 40 (individual) | R$ 75 (duplo).

Uma Cega Visionária Show de stand-up “Uma Cega Visionária”, solo da comediante Tatá Mendonça, que transforma seu cotidiano como mulher cega em humor inteligente, crítico e leve, em uma apresentação que mistura consciência e boas risadas. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 – Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (meia e solidária) | R$ 100 (inteira).

Série Concertos Especiais da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (OSES), trazendo um programa dedicado a compositoras brasileiras — Lina Pires de Campos e Cibelle Donza — e uma obra marcante de Dmitri Shostakovich, sob regência do maestro Helder Trefzger. Horário: 20h. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1h antes da apresentação. Local: Teatro Carlos Gomes.

Festival Sabores de Domingos Martins Festival gastronômico que integra o Brilho de Natal de Domingos Martins, reunindo pratos exclusivos em restaurantes locais, espaço gastronômico no Centro e programação cultural. Quando: 04 a 14 de dezembro. Local: Centro de Domingos Martins. Endereço: Campinho, Domingos Martins. Entrada: gratuita.

Festas e baladas Gingadu Nostalgia Vol. 2 Festa que revive hits marcantes com a estética e energia das antigas, mesclada ao ritmo agressivo do futuro, incluindo gravação de live set e estrutura especial. Horário: a partir das 22h. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, s/n, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50.



Pagode do Encontro - Andin e convidados Andin Soares e convidados. Horário: 19h. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória. Entrada : gratuita até às 21h.

Furduncin Com pop brasileiro, remixes e pop. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

Pop Emergency Com pop a noite toda. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

A Ilha Com Samba Jr., Leqsamba e DJ DG do Brooklyn. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

I am the samba Com Samba Jr. e Pagode e Cia. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

Pagode do Leozinho Com Leozinho, Glauco e Tstinha. Horário: a partir das 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

Música ao vivo Trio Forrozão no Safa Noite de forró com show do Trio Forrozão e aula de forró com o professor Léo Santana. Horário: a partir das 17h. Local: Boteco do Safa. Endereço: Rua Frederico Ozanan, 513 – Morro do Cabral, Vitória. Entrada : a partir de R$ 25.

MPB na Curva Com Luiza Dutra. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

Clube do Samba Roda de samba do Clube do Samba com especial Poetas do Samba (Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e mais) + DJ Camarão. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 — Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 20 (a partir das 19h).



Pub 426 Show da banda Trilha, com repertório rock e pop rock no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370 — Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.



Alê Freitas Show de Alê Freitas no Enredo Botequim, em noite musical que também conta com Cecitônio, Rodrigo e Luciana Nunes. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700 — Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Exposições Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados, de 10h às 16h. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, de 10h às 18h, e sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Moderna Para sempre – Fotografia Modernista Brasileira Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.



Gravuras do mundo em crise: Imprimindo justiça & confluências 36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.



Diversão Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária : a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.



Natal dos Balões Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data : todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Natal Musical Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado, de 10h às 22h, e domingos e feriados, de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

Natal para Todos Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Período: todos os dias. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.

Natal Estação dos Sonhos Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Período: todos os dia. Horário: segunda a sexta, de 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada : gratuita.

Cantatas de Natal Apresentação do Centro de Educação Infantil Jeová Jiré. Horário: 18h. Local: Na varanda da Praça de Alimentação (L3), no Shopping Moxuara, em Cariacica. Entrada: gratuita.

Mercadinho Moxuara – Circuito de Natal Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores oferecendo artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos, ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: de 28 de novembro a 24 de dezembro — segunda a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.

