Partiu?

Verão 2026: Conceição da Barra terá shows de André Lellis, Jammil e É O Tchan

Programação, que prevê um festival gastronômico e feiras artesanais, também vai se estender aos distritos de Itaúnas e de Braço do Rio

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:49

Grupo É O Tchan se apresenta em Conceição da Barra em 3 de janeiro Crédito: Redes sociais/@eotchanoficial

Os fãs de calor, boa música e da vibe à beira-mar podem se preparar para um verão agitado em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A poucos dias do início da estação mais quente do ano, a cidade já tem sua programação de shows completa para o réveillon e para o carnaval.

Entre os destaques, estão confirmadas as apresentações de André Lellis, com sucessos como “Desejo de Amar” e “Castelo de Areia” para embalar a virada para 2026.

Já no novo ano, o grupo É O Tchan, dono de hits como “Na Boquinha da Garrafa” e “Pau que Nasce Torto” desembarca agitando um trio elétrico na Praia do Farol. Depois, é a vez de Jammil chegar com “Celebrar”, “Praieiro” e “Colorir Papel”.

Além dos shows da virada na sede da cidade, a programação, que prevê um festival gastronômico e feiras artesanais, também vai se estender aos distritos de Itaúnas e de Braço do Rio. Segundo a Prefeitura de Conceição da Barra, o eixo central da temporada será a Feira Cores e Sabores de Verão.

A programação começa no réveillon e segue durante todo o mês de janeiro na Praça do Farol com um polo de geração de renda e valorização dos produtores e empreendedores locais. Já em fevereiro, os desfiles de blocos vão balançar todos os cantos da cidade.

“Nosso objetivo é oferecer uma temporada segura e de excelente qualidade a todos os moradores, turistas e visitantes em Conceição da Barra. Queremos fomentar a economia local e promover a geração de emprego e renda sem comprometer o orçamento para as demais atividades previstas para 2026”, diz o prefeito Erivan Tavares.

Confira a programação completa

Réveillon 2026 (31 de dezembro)



Evento da virada: será realizado na Praia do Farol, com a abertura oficial da Feira “Cores e Sabores de Verão”, praça de alimentação, tenda, galpão, banheiros, palco e áreas kids;



Atração principal: show com André Lellis e Banda no Trio Elétrico, percorrendo o circuito entre a Praia do Farol e a Praça do Juiz;



Queima de fogos: shows pirotécnicos em três pontos: Barra (Sede), Itaúnas e Braço do Rio;



Distritos: Braço do Rio e Itaúnas contarão com queima de fogos e palcos com bandas regionais.



Leia mais Praia de Camburi terá festival gratuito com luau, música e ações ambientais

Janeiro de 2026



O mês de janeiro será marcado pela continuidade da Feira Cores e Sabores de Verão e por apresentações em diferentes formatos:



Abertura de janeiro (sáb, 03/01): destaque para o show de É O Tchan no trio elétrico, percorrendo o circuito Farol/Juiz;



Feira Cores e Sabores: a feira ocorre em todos os finais de semana (quinta a domingo), com presença do Sebrae/Aderes;



Show nacional em Itaúnas (em definição) (sáb, 10/01): o distrito receberá uma atração musical de destaque no cenário nacional;



Atração no Trio (sáb, 17/01): Apresentação de Jammil no Trio no circuito da Sede;



Evento Gospel (sáb, 23/01): Um evento especial dedicado ao público gospel;



Palcos Regionais: palcos com bandas regionais em Itaúnas (sextas e sábados) e palcos montados nas praias (sábados e domingos durante o dia).



Carnaval 2026 (13 a 17 de fevereiro)



O Carnabarra terá uma proposta diferenciada, mesclando folia tradicional com gastronomia!



Festival de Botecos: de 13 a 17 de fevereiro, o evento será realizado em parceria com o Instituto Panela de Barro, oferecendo gastronomia, shows regionais, área kids e infraestrutura completa (banheiros químicos de luxo, ambiente seguro e familiar);



Desfile de blocos: os desfiles ocorrerão com trio elétrico de médio porte, concentrando-se na Praia do Farol e realizando o circuito Praia do Farol — Praça do Juiz — Praia do Farol, encerrando a feira. Entre os blocos estão Laboratório e Pararai.



Itaúnas: o distrito também contará com o tradicional Desfile de Blocos Carnavalescos.



Este vídeo pode te interessar