Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:07
O verão no Norte capixaba vai começar em clima de festa! O Parador Internacional Guriri, em São Mateus, prepara duas noites que prometem inaugurar a temporada 2026 com uma mistura irresistível de música, energia e aquela vibe de beira-mar que já virou marca do balneário.
O evento terá palco amplo, frontstage, lounges, áreas exclusivas, bares, opções gastronômicas e serviços premium.
A estreia será no dia 3 de janeiro, com nomes que estão dominando as playlists do país. Nattan, um dos principais artistas da nova geração do forró e do piseiro, leva para Guriri a potência de hits que arrastam multidões Brasil afora. Fenômeno nas plataformas digitais, ele chega ao norte capixaba no auge da carreira.
Quem divide o palco com ele é Natanzinho Lima, revelação do arrocha que conquistou o público com projetos autorais e parcerias que viralizaram. O cantor, que coleciona milhões de seguidores, promete uma apresentação daquelas para cantar do início ao fim.
A noite também terá o tempero local: a capixaba Taiana França abre a programação com seu carisma e presença forte de palco, dando o ponto de partida para a temporada.
Duas semanas depois, quem assume a praia é um trio de peso. Gusttavo Lima retorna ao Estado com seus grandes sucessos e um show pensado para arenas lotadas. O cantor, conhecido pela performance intensa e pelo repertório que atravessa gerações, promete um dos momentos mais marcantes da temporada.
O piseiro também está garantido com Vitor Fernandes, artista que transformou o gênero em sinônimo de festa no Brasil inteiro. O cantor chega com os hits que estão sempre entre os mais pedidos do público.
Fechando o line-up, o capixaba Zé Elias apresenta a nova fase da carreira, embalada pelo projeto “Serestão”, que vem ganhando destaque nacional. O artista leva para o palco a mistura de romantismo e identidade capixaba que o tornou querido pelo público.
Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão disponíveis no site Q2 Ingressos.
