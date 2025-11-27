Verão 2026: Conceição da Barra terá shows de André Lellis, Jammil e É O Tchan

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:49
Os fãs de calor, boa música e da vibe à beira-mar podem se preparar para um verão agitado em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A poucos dias do início da estação mais quente do ano, a cidade já tem sua programação de shows completa para o réveillon e para o carnaval.
Entre os destaques, estão confirmadas as apresentações de André Lellis, com sucessos como “Desejo de Amar” e “Castelo de Areia” para embalar a virada para 2026.
Já no novo ano, o grupo É O Tchan, dono de hits como “Na Boquinha da Garrafa” e “Pau que Nasce Torto” desembarca agitando um trio elétrico na Praia do Farol. Depois, é a vez de Jammil chegar com “Celebrar”, “Praieiro” e “Colorir Papel”.
Além dos shows da virada na sede da cidade, a programação, que prevê um festival gastronômico e feiras artesanais, também vai se estender aos distritos de Itaúnas e de Braço do Rio. Segundo a Prefeitura de Conceição da Barra, o eixo central da temporada será a Feira Cores e Sabores de Verão.
A programação começa no réveillon e segue durante todo o mês de janeiro na Praça do Farol com um polo de geração de renda e valorização dos produtores e empreendedores locais. Já em fevereiro, os desfiles de blocos vão balançar todos os cantos da cidade.
“Nosso objetivo é oferecer uma temporada segura e de excelente qualidade a todos os moradores, turistas e visitantes em Conceição da Barra. Queremos fomentar a economia local e promover a geração de emprego e renda sem comprometer o orçamento para as demais atividades previstas para 2026”, diz o prefeito Erivan Tavares.
