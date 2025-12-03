Norte do ES

Shows de Nattan, Gusttavo Lima e Vitor Fernandes agitam o verão em Guriri

Natanzinho Lima, Zé Elias e Taiana França completam a programação, levando arrocha, piseiro e música capixaba às noites de verão 2026

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:07

Shows de Nattan, Gusttavo Lima e Vitor Fernandes agitam o verão em Guriri Crédito: Wendson teixeira; Globo/ Beatriz Boblitz; Rubens Cavallari/Folhapress

O verão no Norte capixaba vai começar em clima de festa! O Parador Internacional Guriri, em São Mateus, prepara duas noites que prometem inaugurar a temporada 2026 com uma mistura irresistível de música, energia e aquela vibe de beira-mar que já virou marca do balneário.

O evento terá palco amplo, frontstage, lounges, áreas exclusivas, bares, opções gastronômicas e serviços premium.

3 de janeiro: Nattan, Natanzinho e Taiana França

A estreia será no dia 3 de janeiro, com nomes que estão dominando as playlists do país. Nattan, um dos principais artistas da nova geração do forró e do piseiro, leva para Guriri a potência de hits que arrastam multidões Brasil afora. Fenômeno nas plataformas digitais, ele chega ao norte capixaba no auge da carreira.

Quem divide o palco com ele é Natanzinho Lima, revelação do arrocha que conquistou o público com projetos autorais e parcerias que viralizaram. O cantor, que coleciona milhões de seguidores, promete uma apresentação daquelas para cantar do início ao fim.

A noite também terá o tempero local: a capixaba Taiana França abre a programação com seu carisma e presença forte de palco, dando o ponto de partida para a temporada.

17 de janeiro: Gusttavo Lima, Vitor Fernandes e Zé Elias

Cantor Gusttavo Lima Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

Duas semanas depois, quem assume a praia é um trio de peso. Gusttavo Lima retorna ao Estado com seus grandes sucessos e um show pensado para arenas lotadas. O cantor, conhecido pela performance intensa e pelo repertório que atravessa gerações, promete um dos momentos mais marcantes da temporada.

O piseiro também está garantido com Vitor Fernandes, artista que transformou o gênero em sinônimo de festa no Brasil inteiro. O cantor chega com os hits que estão sempre entre os mais pedidos do público.

Fechando o line-up, o capixaba Zé Elias apresenta a nova fase da carreira, embalada pelo projeto “Serestão”, que vem ganhando destaque nacional. O artista leva para o palco a mistura de romantismo e identidade capixaba que o tornou querido pelo público.

Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão disponíveis no site Q2 Ingressos.

Programe-se

Data: 3 de janeiro de 2026

3 de janeiro de 2026 Local: Parador Internacional Guriri – Guriri, São Mateus

Parador Internacional Guriri – Guriri, São Mateus Abertura dos portões: 21h

21h Ingressos: a partir de R$ 130 pelo site Q2 Ingressos

a partir de R$ 130 pelo site Q2 Ingressos Classificação: 16 anos (open bar exclusivo para maiores de 18 anos)

